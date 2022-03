Dos semanas sin luz por una avería: "Nos han dejado completamente tirados y en plena campaña"

Diecisiete días sin luz ha estado la empresa Fiesta y Carnaval de Ángel Borra, situada en el polígono Cogullada de Zaragoza. Las naves en las que se fabrican disfraces y complementos para vender al por mayor han permanecido cerradas por falta de electricidad y sus 10 empleados sin poder trabajar. Una avería le obligó a parar justo en el momento de más actividad, la semana de Carnaval, en la que se acumulaban los pedidos tras volver a celebrarse la fiesta, superado el parón por la pandemia de covid-19. "Nos han dejado completamente tirados y en plena campaña", lamenta el empresario, que se ha sentido "desamparado" tras más de dos semanas esperando una solución.

La avería se produjo el pasado 22 de febrero en una de las torres de electricidad, propiedad de la empresa, que dan suministro a la compañía. No se trata de una avería de Endesa, ni afecta a más usuarios, pero la compañía eléctrica tiene que intervenir como distribuidora para cortar la luz y que una empresa de mantenimiento solucione el problema. Luego es necesario que vuelva a conectarla. "Como la línea a la que nos conectamos es propiedad de Endesa, ellos son los únicos que pueden realizar el descargo, por lo que nos vemos obligados a depender de ellos para poder hacer el arreglo en nuestra torreta", explica el empresario. "Nos ocurrió hace unos años pero se arregló de inmediato, como mucho en tres días estaba listo todo y funcionando", afirma.

Visita fallida de los técnicos

El empresario asegura que la compañía de instalaciones eléctricas con la que trabaja "evaluó los daños esa misma mañana y para proceder a realizar la reparación, el mismo día 22 de febrero se puso en contacto con Endesa". Los trámites se alargaron hasta el día 3 de marzo, cuando estaba previsto que vinieran los técnicos de la eléctrica, relata. "Estuvimos esperando dos horas, pero no apareció nadie", cuenta. Este tiempo supuso un coste para la empresa de mantenimiento, ya que tiene que alquilar un vehículo especial. Desde Endesa se señala que no se confirmó la fecha para llevar a cabo el trabajo.

Además, la compañía eléctrica explica que la comunicación inicial de la avería no se dirigió al departamento adecuado y ello retrasó la resolución de la incidencia. "Contactó con el canal equivocado para arreglar esa avería", explican fuentes de Endesa. Además, aseguran que desde el día 3 se estuvo hablando con la empresa instaladora del cliente para buscar una solución. Se trataba de encontrar el día más adecuado para cortar el suministro. En algunos casos este tipo de operaciones se llevan a cabo "con afectación, con un descargo", lo que supone dejar la red sin suministro y afectar a otros clientes y en otros se lleva a cabo el trabajo "en tensión, sin que el resto de clientes deje de tener suministro", detallan desde la eléctrica. En este último caso es necesario contar con una brigada libre de personas especializadas.

Oficinas sin luz de Fiesta y Carnaval en el polígono Cogullada de Zaragoza. Toni Galán

El empresario se ha sentido "abandonado" por la eléctrica en este tiempo, lo que le ha llevado a dirigirse al departamento de Industria del Gobierno de Aragón. Finalmente, este viernes ha acudido el personal de Endesa. "Es una pena que en pleno siglo XXI una empresa en una de las capitales más grandes de España tenga que estar más de 15 días sin luz por temas burocráticos", lamenta, con indignación. El polígono se encuentra en área urbana, en la Margen Izquierda. La empresa cuenta también con la venta al por menor en internet y con su tienda física de Disfraces Bacanal.

Ahora toca "valorar los daños" de estos días sin actividad, cuenta, en los que no pudieron responder a todos los pedidos de una de las fechas con más trabajo. "Todos los clientes estaban cabreadísimos, pensando que eran excusas, que no les queríamos servir a ellos por servirle a otros", recuerda sobre la primera semana de avería. A ello se une la preocupación que han tenido porque en caso de incendio no funcionaba ningún sistema. "Veremos ahora al ponerlas en marcha cuántas máquinas se han estropeado", dice.