Alejandro Blanco: "Confío en que, pese a las dificultades, lleguemos a un acuerdo para los Juegos de Invierno de 2030"

¿Cómo está la situación de la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno a día de hoy?

Bueno, se hizo una línea de trabajo creando una comisión técnica con tres miembros del Gobierno de España, tres de Cataluña, tres de Aragón y tres del COE. Una comisión que coordinaba yo, ha tenido seis reuniones y ha hecho una propuesta de distribución de las pruebas. Ellos no tenían poder decisorio, tenían poder consultivo. Esa candidatura la tenía que validar la reunión de los responsables políticos. Convocamos esa reunión, a la que no asistió Aragón, ahora estamos hablando con ellos para que aquellas diferencias que haya respecto a la propuesta de la comisión técnica se puedan solucionar, se llegue a un acuerdo y se presente la candidatura.

En esa propuesta técnica Aragón se siente agraviado...

Hay que tener en cuenta una cosa importante, esa propuesta es de una comisión técnica, no del Comité Olímpico Español. Nosotros creamos una comisión de 12 expertos que hacen una propuesta que luego se aprobará o no en la reunión de los políticos, y allí es donde quién no esté de acuerdo tendrá que decirlo. Pero si no hay acuerdo, no hay presentación, eso está claro, y cada uno tendrá que ver a qué aspira o hasta dónde puede llegar. Esto partió como una candidatura donde primaba el respeto y el diálogo y eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa.

¿Hay riesgo de no presentarse?

Creo que no, el proyecto es de tal calibre para la regeneración de la montaña y las dos ciudades que al final tenemos que llegar a un acuerdo. Para eso estamos los dirigentes.

¿El COI está preocupando viendo las disensiones del grupo?

Sin ninguna duda, todo lo que pasa aquí se sabe allí en un minuto. Así son las comunicaciones ahora. Yo creo que esta candidatura tiene dos partes: la deportiva, donde hay candidaturas que son, como mínimo, iguales a la nuestra, pero teníamos un relato y una historia de Juegos que era invencible por nuestra unión. Pero si no somos capaces de arreglar esas diferencias en una habitación y lo sacamos fuera, eso todo lo que hace es restar, pero bueno, confío en que pese a las dificultades finales, porque hasta ahora todo iba bien, lleguemos a un acuerdo.

El 1 de abril se presenta el informe técnico con el ok del Gobierno, Cataluña y el COE, pero Aragón se desmarca. ¿Por qué se hace público sin el visto bueno de Aragón?

Porque nosotros no podemos esperar. Hay una reunión de comisiones técnicas y ellas dan el trabajo y yo convoco una reunión. Si tú no estás de acuerdo, tienes que venir a la reunión y debatirlo, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo que no vales es decir ‘ yo no voy y no juego’, porque entonces para qué hacemos las reuniones. Así no se organiza nada. Creo que nosotros nos tenemos que basar en el diálogo, en la comisión técnica hay tres miembros de cada parte, nombrados por los propios gobiernos, y todos sabían desde la primera reunión cuál era el reparto. Todos lo sabían, solo faltaba el hielo. Pero se sabía y era la propuesta final conocida por todo el mundo, repito. Esa propuesta tiene que ser debatida en una mesa.

¿Los técnicos de Aragón que estaban en esas reuniones estaban de acuerdo con la propuesta?

Evidentemente. La propuesta se aprueba con el 'ok' de todos.

Entonces, ¿por qué el presidente aragonés, Javier Lambán se desmarca del acuerdo?

No puedo responderte esa pregunta, yo te respondo lo que sé. Te digo que las propuestas se aprueban en la comisión, que está grabado. Entonces, puede ser que cuando llegue la quinta reunión alguien no esté de acuerdo, que no es tan malo que haya desacuerdos, pero entonces ven a la reunión que se convoca y debátelo, no hay otra solución. Ahora convocaremos otra reunión y espero que venga todo el mundo. Lo que no podemos es decir ‘yo porque no estoy de acuerdo no vengo’. Claro que tienes que venir.

¿A usted esa propuesta le parecía igualitaria entre Cataluña y Aragón?

Es la propuesta que aprueba la comisión, no la que apruebo yo porque yo no presento nada.

Pero a usted le puede parecer mas o menos igualitaria...

Sí, lo he dicho antes. Cuando ves el global, puedes pensar que hay una parte que tiene más nieve y otra más hielo, porque no se pueden repartir al 50%. Entonces, al final tienes el resumen y en Aragón tienes 6 disciplinas y 54 pruebas, mientras Cataluña tiene 5 disciplinas y 42 pruebas. Luego hay una diferencia, y esa es la realidad. Si mañana hay algo que quieres modificar y proponerlo, hazlo en la mesa donde se reúne el COE con los diferentes gobiernos.

¿Es implanteable que parte del esquí alpino se lo lleve Aragón?

No es que sea implanteable, porque todo se puede plantear. Tú no puede separar a los chicos y a las chicas, porque hay pruebas mixtas y ¿dónde las haces entonces? Pero es más, es que la distribución de la nieve se aprobó en la primera reunión y nunca se volvió a discutir. Y eso está escrito, los informes están ahí.

¿Somos más rivales nosotros que Vancouver, Sapporo...?

Sí, lo he dicho desde el primer día. Los rivales somos nosotros, porque esta candidatura, si la analizamos bien, el gran valor es que en un momento de gran dificultad somos capaces de tener un proyecto conjunto, el deporte. Esa es la fuerza y el relato. Además, los Pirineos nunca han tenido Juegos. Nuestro gran enemigo somos nosotros, y cada debate que haya nos perjudica. Yo entiendo el debate, pero tenemos que ser conscientes de donde estamos, lo que queremos conseguir y lo que podemos perder.

¿Le han dado desde el COI algún toque para que se pongan de acuerdo?

No hace falta que nos den toques. Ya sabes cómo vienen las cosas y además nos corre mucha prisa porque en mayo vienen los miembros del comité técnico del COI para dar el último vistazo.

Aragón presentó la pasada semana su propuesta, separando por sexos y utilizando los tres valles. Por lo que usted dice... ¿lo ve inviable?

Yo no digo que al 100% sea inviable, lo que digo es que no es bueno para la candidatura. En otros lugares donde han presentado eso, la comisión técnica les ha dicho que no es posible.

La sensación es que cuando hay pesos y hay que marcarlos entre Cataluña y otras autonomías siempre se escora el peso hacia Cataluña porque es la más difícil de convencer...

En este caso no ha sido así. Y lo tengo que decir en voz muy alta. Si analizas el proceso, Cataluña tuvo momentos duros en algún momento del debate, defendió otras ideas y al final, pese a no ser su opción, lo aceptó al minuto. Y repito, 6 disciplinas y 54 pruebas frente a 5 y 42.

Pero hay pruebas con más alcurnia y peso que otras y deportes más vistos.

Sí, puede ser que una prueba estrella puede ser el descenso, pero también el patinaje artístico y de velocidad.

¿En audiencias dan lo mismo?

No tengo ese dato, pero depende de los países a los que vayas. En algunos países el esquí de fondo tiene una audiencia tremenda. Yo creo que aquí no es ver si tienes un poquito más o menos, aquí se trata de que todos nos beneficiamos y si no lo tenemos, nos perjudicará a todos. Lo importante es que desde que te dan los Juegos, tendrás a los mejores aquí. Es mejor eso que no hacer nada.

Desde Aragón se le critica por prometer unos Juegos equitativos cuando finalmente no ha sido así...

Las criticas las tengo que aceptar, porque soy presidente del COE, pero eso nadie me lo puede decir a la cara. Porque yo no engaño y la gente que me conoce lo sabe. Lo que a lo mejor pasa es que la gente creía que lo equitativo era repartir al 50%, pero repito, la nieve estaba aprobada desde la primera reunión y yo nunca he dicho lo contrario. Y si repasas las ruedas de prensa en Aragón, verás que no me he movido de ahí. Si tú me dices que quiero que los tres valles estén ocupados, pues si se pudiera hacer de otra manera sí, pero a lo mejor esta vez no se puede y tendremos que intentar hacer lo mejor. Confío plenamente en el presidente Lambán, en la gente de Aragón y en que finalmente lleguemos a un acuerdo y se tranquilicen las cosas. Y si no podemos llegar a un acuerdo, entonces contemos la verdad a todo el mundo y que el mundo juzgue entonces.

¿Ha hablado desde entonces con Lambán?

Sí, he hablado varias veces por Whatsapp y por teléfono también frecuentemente con el consejero Faci.

¿Y se arreglan las cosas?

Espero que sí.

¿Imagina que al final no haya candidatura y todo se tire por la borda?

No puedo pensar eso, hay muchos meses de trabajo y muchas ilusiones. Creo que este proyecto no se puede romper, ni se debe.

¿Qué porcentaje hay de que salga adelante?

Si me preguntas a mí, todo. Tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando y lo que significa para la regeneración de la montaña. Es demasiado importante para la gente, aunque no sea la perfección.

¿El proyecto es inviable sin una de las partes?

Es que el proyecto que hemos enviado va con la firma del Gobierno de España, Aragón y Cataluña. Plantear otra cosa es tirar todo el trabajo.

¿El apoyo popular de Barcelona lo cree logrado?

Ahí están las encuestas, tanto en las montañas como en la ciudad. Todos están a favor de los Juegos. Puede haber gente en contra pero son minoría, y las encuestas son de Cataluña, no mías.

¿Y la cuestión del nombre?

Nosotros vamos paso a paso. Primero lo técnico, las ceremonias, y luego ya en otra reunión el nombre. No creo que eso sea muy complicado.

¿Le gustaría que se estuviera hablando más de sostenibilidad que de otras cosas?

Evidentemente. Es que nos hemos atascado en lo que debería haber dado menos problemas. La sostenibilidad y el cambio climático es donde más incide el COI y ahí tenemos que hacer la gran apuesta. En ese campo iremos a la vanguardia de todas las candidaturas.

¿Pensaba que algo así podría pasar?

Sabía que no sería fácil, pero si no te enfrentas a las dificultades difícilmente podemos tener éxito. Y creo que este proyecto es magistral y así lo pensó el COI y la sociedad lo está apoyando cada vez más.