Vuelve el carnaval: estos son los más tradicionales de Aragón

En 2020 fue una de las últimas celebraciones antes de la pandemia y el año pasado, como tantas otras fiestas señaladas, quedó suspendida. Ahora algunas localidades ya preparan el carnaval de este año, pendientes de la situación pandémica y sujeto a las recomendaciones sanitarias. En otros casos esperan una autorización oficial.

Por ejemplo, en las calles de Épila o de Luco de Jiloca ya se siente el carnaval. Esos son algunos de los carnavales con más arraigo en Aragón, también como Gistaín, San Juan de Plan, Plan, La Fueva o Bielsa.

Sus habitantes recorren las calles, encienden hogueras en las plazas y muñecos de trapo y paja se convierten en una seña de identidad. En algunos casos lo han recuperado con el empeño de sus vecinos tras años sin celebrarlo y en otros, lo han mantenido generación tras generación pese a las prohibiciones de la historia. Estos son algunos de los carnavales con más tradición en Aragón.

En Épila lo celebran con mascarutas

Taleguilla de carnaval Laura Uranga

En la provincia de Zaragoza el carnaval de Épila es el más popular. Rondar por las casas y comercios de la localidad en busca de bebida y comida es una costumbre en los sábados de carnaval, una fiesta que comienza a preparase después de Navidad. Las mascarutas y don Zaputero son los protagonistas del carnaval de este pueblo de la comarca de Valdejalón.

El año pasado la situación pandémica y las consiguientes restricciones obligaron a celebrarlo de forma digital, con actuaciones infantiles y concursos de disfraces o balcones. No obstante, se mantuvo vivo su legado carnavalero.

Esta fiesta regresa a las calles de la localidad, aunque bajo las medidas recomendadas. Repiten el concurso de balcones y para el resto de días han preparado actos con los que pretenden regresar poco a poco a los carnavales de siempre. "Tendremos pasacalles, concursos y cómo no, desfile", manifiesta Sara Cortés, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Épila.

No faltarán las mascarutas: "En Épila no se puede hablar de carnavales sin tener este gran icono. Este año, por fin, van a volver a salir a la calle y esperamos que con más ganas que nunca", añade Cortés. En esta localidad se espera la celebración de este año "con mucho entusiasmo y alegría". No obstante, tienen muy presente y repiten que es necesario respetar las medidas de seguridad necesarias para poder seguir volviendo a la "normalidad".

Adolfo Díez, teniente de alcalde, es un apasionado del carnaval de su pueblo, tanto que tiene una habitación con trajes para cada día. El pasado fin de semana ya los preparó. "El carnaval en Épila va más allá, se celebra en todas las casas", defiende Díez.

Los Zarragones de Luco de Jiloca

Representación de los personajes fundamentales del carnaval de Luco de Jiloca Laura Uranga

En Luco de Jiloca se celebrará carnaval el 26 de febrero y en las calles ya se ve algún indicio, en concreto la hoguera de la plaza. Para ese día han preparado un mercado con productos artesanos de la comarca, concurso infantil de disfraces, también de croquetas, un "espectáculo sorpresa", cena popular y la tradicional salida de los zarragones, madamas y diablos.

En 2020 recibieron a más de 400 visitantes –se multiplicó en más de cinco su población-, llegados desde Teruel, Zaragoza, Valencia o el sur de Francia. "Es un carnaval que le ha dado fama a Luco, a todos los que nos sentimos de aquí, nos gusta. Se prepara con ilusión y es muy espectacular", asegura Pilar Fraj, una de las vecinas de la localidad.

En este pueblo turolense retomaron la fiesta hace 18 años y ahora ya se trata de una cita "consolidada". Corría el año 2003 cuando, con el esfuerzo y recuerdo de sus vecinos, recuperó la tradición que se había llevado la Guerra Civil. El testimonio de sus mayores y las fotografías antiguas fueron importantes fuentes para el proceso de recuperación.

Preparativos del carnaval 2022 en Luco de Jiloca. P.F.

Los zarragones son unos mozos con horcas o palos y la cara cubierta, ataviados con sacos, chepas rellenas de paja y cojines. También hay otros dos personajes: los diablos y las madamas. Los primeros lucen la cara pintada de hollín, dientes de patata y prendas oscuras que combinan con camisas blancas. Con esta vestimenta y unas grandes tijeras asustan a los presentes. En cuanto a las madamas pueden ser ricas o pobres.

El itinerante carnaval de La Fueva

Carnaval de La Fueva 2017 Sergio Fernández

Otro de los carnavales con más tradición en Aragón es el de La Fueva, un carnaval itinerante. Durante el día, los vecinos solían recorrer disfrazados varios pueblos de la comarca. En microbuses, furgonetas o en coches particulares hacen una peregrinación. Así, desayunan, almuerzan, toman vermú... e, incluso, cenan.

El mítico de Bielsa

Carnaval de Bielsa, en una imagen de archivo. Verónica Lacasa

Uno de los más sonados de Aragón –y en el resto de España- es el carnaval de Bielsa. Cornelio Zorrilla es un personaje relleno de paja a quien se señala como culpable de los males acontecidos en el valle durante el último año. Cornelio es juzgado y muere en la hoguera. Ese es uno de los personajes, a los que se suman las trangas, madamas, onsos, domadores, l’amontato, el caballet, la garreta y las yedras.

Este año Bielsa está pendiente de una autorización oficial para la celebración de su carnaval. El ayuntamiento se ha comprometido a respetar "escrupulosamente" las normas sobre medidas y a cumplir las indicaciones. A falta de una confirmación, estaba previsto que se celebrase del 24 al 27 de febrero sin discomóvil y con el aforo del pabellón reducido a más de la mitad. El alcalde de la localidad, Miguel Noguero, también informó hace unos días de detalles, como que se controlará el acceso al baile o que se celebrará la hoguera al aire libre.

El entierro del carnaval en Broto

Carnaval de Broto, en una imagen de archivo.

Los vecinos de Broto lo recuperaron en 2007 tras décadas de ausencia. En tiempos eran tres días de fiesta, pero en las últimas ediciones se redujo a una jornada, como explican en la comarca del Sobrarbe. Un macho o un caballo recorría desde por la tarde las calles del pueblo. Ese solía ser el preludio del acto central, el entierro del carnaval.

El muerto es representado por dos personas cubiertas con una sábana blanca, que son acompañadas por las calles del pueblo con velas. La peregrinación terminaba en la cascada de Sorrosal, donde tiene lugar un juicio. Después, se prende fuego al muñeco que representa a Carnaval.

Carnuz, en Nerín

Carnaval de Nerín, en una imagen de archivo. Turismo Sobrarbe

Otro de los pueblos que recuperó su tradicional carnaval fue Nerín. Fuentes de la comarca del Sobrarbe cuentan que los vecinos celebraban la llegada de la primavera con la figura del Carnuz. Como en otras tantas localidades, se representa como un pelele que normalmente termina devorado por las llamas tras un juicio.

No faltaba la música aragonesa y los bailes. Además, tradicionalmente también solía terminar la fiesta de madrugada con una esquillada por las calles de Nerín.

En Torla, Carnabal con 'b'

El personaje de Carnabal, atado en la plaza de Torla, para su juicio ante el pueblo. José Miguel Marco

En este pueblo pirenaico, mantuvieron el carnaval gracias al testimonio de los mayores de la zona. Por ejemplo, elementos como el juicio a Carnabal –sí, con 'b'-, destacan en la comarca del Sobrarbe. En Torla el personaje principal no es de paja y trapos, como en las otras localidades, sino que se trata de un mozo del pueblo. De lo que no se libra es de un juicio y muerte –ficticia-.

La tradición cuenta que unos días antes llegan unos rumores a la localidad de que Carnabal merodea por la zona, explican en el portal de la comarca, normalmente en los montes de Ordesa. El Tenedor, otro personaje, lo vigila y apresa con una cuerda.

Carnabal va a ataviado con sacos y pieles que le cubren por completo y dos cuernos rematan el conjunto. Un grupo de vecinos de Torla, escondidos bajo máscaras, le recitan cómo será su futuro más cercano: la condena a muerte por parte de la Santa Inquisición.

Domingo de Piñata en Gistaín

El muñeco de paja en el carnaval de Gistaín, en una imagen de archivo. Javier Melero

La historia se repite en Gistaín: un personaje es ajusticiado por ser el culpable de todos los males ocurridos en la zona. En este caso se denomina 'muyén' y es una representación antropomorfa del carnaval. Su final está escrito para el Domingo de Piñata, último día de la fiesta. Desde la comarca del Sobrarbe cuentan que en décadas pasadas los vecinos de este pueblo se vestían de ‘muyéns’ y madamas, con conjuntos muy llamativos.

De ronda en Plan y San Juan de Plan

Tampoco falta el pelele en San Juan de Plan, el elemento característico de este pueblo es que va sobre un burro, con el que hacen una ronda por las calles. El carnaval de San Juan suele durar un fin de semana. El sábado, los mayordomos y mayordomas visten de blanco y llevan gorros con cintas de variados colores.

La comitiva llega a la plaza y comienza el baile con el pasodoble 'Domingo de carnaval', que bailan los mayordomos con las madamas. Otro personaje de este carnaval es el melitá, un militar que vela por la distancia entre las parejas, para que no se arrimen mucho. El fin de semana culmina con el muñeco de paja y trapos en el fuego.

En la localidad vecina de Plan también lo celebran con una ronda por las calles del pueblo y un baile de disfraces final. Al igual que en el resto de localidades de la zona, lo que prevalece es disfrutar de los días, sin tener mucho en cuenta el disfraz, que puede ser que se apañe con prendas viejas o elementos de la naturaleza.

Además de estos tradicionales carnavales, en multitud de pueblos y ciudades del resto de Aragón también se celebran estas fiestas. En Zaragoza, por ejemplo, es con don Carnal, doña Cuaresma, el Conde Salchichón, la Mojiganga o el Rey de Gallos, entre otros personajes.