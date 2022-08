Los hosteleros aragoneses esperan un "buen agosto aunque empiezan con un 70% de ocupación

Las costumbres vacacionales, las fechas y destinos han variado bastante con la pandemia y se ha normalizado la práctica de reservar a última hora. Los empresarios hosteleros del Pirineo confían en ellas para alcanzar las expectativas de cada agosto, es decir, lograr una ocupación del 100%, especialmente durante los fines de semana. De momento, los valles del Aragón y de Benasque son los que arrancan como mejores indicadores mientras que en el de Tena las previsiones son del 70%,

En la zona de Jacetania, la ocupación durante la primera quincena de agosto es del 85%. Para las últimas dos semanas ya está comprometido el 70%. "Los fines de semana el lleno será total y con las reservas de última hora se rozará el 100% hasta final de mes", comentó Luis Terrén, presidente de la Asociación Turística Valle de Aragón.

El director del Balneario de Panticosa, Jesús González, señaló que, "sin el optimismo del mes de agosto de 2021, que fue excepcional, pensamos que el de este año será igualmente bueno", aunque "la competencia de islas, playas y viajes al extranjero es mucho mayor". Aragón, Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Valencia aportan el mayor número de visitantes a este enclave, donde ya se vuelve a notar la influencia de cliente extranjero, aún de forma leve.

"Agosto será bueno, con mucha reserva de última hora", manifestó Jesús Pellejero, presidente de la asociación Turística Valle de Tena, quien recordó que "el año pasado éramos un refugio frente a la covid, ya que montaña es sinónimo de espacios abiertos, y que además se accedía en coche, lo que daba independencia frente a cualquier eventualidad". En la zona esperan igual la cifras de ocupación de 2021 con esas ventas más tardías. Sí destacan que ya hay muchas plazas comprometidas para septiembre, sobre todo de turistas de fuera de España.

En la Oficina de Turismo de Aínsa comentaron que están algo "desconcertados" porque la sensación que tiene es que hay menos gente que otros años. "En julio se ha producido un bajón de alrededor del 10% que no esperábamos, sobre todo porque en mayo y junio la afluencia de visitantes fue muy grande", indicaron desde este servicio de información. Es por ello que resulta difícil hacer pronósticos de ocupación para agosto. No obstante, la zona de Sobrarbe tiene en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido su gran atractivo. El espacio protegido ofrece este año, por primera vez y de forma gratuita, paseos guiados y visitas etnográficas.

El presidente de la Asociación Turística y empresarial Valle de Benasque, José María Ciria, afirmó que "en 2021 agosto fue muy bueno y este año lleva el mismo camino", teniendo en cuenta la ocupación de plazas hosteleras, apartamentos, segundas viviendas... y que este es el mes de vacaciones por excelencia para los españoles.

"La gente está preocupada"

En la provincia de Teruel, los hosteleros temen que este agosto la ocupación sea algo menor que el año pasado y que antes de la pandemia, cuando se alcanzaron cifras récord. La inflación y la amenaza constante de un agravamiento de la crisis económica habrían frenado la actividad turística y las reservas hoteleras, según afirmó ayer el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Teruel, Roche Murciano. "La gente está preocupada; muchos deciden prescindir de la semana de vacaciones, porque ahora cuesta mucho dinero llenar la nevera y eso es lo primero", dijo.

Murciano advirtió de que en algunos alojamientos no han entrado reservas para las dos últimas semanas de agosto "cuando lo habitual es que en estos momentos ya no quede sitio en ningún lado". El sector, no obstante, confía en que el turismo se anime a última hora y permita colgar en los hoteles el cartel de ‘completo’.

Así las cosas, en la capital turolense, el Matarraña y Albarracín, los hoteles están llenos al 85% para este mes de agosto, y similares previsiones de ocupación presenta la comarca del Maestrazgo. En Gúdar-Javalambre, cuyo turismo es sobre todo invernal por las pistas de esquí, los establecimientos están al 75%, como los del Bajo Aragón.

Reservas de última hora

Por su parte, en la provincia de Zaragoza, tras un mes de julio que comenzó "flojo" con un 35% de ocupación en casas rurales, según señaló Jesús Marco, presidente de Faratur, la federación que las representa, la situación mejoró en la segunda quincena, aunque no superó el 50%. "Las casas han estado ocupadas, de media, tres días, pero la semana tiene siete", concretó, excepto en algunos destinos, como el Pirineo u otras zonas de montaña. Agosto se prevé mejor. "Las reservas rondan el 50 o 60% y esperamos que la ocupación aumente a lo largo del mes, hasta llegar al 80 u 85%. Sí observamos que la gente está esperando hasta última hora para hacer las reservas", dijo. Por lo que respecta a los hoteles, Horeca Zaragoza emplazó hasta tener esta semana los resultados de la encuesta que hace a sus asociados.