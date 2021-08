Otra duda de la subida del precio de la luz, ¿lavar en casa o en lavandería?

Antes del anuncio de la subida del precio de la luz, Miguel había hecho uso de una lavandería de autoservicio en una ocasión, sin embargo, desde este verano se ha convertido casi en una rutina. Las mantas y nórdicos fueron las primeras prendas que este vecino del barrio de Valdespartera de Zaragoza llevó, ya que el cambio de temporada coincidió con el incremento del coste. "El tema de las horas valle era un poco de lío y, además, no queríamos esperar hasta la medianoche para poner la lavadora, así que optamos por esta fórmula", cuenta este padre de familia. Responde con un tajante "sí" cuando se le pregunta si el precio de la luz le impulsó a ser cliente de lavanderías de autoservicio.

Hace unos días regresó de vacaciones y en una de su barrio lavó toda la ropa del viaje. "Volvimos y nos íbamos a otro sitio, así que era lo más rápido", valora el zaragozano. También apunta que hacer uso de estas instalaciones les permite lavar más ropa de una sola vez: "Las prendas que meto en una colada en la lavandería equivalen a dos de casa. Además, utilizo también la secadora y en mi piso no tengo tanto espacio para tender ese volumen de ropa". "Lo que me falta es hacer un cálculo concreto de lo que supone la diferencia", indica Miguel, a quien cada colada -con secado- le cuesta 7 euros.

En las lavanderías de autoservicio consultadas apuntan que la demanda es estacional, a pesar de ello han apreciado un incremento de la demanda en relación al año pasado en estas fechas. En unos casos lo achacan a que el verano pasado acababan de abrir y estaban todavía en el inicio, en otros a que el turismo ha aumentado de forma leve y algunos señalan a casos como el del vecino de Valdespartera, que acude desde que se anunció el encarecimiento de la luz.

"Hemos notado que tenemos más gente del propio barrio"

"No es nada del otro mundo, pero la facturación de agosto se ha mantenido a pesar de haber muy poco turismo", analiza Andrés Agustín, propietario de La Lavandería del Barrio, en el Coso Bajo de la capital aragonesa. Por lo que, de alguna forma, la subida del precio de la electricidad "ha compensado la ausencia de turismo". Esta conclusión se puede extraer de que ha habido un incremento de clientela más afianzada y no tanto público ocasional: "Hemos notado que tenemos más gente del propio barrio". El termómetro que ha delatado esta tendencia se aprecia en las tarjetas de pago del establecimiento. "Son unas tarjetas que cuestan 20 euros y que incluyen más lavados y a un precio más bajo que sin ellas. Si estás de paso no las compras y estamos viendo que han aumentado sus ventas", dice Agustín.

Andrés Agustín en la lavandería A. A.

"Siempre hemos dicho que sale más económico lavar en lavandería que en casa. Pero esto no es de ahora, ya antes de la subida del precio de la luz", responden en la Lavandería KWL-Aqua, del barrio de Las Delicias. En este establecimiento, donde recibían a clientes de pueblos cercanos a la capital, lamentan que a raíz de la pandemia el trabajo esta "flojico".

En el manual de instrucciones de una lavadora convencional aparece el gasto aproximado de kilovatios a la hora que se realiza según el programa que se selecciona. En un programa frío son 0,28 Kwh, si es a 40° son 0,75 Kwh, de 0,85 a 1,15 Kwh si se pone la lavadora a 60º y 1,70 Kwh al programarla a 90°. Con las tarifas que se cotejan en la actualidad, esto se traduciría desde 0,08 euros la hora lo más barato a 50 céntimos, unos valores que habría que multiplicarlos en función del tiempo de lavado que se seleccione.

A pesar de que no se trate de una diferencia abismal en relación al año pasado, en estos establecimientos de autoservicio han apreciado cierto interés por sus servicios: "Ha compensado la ausencia de turismo".

A la cuenta también hay que sumar el precio del agua, de los productos que se empleen y del precio de la lavadora. "Calentar el agua es la función que más energía consume de todo el programa de lavado, alrededor del 85%. El centrifugado también supone un gasto extra de electricidad", explican desde Endesa, que señalan a la lavadora como el tercer electrodoméstico de casa que más consume. Además, en las lavanderías coinciden en que la clave es que una colada de las grandes en sus establecimientos equivale a cuatro o cinco de casa y una pequeña (unos 7 kilos) a dos o tres.

Por su parte, en Se Me Va la Pinza, en la calle de Predicadores, también sostienen que las lavanderías de autoservicio fomentan el ahorro de energía. Pero consideran que el aumento de clientes ha se debe a la reactivación del turismo. "Estamos en una zona de mucho piso turístico. En verano baja la demanda de vecinos y se compensa con el turista porque les sales más barato venir a lavanderías que, por ejemplo, hacer uso del servicio de los hoteles", añaden. "Ahora nos tiene que llegar a nosotros las facturas de la luz", concluye Agustín, a la espera todavía del importe de los últimos meses.