Lambán: "No hay ninguna razón para mantener la propuesta injusta y desigual del COE para los Juegos de 2030"

"Si no tuviéramos esperanzas, hubiéramos tirado la toalla". Y Aragón no renunciará a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Así lo ha indicado su presidente, Javier Lambán, que considera que "no hay ninguna razón para mantener la candidatura desigual e injusta que ha venido defendiendo el Comité Olímpico Español".

Aragón defenderá su postura en la sede del COE, en Madrid, el 25 de abril, en un reunión a la que se espera que acuda la Generalitat. Por Aragón acudirá el consejero de Educación, Felipe Faci, ahora que, según la DGA, se pasa los trabajos técnicos a una nueva etapa en la que se debe dirimir la situación desde la política. "Creemos que los Juegos tienen que ser una oportunidad importante para el Pirineo, pero para todo el Pirineo y no solo para el catalán que es lo que hasta ahora ha venido planteando el COE", ha manifestado Lambán.

El presidente de Aragón se ha referido al comunicado que hicieron público los técnicos aragoneses que participaron en las comisiones del COE, en el que aseguran que siempre defendieron pruebas para los tres valles del Pirineo oscense, el de Aragón, el de Tena y Benasque. Para nosotros es importante el hielo, pero lo fundamental es lo relacionado con la nieve", ha destacado Lambán. Y ha puesto el acento en lo que los Juegos podrían traer a la Comunidad en forma de " desarrollo económico y el empleo que se pudiera generar en la zona del pirineo". Además de la promoción que supone.

Insistirá Aragón en que la candidatura con Cataluña se desarrolle "en pie de igualdad". "Vamos a ser inflexibles en que se cumpla, Nuestra vocación es la de hablar, dialogar y llegar a un acuerdo porque los Juegos son buenos para el Pirineo, Aragón, Cataluña y España", ha destacado. Pero "no a cualquier precio".

El nuevo estadio del Real Zaragoza

También se ha referido a la construcción de un nuevo estadio para el Real Zaragoza. Aunque solo de forma tangencial. "Se abre una etapa nueva. Lo primero que hay que pedirle es lo que esperan los zaragocistas, que presente un proyecto deportivo solvente y competitivo para que el club vuelva a primera", ha enfatizado.

Insiste, como defiende el grupo municipal socialista, en que hay que aclarar cómo se financiará, quién lo pagará y qué modelo de estadio será. Hasta que no se aclare, no valorará la ubicación. Pide que una negociación "con luz, taquígrafos, transparencia y claridad", y advierte del riesgo de mezclar "fútbol, política y negocios".