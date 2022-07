"Era una persona sana y activa y ahora ya no soy yo misma"

Nelly Gran, de 41 años, consulta sus notas escritas para contar su historia. La niebla mental, dice, le dificulta recordar todos los detalles de su enfermedad. En la primera ola pasó el coronavirus, pero de forma asintomática. Lo descubrió gracias a un test de anticuerpos en verano de 2020. Se vacunó cuando le correspondía. Se volvió a contagiar en diciembre de 2021, entonces con mucha fiebre, dolor de garganta y cansancio. Tras recuperarse, se incorporó al trabajo en enero. Pero la tercera infección le cambió la vida.

El pasado 3 de marzo su hijo, de 8 años, enfermó y dio positivo. Después, se confirmó su infección. "Sé que esta variante era ómicron porque contagiamos a mis padres y mi padre tuvo que ingresar y en el hospital se lo dijeron", relata. Nelly pasó entonces la covid con síntomas leves, hasta que a los ocho o diez días le empezaron a doler las piernas. Después se le hinchó una y llegó la quemazón. El diagnóstico: trombosis. En ese momento, "empezó a complicarse todo". Y, desde entonces, se le marcan las venas de las piernas cada vez más y se enfrenta a un agotamiento extremo. Hasta el punto de que le costaba llevar a sus hijos al colegio, a 800 metros de su casa: "Tenía que descansar unos minutos en un banco antes de volver".

"Yo ya no soy yo. Empecé a ir lenta, me costaba seguir las conversaciones, entender las palabras, me he llegado a perder. De ser una persona sana, con una vida activa, he pasado a ser otra persona". Ahora toma seis pastillas diarias más la medicación que puede ingerir un día en el que hace un esfuerzo extra. Nelly, que buscó ayuda en la asociación Long Covid Aragón, fue derivada a Medicina Interna y está pendiente de pruebas en Cirugía Vascular y en Neurología: "Mi médica me ha dicho que es posible que no llegue al 100% de recuperación, pero solo pido volver a intentar ser yo, aunque sea al 70 u 80%, y poder tener mi vida a nivel laboral y personal".