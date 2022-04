La Generalitat desprecia la última propuesta de Aragón para los Juegos: "No es lógica"

La portavoz del Gobierno catalán, Patrícia Plaja, ha afirmado este martes que no ve "lógica" la propuesta del Gobierno de Aragón de repartir por género entre las dos comunidades las pruebas de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

"No es una propuesta que en ningún caso se adecue ni consideramos que sea lógica. Tenemos que ser serios. Estamos en el punto en el que estábamos, no nos moveremos de aquí", ha defendido en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Plaja ha recalcado que la comisión técnica -en la que el Gobierno de Aragón participaba aunque después se descolgó- acordó una "propuesta muy buena que da respuesta a una muy buena candidatura" para los Juegos Olímpicos.

Ha asegurado que no quiere "continuar la polémica que de manera unilateral se ha abierto" por parte de Aragón y ha insistido en que el Govern no contempla modificar el acuerdo inicial. "Hay una propuesta pactada y acordada entre las diferentes partes implicadas", ha subrayado, y ha dicho que con el Comité Olímpico Español (COE) mantienen conversaciones pero que no se ha producido ninguna otra reunión.