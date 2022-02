Bielsa retoma el carnaval con aforo limitado en el baile y mascarillas también en la calle

Bielsa volverá a celebrar su carnaval tras la cancelación de la fiesta el año pasado debido a la covid. No habrá costillada popular ni discomóvil y el aforo del pabellón donde se celebra el baile se ha reducido a más de la mitad. También habrá que llevar la mascarilla en la calle, pero toda la población estaba deseosa de que trangas, madamas, onsos y otros personajes salieran de un letargo que ha durado dos años. Vuelven del 24 al 27 de este mes.

El Ayuntamiento de Bielsa consiguió este viernes la autorización de Salud Pública, que ha marcado limitaciones en su organización al estar Aragón en el nivel 1 de alerta sanitaria por la pandemia. Miguel Noguero, alcalde de la localidad, comentó que para los actos que reúnen a más de 1.000 personas hay que solicitar un permiso. En 2020, el carnaval belsetano congregó a más de 6.000 visitantes.

Al ser un acontecimiento multitudinario con más de 1.000 personas existe "un claro factor de riesgo que hay que controlar respetando las medidas sanitarias", comunicó Salud Pública.

Para que todos, vecinos y público, se den por enterados, el Ayuntamiento deberá colocar en el pueblo carteles con todas las restricciones y anunciarlas por sistema de megafonía.

Entre las limitaciones está el uso obligatorio de las mascarillas a partir de 6 años, en interior y en exterior ya que no se puede garantizar las distancias mínimas entre personas durante la celebración. No se podrá fumar en la calle o en terrazas cuando no exista una distancia de 2 metros.

Igualmente, el aforo del pabellón donde de viernes a domingo habrá sesiones de baile se ha limitado a 450 personas. El recinto tiene capacidad para 850. "Nos ha dicho que debemos poner seguridad en las entradas para no sobrepasar el aforo, tener vigilancia dentro para que la gente lleve la mascarilla puesta y no consumir en la barra", dijo Noguero.

Sí se podrá hacer el jueves día 24 la hoguera al aire libre y el almuerzo para los vecinos del pueblo (alrededor de 100). "La costillada popular ni le hemos pedido porque sabíamos que lo iban a echar atrás", comentó el alcalde. Para el viernes y el sábado se había previsto música con discomóvil de 5.00 a 7.00, pero no se ha autorizado ya que previamente se cierra el pabellón y se deja de prestar servicio de seguridad.

Este viernes por la noche se celebró una reunión para concretar el programa y empezar a preparar a Cornelio Zorrilla, el muñeco al que se atribuyen todo los males y que será quemado al final de la fiesta.