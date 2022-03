Tintorerías en Aragón, ante la subida de la luz: "Sobrevivimos como podemos; muchos tirando de ahorros"

La gota que colma el vaso. Eso es lo que ha supuesto para las tintorerías en Aragón la escalada constante del precio de la luz en España, que viene a agravar la situación de un sector ya tocado por la pandemia del coronavirus. "La covid nos afectó mucho. Nos pusieron como servicio esencial (durante el confinamiento) y teníamos que estar abiertos -pagando sueldos y la seguridad social-, pero la gente estaba en casa", recuerda el presidente de la Asociación de Tintorerías y Lavanderías en la Comunidad, Octavio Loriz.

Desde entonces, han cerrado cuatro tintorerías (se trata de pequeñas empresas familiares) y los profesionales que intentan jubiliarse no encuentran, de momento, gente a la que traspasar sus negocios, tal y como apunta el también dueño de la tintorería Europa en Zaragoza. Y es que al incremento del precio de la electricidad hay que sumar el de todos aquellos productos que hay detrás de una prenda: detergentes, suavizantes, perchas, plásticos para enfundar la ropa... "Además, a los que hagan servicio de transporte a domicilio o tengan una o dos tiendas se les encarece aún más porque ha subido mucho el combustible", añade.

Para Carlos Jiménez, propietario de la tintorería D'Streno en el Arrabal, la electricidad supone más del 50% de sus costes y lo que paga por el resto de materias se ha multiplicado por dos. "El impacto de la subida de la energía es brutal; estamos pagando por ella más del doble que hace dos-tres años. Las máquinas profesionales gastan mucha luz y todo lo demás lo han duplicado cuando llevamos arrastrando las mismas tarifas de precios desde hace cuatro o cinco años. Cada vez compras más caro y tardan más en servir: antes pedías plásticos y lo enviaban en 15 días y ahora pueden demorarse mes y medio porque no tienen material para fabricar. Es una cosa de locos", apunta.

Ante esta realidad, Jiménez destaca que para muchos compañeros es "la ruina" y también habla de que "hay puertas que se van cerrando". A lo que Loriz añade: "Esto ha sido un suma y sigue. Estamos sobreviviendo como podemos; muchos tirando de ahorros para aguantar el negocio".

Por su parte, Marta Bruna, que regenta la tintoreria Pespuntes -junto a su socia Merche Bueno- en Cuarte de Huerva, comenta que la gente está "asustada" por todo (incluida la guerra en Ucrania), lo que conlleva que se retraigan a la hora de gastar. "Nuestros clientes vienen, pero no con la misma alegría. Y las máquinas siguen encendidas. Para nosotras, la luz representa el 30% de los costes y han subido todos los productos que utilizamos (también es tienda de arreglos de ropa). Tienes que usar la misma calidad e intentas repercutir lo menos posible en los precios porque la gente se queja y todo le parece caro", señala Bruna.

"O subimos precios o cerramos"

En este punto, el presidente de la Asociación de Tintorerías y Lavanderías en Aragón estima que al final habrá que subir los precios de los servicios que ofrecen ante el encarecimiento de las materias con las que trabajan. "O subimos o cerramos", subraya.

Mientras, Carlos Jiménez también coincide en esa observación. "Poco a poco los precios van a tener que subir porque si no no se puede soportar; llegas a un punto en que dices: 'estoy trabajando por los costes'. Y eso no puede ser", advierte, al tiempo que señala que, en su opinión, el sector se tiene que "reciclar". "Hay usos y costumbres diferentes, que no nos benefician; las cosas en las que estamos especializados están dejando de usarse. Por eso hay que hacer servicios más de diario y no solo coger ropa que no se puede limpiar en casa. Debemos ofrecernos a mucha más gente y para eso hay que ajustar mucho los precios para adaptarnos a la economía de los clientes, dentro de esta coyuntura especial", explica.

Asimismo, resalta que el servicio que ofrecen tiene "un valor añadido". "La ropa dura más al tratarla como se merece. Y también se hace un bien ecológicamente hablando porque se aprovechan mejor los recursos: agua, luz... Es un sector que aporta una calidad de vida a los clientes y eso hay que comunicarlo", asegura.

Carlos Jiménez, propietario de la tintorería D'Streno en Zaragoza. C. J.

Por otro lado, las lavanderías autoservicio también acusan las subidas de la electricidad. Para Jorge Posadas, gerente de Colada Express Lavanderias Autoservicio en la calle de Cortes de Aragón de Zaragoza, estos gastos se han duplicado. "Dependemos al 100% de la luz. Estás en un impasse constante y no nos ha quedado más remedio que subir un poco el precio para poder absorber una parte del coste. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en un futuro; si la gente se plantea utilizar más este servicio porque los precios no solo aumentan para las lavanderías y tintorerías. Nuestras lavadoras tienen capacidad para mucha ropa y si la lavan en casa tienen que hacer más coladas y les puede salir más caro", sostiene.

Según estima este sector, en cada barrio hay una lavandería autoservicio y su número alcanza ya el medio centenar. La que regenta Posadas se abrió hace siete años y cuenta con una clientela "estable", que abarca todas las edades. "Esta es una zona de mucho tránsito y viene gente de otras partes de la ciudad. Demandan tanto limpieza de temporada como semanal y también acuden muchas personas para el servicio de secado, ya que en el centro no hay terrazas y los tendederos suelen ser más pequeños. De momento no nos podemos quejar, estamos contentos con nuestros clientes. Es un servicio que merece la pena y se va conociendo cada vez más", explica.

