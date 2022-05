Oferta y demanda de empleo

Aragón, como el resto de España y de Europa, celebra el Primero de Mayo con la incertidumbre que genera la guerra en Ucrania, que ya ha disparado la inflación con unos efectos negativos muy visibles. No obstante, el problema estructural que lastra el mercado laboral aragonés es la dificultad de hacer coincidir la oferta y la demanda de puestos de trabajo. Las empresas ofrecen vacantes en numerosos sectores que no se cubren porque no hay gente adecuadamente formada o las condiciones no son atractivas. Es urgente, por tanto, resolver el grave desacoplamiento que existe entre las necesidades de profesionales que demandan las empresas y la formación que reciben nuestros estudiantes y desempleados.

Aragón contabiliza 65.800 desempleados, un 10,14% de sus habitantes en disposición de trabajar, según la última oleada de la Encuesta de Población Activa publicada el jueves. Sin embargo, el mercado laboral registra falta de mano de obra en varios sectores, como la construcción, la hostelería y en los perfiles más tecnológicos. Para la CEOE, la solución a este problema está en la capacitación de los candidatos y para ello proponen que se promocione más la Formación Profesional (FP). Los sindicatos comparten este diagnóstico, pero también consideran que hay vacantes que no se cubren porque las condiciones económicas y laborales no son atractivas.

Subir los salarios en este momento, con una inflación desbocada, no es aconsejable si se quiere evitar una espiral de precios y salarios que a la larga sería perjudicial para los ciudadanos y las empresas. A cambio, sí se debe actuar en la educación. Una buena planificación en los planes universitarios y de FP, con una apuesta decidida por la formación dual, es urgente para que las compañías puedan competir en el mercado global gracias al talento que incorporan, y que las tasas de paro se reduzcan sustancialmente.