El ocio nocturno reabre y los hosteleros esperan remontar tras un mal inicio del año en Aragón por la covid

El fin de las restricciones tendrá este viernes una consecuencia inmediata: la reapertura de los pubs y las discotecas que habían cerrado de forma temporal a consecuencia de las limitaciones de aforo y horarios, hasta un 85% según las estimaciones del sector. Los empresarios empezaron este jueves a preparar sus negocios y a llamar al personal con la esperanza de que nunca más se tenga que volver a recurrir a estas medidas.

"Estamos muy contentos, pero sigue quedando una asignatura pendiente: levantar la prohibición de fumar en terrazas y el uso de cachimbas, restringido desde hace más de un año sin ningún informe técnico que lo avale", apuntó el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano.

Su reivindicación es compartida por el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, Fernando Martín, quien cree que si se levantase esta medida "el sector estaría en la misma situación de venta que en los años previos a la pandemia". La noticia, pese a todo, era más que esperada. "La gente tiene ganas de salir, aunque hasta ahora venían consumiendo un poquito menos. Enero y febrero son meses tradicionalmente malos. No hay ferias ni congresos, aunque tenemos esperanzas de cara a San Valentín. Solo esperamos que no venga ningún otro varapalo y que se aprenda de lo ocurrido con la variante ómicron", expuso.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cafés y Bares, José María Marteles, recalcó que ahora toca ponerse a trabajar "para revitalizar el consumo y generar confianza en el cliente". El colectivo se muestra cauto, ya que no es la primera vez que ve la luz al final del túnel y termina retrocediendo. También pide articular "planes de compensación" para mitigar las pérdidas de estas primeras semanas de 2022.

"Alivio" en las residencias

Mientras, los responsables de las residencias de mayores ven con "tranquilidad" y "alivio" el mantenimiento del pasaporte covid para acceder a estas instalaciones al menos durante el próximo mes. No es la única medida que continúa. Fuentes del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés señalaron este jueves que, de momento, también sigue vigente la prohibición de acceder a las habitaciones de los usuarios. Este veto se empezó a aplicar durante las fiestas navideñas y posteriormente se amplió hasta que los datos epidemiológicos mejoren.

"Trabajamos con los usuarios y personas más vulnerables y no deja de ser una medida de protección más", aseguró Paquita Morata, gerente de Arade (Asociación Aragonesa para la Dependencia). Valoró que es "importante" mantener esta restricción en tanto en cuanto no se sepa cómo va a influir en estos centros la eliminación de las restricciones en otros ámbitos sociales como la hostelería y el ocio nocturno. Además, llamó la atención sobre el hecho de que la presentación de este visado no "está generando ningún problema con los familiares y personas que acuden a las visitas". "Además son personas ya conocidas que vienen regularmente y a los que conocemos", dijo.

Una opinión que comparte Emilia Bergasa, presidenta de Lares (Asociación de Residencias de Ancianos y Servicios de Atención a los Mayores). "En unos momentos de gran positividad, es una forma que nos permite negociar con los familiares que son reacios a vacunarse con la pauta completa", señaló. En su opinión también es necesario que se siga impidiendo la entrada en los dormitorios. "En las zonas seguras es fácil controlar que se mantengan las distancias y la ventilación, pero en el ámbito privado de una habitación, la situación se complica", agregó.

Ambas portavoces del sector de las residencias coincidieron en reclamar al Gobierno aragonés que les vuelva facilitar autotest. Suponen un gasto "importante" que soportan las empresas. "Los test de antígenos los utilizamos continuamente para los chequeos, para trabajadores y para detectar casos asintomáticos", explicaron.