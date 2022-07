Unos 1.500 pacientes han sido atendidos en el Salud por los efectos de la covid persistente

La pandemia de coronavirus ha dejado ya en Aragón casi 455.000 contagios y cerca de 4.900 fallecimientos. Desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud constatan que la mayoría de los enfermos se recuperan en unas dos semanas si han tenido una infección leve, un periodo que aumenta si el proceso ha sido grave. Sin embargo, se ha constatado la realidad de un grupo de pacientes con manifestaciones persistentes de la enfermedad que se ha denominado ‘condición postcovid’. Los estudios epidemiológicos señalan que hasta un 10% de los infectados, independientemente de la gravedad del cuadro inicial, pueden padecer esta sintomatología.

La Comunidad cuenta desde noviembre del año pasado con un protocolo para la atención integral para el paciente postcovid que establece los criterios para su identificación y define el modelo asistencial, que centraliza Atención Primaria, complementado en el caso de aquellos que requieran derivación a las consultas hospitalarias. El director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, explica que actualmente hay unos 1.500 pacientes que son o han sido atendidos en el Servicio Aragonés de Salud por condición postcovid. De ellos, alrededor de un 60% lo son por desarrollar síntomas que persisten más de 12 semanas y el resto son secuelas de la enfermedad original. El registro "incluye a los enfermos que han acudido al sistema y en los que se ha establecido ese diagnóstico desde que se ha identificado como enfermedad diferenciada", concreta.

Los ministerios de Sanidad y Ciencia e Innovación han consensuado una primera definición de la denominada covid persistente, gracias a una investigación que está llevando a cabo desde hace varios meses el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), a través del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red: "Es el conjunto de síntomas multiorgánicos no atribuibles a otras causas que perduran tras la fase aguda de la infección". Entre los síntomas más frecuentes figuran los neurocognitivos (pérdida de memoria, dificultad de concentración y confusión); los musculoesqueléticos (dolor articular o muscular y limitación en la movilidad); los sistémicos (fatiga, debilidad, fiebre y malestar general); o los neurológicos y neuromusculares (olfato y gusto distorsionados, cefalea y falta de reflejos).

Abad pone de manifiesto que es una "enfermedad nueva, que tiene dificultades de diagnóstico, seguimiento e intervención y la evidencia científica es ahora mismo baja" por lo que "es importante invertir en incentivar la investigación en esta enfermedad".

Desde la asociación Long Covid Aragón, que agrupa a pacientes de covid persistente y cuenta ya con unos 600 miembros, reconocen que en los datos que maneja Sanidad "se escapan los pacientes que han acudido a clínicas privadas, quienes han estado de baja un año por covid y al darles el alta han cogido otra vez la incapacidad temporal por otra patología al no estar recuperados y no poder volver a su actividad profesional, los que no saben ni que padecen la enfermedad porque les han dicho que ya pasará...". Además, trasladan su preocupación y remiten a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que ante infecciones repetidas de SARS-CoV-2 debido a la evolución continua del virus cada nuevo contagio podría conducir a covid persistente. Reclaman "las unidades de atención al paciente covid persistente que existen en otras comunidades y los coordinadores en Atención Primaria que prometió la consejera" y una mayor colaboración con los pacientes. Este colectivo recuerda el impacto que supone en la actividad diaria, laboral, familiar y social de quien padece la enfermedad.

Nelly Gran: "Era una persona sana y activa y ahora ya no soy yo misma"

Nelly Gran, enferma de covid persistente. Javier Belver

Sila Veltre: "Lo peor es la invisibilidad y la incomprensión que sufrimos"