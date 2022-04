Azcón lamenta que Lambán no contara "con todos los implicados" para elaborar la candidatura de Aragón a los Juegos

El alcalde de Zaragoza y presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que el Gobierno regional debería haber contado con todos los implicados en la comunidad autónoma en la candidatura a unos Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo en 2030 porque "hubiéramos dado una imagen de unidad todavía más fuerte".

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, el día en el que el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la comunidad autónoma, Felipe Faci, ha dado a conocer al presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, la propuesta del Gobierno de Aragón para la citada candidatura.

Azcón ha comentado que el Ejecutivo autonómico, de momento, ha planteado su alternativa "unilateralmente", tras rechazar el acuerdo técnico alcanzado sobre la candidatura olímpica.

El alcalde de Zaragoza y presidente del PP regional ha comentado que ha trasladado al presidente de Aragón, Javier Lambán, "que nosotros vamos a apoyar los Juegos Olímpicos", si bien ha añadido que, por su parte, no les han comunicado "cuál va a ser el papel de la ciudad".

"Nosotros lo que hemos propuesto es que haya un acuerdo de todos", ha dicho, para estimar que el Gobierno de Aragón "debería llamar no solo al Ayuntamiento de Zaragoza, sino a todos los ayuntamientos que estamos implicados en el proyecto olímpico".

A su entender, "sería bueno que se visualizara que los ayuntamientos estamos implicados en el proyecto olímpico, los que ya podemos tener parte de ese proyecto o los que faltan por tenerlo, las organizaciones sociales, las federaciones deportivas, todos, apoyemos los Juegos Olímpicos".

Por eso, ha esgrimido: "Creo que hubiera sido mejor si el Gobierno de Aragón nos hubiera llamado a todos y hubiéramos dado una imagen de unidad todavía más fuerte".

Azcón ha sostenido, igualmente, que la propuesta que se ha pactado en la comisión técnica para la candidatura, "en la que hay miembros del Gobierno de Aragón, deja fuera partes muy importantes de la comunidad autónoma" y por eso "políticamente no se ha llegado a un acuerdo".

Ha enfatizado al respecto: "Si hay valles tan importantes como el de Tena o Benasque que se quedan fuera, en Zaragoza nos sentimos fuera" puesto que es "la capital de Aragón" y "una parte fundamental de nuestra comunidad autónoma".

"No sirve que Zaragoza se sienta cómoda, si Aragón no se siente cómodo", ha incidido, "no es cuestión de que satisfaga a Zaragoza si hay otras partes de nuestro territorio que no se sienten identificadas, como efectivamente ocurre, no se sienten reconfortadas, no se sienten representadas en ese proyecto olímpico".

Por eso, "no nos gusta" el acuerdo técnico y "es fundamental que el Gobierno de Aragón lidere, con todos los alcaldes, federaciones deportivas, entidades sociales" para dar la imagen "de que todo Aragón apoya ese proyecto, cosa que es verdad", pero que el Ejecutivo autonómico "no ha hecho hasta ahora".

Ha matizado que siempre hay tiempo para hacerlo y "si nos llaman y nos lo explican, estoy convencido de que podremos plantear un apoyo que sea de todos y que no de unos pocos".