¿Cuándo es el Carnaval 2022 en Zaragoza? Fechas y programación

En 2021 no hubo posibilidad de celebrar en Zaragoza la fiesta pagana por antonomasia, el Carnaval, que marca la alegría callejera previa al tiempo de Cuaresma y el Miércoles de Ceniza, que este año llega el 2 de marzo. En 2022, la cita carnavalesca vuelve por sus fueros; no se puede celebrar todavía a plenitud, debido a la recomendación sanitaria de seguir evitando las grandes aglomeraciones de gente en puntos concretos. Eso sí, aunque sea al aire libre, y en virtud de lo dispuesto esta misma semana, no será necesario llevar las mascarillas.

Jueves Lardero en Zaragoza

La tradición del bocadillo de longaniza en el Jueves Lardero, que este año será el 24 de febrero queda pospuesta un año más para evitar las tradicionales filas de esa cita y la imagen de la gente comiendo y bebiendo sin mascarilla en un espacio reducido; en los últimos años, el lugar escogido era la plaza Miguel Merino, junto a los Porches del Audiorama y la entrada de la sala Multiusos del Auditorio.

Programa del Carnaval 2022 en Zaragoza: lo que se sabe hasta ahora

El desfile de comparsas organizado por Interpeñas y la Unión Peñista, que se celebraría el sábado 26 por la tarde, aún está pendiente de confirmación, aunque la hipótesis más barajada es que sí se hará, ampliando el recorrido para regular las concentraciones de público en lugares concretos. Eso sí, Zaragoza recupera el Carnaval infantil con una verbena en la plaza del Pilar el día 27. Por su parte, el gran desfile del domingo con la comparsa encabezada por el Conde de Salchichón ya ultima todos los detalles. El domingo, tras el pasacalles de rigor, habrá un concierto de los Titiriteros de Binéfar, una de las agrupaciones más consolidadas del panorama turístico aragonés, con más de cuatro décadas de funcionamiento entre la música, los títeres y el teatro, y que tiene su cuartel general en la Casa de los Títeres de Abizanda (Huesca). El grupo ha grabado siete álbumes, que pueden adquirirse en su página web: lacasadelostiteres.com.

