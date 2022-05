La dificultad de casar oferta y demanda de empleo frena el crecimiento empresarial

Vuelve el 1º de Mayo, hoy con movilizaciones sin restricciones después de dos años por la pandemia, y el problema más importante que sufre nuestro mercado laboral no es la pérdida de empleos o el recorte de derechos, sino las dificultades de casar la oferta y la demanda de puestos trabajo. Las empresas ofrecen vacantes en todos los sectores que no se cubren porque no hay gente debidamente formada o las condiciones ofertadas no son atractivas. Y esto ocurre en una Comunidad con 65.800 desempleados, un 10,14% de sus habitantes en disposición de trabajar, según la última oleada de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada el pasado jueves.

"La preocupación de las empresas es máxima, falta mano de obra a corto y medio plazo, tenemos un serio problema para ajustar la oferta y la demanda", señala Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón. "Hay problemas en todos los sectores, en unos casos porque faltan profesionales de oficios tradicionales como soldadores, electricistas, chapistas u operarios de almacén; en construcción y hostelería porque había gente que se fue y no vuelve, y luego por la falta de competencias digitales, que es transversal en todas las actividades", precisa.

El portavoz de CEOE asegura convencido que en Aragón no hay más de 60.000 personas en búsqueda activa de empleo, si acaso solo la mitad de ese número, entre otras cosas porque muchos cobran prestaciones que no quieren perder. En todo caso, afirma, "cuando las empresas buscan candidatos adecuados no los encuentran", lo que está frenando el crecimiento empresarial.

La realidad puede entenderse mejor con datos. En 2021, los sectores que más contratos firmaron en Aragón fueron agricultura y ganadería, 65.000 personas; comercio, 53.000, y hostelería, 56.000. De esos contratos solo fueron indefinidos, respectivamente, el 6%, el 14% y el 9%. En cambio, los sectores con más contrataciones indefinidas fueron informática (56%), actividades jurídicas y de contabilidad (40%), servicios financieros y seguros (43%) y telecomunicaciones (38%).

Para Arnau, la solución a este problema está en la capacitación de los candidatos -y para ello hay que promocionar más la Formación Profesional (FP) porque "ahí están los puestos de trabajo del futuro", precisa- o traer contingentes de inmigrantes.

Los sindicatos comparten una parte del diagnóstico, la de haber perdido oficios tradicionales por no apostar por la FP o no hacerla más atractiva, según Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón. En cambio, ella llama la atención de otra cuestión que explica que haya vacantes que no se cubren: "Las condiciones económicas y laborales que se ofrecen no son atractivas".

Admite la dirigente sindical que la brecha digital es un problema que afecta a una amplia variedad de sectores y que hay que solucionarlo, con formaciones ad hoc facilitadas por las empresas contratantes, pero tiene claro el origen del desajuste entre la oferta y la demanda: "Los salarios son muy bajos en relación con lo que se pide a los candidatos para cobrar sueldos bajos en condiciones con muchos sacrificios". En su opinión, no haría falta traer a inmigrantes para cubrir esos puestos si lo que se pagara fuera en consonancia con lo que se exige.

Subir los salarios, en particular en un momento como el actual con una inflación desbocada, es precisamente una de las principales reivindicaciones de UGT y CC. OO. en las movilizaciones de hoy por el Día del Trabajo. ‘La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad’ es el lema.

En la presentación del 1º de Mayo, el viernes, Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, apuntó que en la dificultad de casar oferta y demanda de empleo "hay un problema ficticio y otro real". "Sí, hay carencia de trabajadores por falta de formación adecuada, para ello hay un foro de prospección en el que estamos trabajando», dijo. «Pero muchas veces se pretende que los candidatos cobren salarios que no les compensan», añadió. "Queremos que se queden los ingenieros, pero cobrando 1.000 o 1.100 euros al mes, cuando en Francia pueden cobrar 3.000", reseñó a modo de ejemplo. "Una cosa es el problema de formación y otra es un brindis al sol: ofrecer pésimas condiciones salariales o de horarios", indicó por su parte Manuel Pina, líder de CC. OO. Aragón.

Alastuey y Pina liderarán la manifestación de hoy en Zaragoza que se inicia a las 11.30 en la plaza San Miguel y va hasta al Paraninfo. También hay movilizaciones en Huesca, Teruel, Tarazona y Andorra, además de otras de sindictos minoritarios.