La previsión en agosto: "La demanda permanece y han subido los precios"

Además de la hostería, los grandes afectados por la inflación son los consumidores. La subida de los precios también obligará a muchos aragoneses a recortar el gasto de sus vacaciones. El presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), José Ángel Olivan, explica que el turismo nacional está en auge. Se estima que la ocupación hotelera a nivel nacional se encuentra entre el 80% y el 90%. "El problema no es tanto el precio sino encontrar sitio", afirma. Esa alta demanda también afecta al precio: "La cuestión no es que solamente hay una tendencia al alza de los precios, sino que la demanda permanece, no se ha contraído. Y los precios siguen altos".

Por ahora, parece que todo el mundo continuará con sus vacaciones, pero hay muchos aragoneses que se están encontrando con problemas a la hora de planificarlas. Los que más problemas tienen son los que se van a última hora: "El año pasado viajamos a Menorca y los vuelos nos costaron muchos más baratos. Este año el precio está muy alto y los alojamientos también están disparados", explican las hermanas Berta y Beatriz Monge. Ellas ya valoran destinos más cercanos, como Salou o el País Vasco, porque, según explican, "tal y como están los precios, ir en coche, por ejemplo a Gerona, es imposible". También están pensando en hacer escapadas más cortas al Pirineo.

Mejor suerte ha tenido Isabel Lafuente, que ya tenía reservadas las vacaciones desde febrero y no le ha afectado la subida. Además, reconoce, han conseguido llevarse el coche hasta Menorca, donde irán de vacaciones: "Los coches de alquiler están muy caros y aun así el precio de la gasolina nos perjudicará". Esta joven zaragozana también teme los precios que se encontrarán en su destino.

El caso de Laura Salas también será el de muchos otros aragoneses, que acudirá a una casa familiar en La Pineda: "Me voy a ir de vacaciones al apartamento de mis suegros, pero voy a mirar mucho los precios". Una amiga, Leticia Yuste, lamenta que este año no podrá salir por cuestiones personales, pero si hubiera tenido días libres, con los precios así, tampoco se hubiera podido ir de vacaciones.