El cuatripartito y Cs aprueban el techo de gasto "histórico" de 6.902 millones para el presupuesto de Aragón en 2023

No ha habido sorpresas. El techo de gasto de Aragón para 2023, que se dispara a los 6.902 millones de euros por el notable incremento de las transferencias del Estado, los fondos europeos y la recaudación, ha salido adelante por 47 votos a favor, los del cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) y Ciudadanos, 18 en contra (PP y Vox) y una abstención, la de Izquierda Unida.

Este techo de gasto prevé unos ingresos no financieros de 6.535 millones de euros, los más importantes, los fondos que llegan a través del sistema de financiación autonómica, 4.429 millones en total; seguidos de 807 de fondos finalistas (europeos y concedidos por las conferencias sectoriales).

Un total de 585 proceden de tributos propios y cedidos; 441 y 62, respectivamente, de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) y los React-EU; 130 de tasas, precios públicos, cánones o arrendamientos alcanzarán; 81 de las partidas para la dependencia; 130 del déficit del 0,3 % permitido, y 235 en concepto de ajustes de contabilidad nacional.

La previsión de gasto no financiero más "elevada de la historia de la Comunidad" sienta las bases de los cuartos presupuestos del Gobierno de Aragón en esta legislatura. El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha destacado, en su defensa en las Cortes este jueves, que se ha diseñado con las premisas de dar prioridad a los servicios públicos para atender los aragoneses más afectados por la pandemia y la crisis de Ucrania, para seguir generando crecimiento económico y empleo, para ayudar a un mejor reparto de la riqueza, para impulsar una nueva política fiscal con criterios progresivos, para gestionar los recursos con disciplina consiguiendo el equilibrio presupuestario, para el desarrollo de la Comunidad y seguir impulsando Aragón en España y en Europa.

Los argumentos esgrimidos por Pérez Anadón no han convencido a los conservadores, que le han acusado de "utilizar fondos europeos que no se ejecutan para elevar el techo de gasto del ejercicio siguiente". Así se lo ha reprochado la portavoz en Hacienda del PP, Carmen Susín, que ha asegurado que en su partido no van a ser "cómplices de su fracaso".

Ha cargado con dureza contra la rebaja del Impuesto sobre la Renta que anunció el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en el debate sobre el estado de la Comunidad. En este sentido ha recriminado que les llamaran "esquizofrénicos" por pedir que se bajaran los impuestos, para acabar haciéndolo ellos mismos. "Se sube al carro pero no dice toda la verdad", ha recalcado, antes de volver a insistir en la necesidad de que se asuman los 140 millones que costaría deflactar el IRPF.

Ciudadanos ha votado a favor del techo de gasto porque, según José Luis Saz, es una cuestión imprescindible para poder aprobar los presupuestos anuales. Aunque ha vaticinado que es una cifra que no se cumplirá realmente, porque no llegarán la totalidad de fondos anunciados por las conferencias sectoriales. Su principal preocupación, no obstante, está en la inejecución, en tanto en cuanto a 30 de septiembre de 2022 faltaban por ejecutar 2.800 millones de euros, la peor cifra en ocho años, ha dicho.

Por IU, Álvaro Sanz ha explicado que su abstención se debe a que su grupo no comparte las políticas liberales de austeridad que lo amparan, que hoy están suspendidas, y ha solicitado que se superen. La "arquitectura de la austeridad", ha dicho, imposibilita asumir la responsabilidad de cubrir las necesidades de los ciudadanos "de forma digna". Fijar un techo de gasto es "un absurdo" cuando lo que debería de fijarse primero es un "suelo de ingresos" acometiendo una reforma fiscal "integral, justa y progresiva".

Marta Fernández, de Vox, ha dejado claro que su partido no asumirá "el acto de fe" que la DGA les pide que hagan con el presupuesto. "Socialistas y comunistas proponen esquilmar al ciudadano todo lo que se pueda. Su voracidad recaudatoria va a empobrecer más al ciudadano", ha reprochado.