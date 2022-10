El calor otoñal retrasa el encendido de las calefacciones en las comunidades de Aragón

El veroño, como coloquialmente se llama al periodo inicial del otoño en el que aún se mantienen temperaturas propias del verano, se ha convertido en el mejor aliado de las comunidades de vecinos para ahorrar en la factura del gas. Las altas temperaturas permiten retrasar el encendido de las calefacciones que solía coincidir con mitad de octubre y que se está demorando a mitad de noviembre. Mientras tanto, los administradores de fincas hacen cuentas para calcular si a los propietarios de pisos con calefacción central les compensa instalar los contadores individuales para poder acogerse a la tarifa regulada TUR (Tarifa de último recurso), tal y como les obliga el decreto aprobado por el Gobierno central.

"Este octubre tan cálido nos viene de maravilla, normalmente para el Pilar ya se ponían en marcha las calderas. De hecho, los gastos anuales se suelen calcular contando a partir de esa fecha", asegura Miguel Ruiz, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.

Las temperaturas seguirán siendo más altas de lo habitual en lo que queda de semana y la que viene, después de un octubre que puede convertirse en el más cálido de la serie histórica."La semana que viene bajarán un poco los termómetros, pero para nada se puede hablar de la llegada del frío ni de un cambio brusco", avanza Rafael Requena, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón.

A la espera de que lleguen las heladas, el plan del Gobierno para alcanzar un ahorro adicional en el consumo del gas natural se ha tornado en un quebradero de cabeza por la obligatoriedad de que los inmuebles con calefacción central deben tener contadores individuales para acceder a la tarifa regulada. La fecha límite para hacerlo es antes de finales de septiembre de 2023.

Un coste de entre 75 y 80 euros por radiador

La traba que supone este requisito es que la inversión en esta instalación supera el ahorro final. Aunque el Gobierno habla de que el recibo mensual se puede abaratar un 50%, el colectivo de administradores de fincas estima que el ahorro final se situará más bien en torno al 40%. Esta ayuda venía siendo reclamada desde hace tiempo, pero la letra pequeña del decreto ha dado más de una sorpresa.

El coste de estos elementos, según Ruiz, ronda entre los 75 y 80 euros por radiador, entre el repartidor de costes y la válvula termostática, esta última no obligatoria pero necesaria para poder regularlo, además de una inspección de eficiencia energética de la caldera."Para una vivienda media puede suponer de 500 a 700 euros, y siempre que no haya que cambiar los radiadores, y es una cantidad que hay que calcular en cuánto tiempo se va a amortizar", apunta el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de la Comunidad. Los hogares pueden beneficiarse de esta tarifa de último recurso hasta finales de 2023 por lo que, señala Ortiz, se"desconoce" si podrán acogerse a ella o no en 2024.

Deben ser las propias comunidades las que pidan a sus comercializadoras acogerse a este mecanismo que les permite acceder como consumidores a un recibo menor. El condicionante de los contadores individuales afecta principalmente a las fincas de más de dos décadas de antigüedad.

Recargo por el mayor consumo

Las comunidades de vecinos están obligadas a presentar una declaración responsable con el compromiso de llevar a cabo estos cambios y la caldera pasar la revisión correspondiente.

No es esta la única traba para acceder a esta ventaja. La norma también establece una penalización a aquellas comunidades que superen el gasto medio de los últimos cinco años. Si las viviendas gastan más, se les impondrá un recargo del 25% que se sumará a lo pagado a través de la nueva tarifa.

"El inconveniente es que no se pueden hacer unos cálculos porque la tarifa se va a revisar trimestralmente con un límite de hasta un 15% y desconocemos qué precios va a alcanzar", advierte David Revilla, vocal del Colegio de Administradores. No obstante, cree que lo habitual será consumir menos"porque todo el mundo está inmerso en medidas de ahorro energético".

Aunque este miércoles las nubes predominaron en Zaragoza, la salida del sol por la tarde elevó la temperatura considerablemente José Miguel Marco

Los requisitos para que las calefacciones centrales se beneficien de la nueva tarifa están frenando que las comunidades den el paso."Ante la incertidumbre sobre cuánto se van a ahorrar, la mayoría prefiere pensárselo y optar por reducir las horas de encendido y bajar la temperatura", concluye Revilla.

Las temperaturas se acercarán hoy a los 30 grados

‘Para los Santos, nieve en los altos, y para San Andrés, nieve en los pies’. Este dicho popular está lejos de hacerse realidad tras un octubre que puede ser el más cálido de Aragón y España de la serie histórica. Aunque de momento, Rafael Requena, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón, prefiere no adelantar acontecimientos.

Las temperaturas subirán hoy en la Comunidad y alcanzarán los 30 grados centígrados en localidades como Tarazona, Calatayud, Daroca y Alcañiz, mientras Zaragoza y Teruel se quedarán en los 29 oC, según las previsiones de la Aemet. La Almunia de Doña Godina marcó ayer la máxima, 26,8 grados centígrados, por detrás de la que el pasado martes alcanzó Calanda (29,7 oC) y la propia La Almunia (29,5 oC). Un inusual calor que también afectó de lleno el domingo a Híjar (29,6 oC) y Calanda (29 oC).

"El origen está en ese viento fagüeño, también llamado castellano, que viene de Castilla, del interior, y es muy cálido y reseco"

Requena llama la atención sobre las atípicas noches tropicales que se han vivido en localidades como Calanda, donde la pasada madrugada del sábado al domingo no se bajó de los 21 grados centígrados. "El origen está en ese viento fagüeño, también llamado aire castellano, que viene de Castilla, del interior, y es muy cálido y reseco", subraya Requena. "Ni siquiera en los refugios de montaña está helando, en septiembre llegó a nevar en los Pirineos pero este octubre no".