La alerta por calor se extiende a todo Aragón y se espera que dure diez días

Cuando parece que la ola de calor va a entrar en su fase crítica, se vuelve más persistente y se prolonga durante más tiempo. La alerta se ha extendido ya a toda la Comunidad, el Gobierno aragonés activó este martes al mediodía el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (Platear) debido a las temperaturas extremas que hay a la vista: 42 grados en la Ribera del Ebro, 40 ºC en la Ibérica zaragozana, Cinco Villas, Bajo Aragón, y centro y sur de Huesca, y hasta 38 grados en el Pirineo. En Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo se prevé que los termómetros alcancen los 37 y 36 ºC, respectivamente.

Lo que sí queda claro en la última actualización del delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Aragón, Rafael Requena, es que queda calor sofocante por el día y noches tropicales para rato. "En comparación con la ola de junio, se presenta un episodio más largo. No me extrañaría que se prolongara hasta el 22 de junio, es decir, 10 días", advirtió este martes. La Comunidad acaba de empezar a sufrir las altas temperaturas, pero el principal problema está en que los meteorólogos no saben cuándo puede terminar.

"Lo que está claro es que los próximos cuatro días se van a superar los 40 grados. Después dependerá de hacia donde se mueva la dana (depresión aislada en niveles altos). Estamos pendientes de la duración, va a ser una semana larga", aseguró. Asimismo, añadió que "la persistencia del episodio es más significativa que las temperaturas que se puedan alcanzar y lo que le pasa a esta ola es que, de momento, no se le ve el final".

De momento, Zaragoza, en la estación de Valdespartera, y Quinto superaron este martes la cota de los 40 ºC, con 40,6 y 40, respectivamente. Por detrás se quedaron el aeropuerto de la capital aragonesa, con 39,5 grados y Alhama de Aragón con 39,1. Llaman sobremanera la atención los 39 que se midieron en Torla-Ordesa, una estación que siempre da valores muy altos por su ubicación.

Ante esta situación, el Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón insta también a la población a extremar las medidas de precaución para evitar generar un incendio forestal. Este miércoles hay máxima alerta por riesgo de fuegos en las comarcas Comunidad de Calatayud, Aranda, Tarazona y Campo de Borja. En el resto del territorio aragonés, salvo la zona de los Pirineos y la de la Sierra de Albarracín en Teruel, se encuentra en alerta.

Sube la demanda de electricidad

Ante una ola de calor tan dura, la demanda de electricidad en Aragón crecerá un 10% por el aire acondicionado y otros sistemas de refrigeración, calculan desde la empresa Endesa. Durante el episodio del pasado junio, la punta máxima alcanzada fue de 1.521 megavatios a las 15.00 del viernes 17 de junio. Este pasado lunes se llegó a los 1.288 megavatios a las 14.00. Ambas potencias se quedan muy lejos del récord histórico de 1.749 megavatios que se registraron el 29 de noviembre de 2010, un lunes en pleno temporal de frío y nieve.

Y es importante concretar el día de la semana porque el mercado energético aragonés tiene sus singularidades. Fuentes de Endesa señalaron que la mitad del consumo corresponde a la industria, que es "muy poco sensible a las temperaturas", y el 50% restante se distribuye a partes iguales entre el sector comercial y el uso residencial. Endesa tiene comprobado que el mayor consumo se concentra del martes al jueves.

Golpes de calor en el tajo

Hay profesiones de riesgo bajo un sol de justicia como el que cae a plomo estos días en las horas centrales de la jornada. Entre los sectores especialmente vulnerables están la construcción, el mantenimiento de carreteras u obras públicas, las labores forestales, jardinería, la limpieza, o la agricultura, entre otras.

El responsable de FICA-UGT, José Juan Arcéiz, recordó este martes que ya durante la ola junio pidieron a las administraciones suspender temporalmente en los meses estivales las ordenanzas como la del ruido para que en las obras se pueda empezar a trabajar dos horas antes, a las 6.00, y no a las 8.00, como está fijado para no molestar a los vecinos. Junto a CC. OO. y la patronal de la construcción presentaron la propuesta a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) para que se traslade a todos los ayuntamientos. Aunque Arcéiz entiende que es "demasiado pronto" para que se haya producido algún avance, "ya que los trámites para cambiar una normativa municipal son largos", espera que se tenga en cuenta de cara al verano que viene.

El Ayuntamiento de Huesca se sumó este martes al de Zaragoza y activó los protocolos de prevención para las personas mayores y los sin techo. Desde el área de Servicios Sociales se recordarán los consejos a seguir durante los próximos días, especialmente a los usuarios de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio.