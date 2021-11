¿Repetir en Primaria? ¿Aprobar la ESO con cates? La letra pequeña de la nueva reforma de Educación

El Gobierno acaba de dar luz verde, a propuesta del Ministerio de Educación y FP que dirige la aragonesa Pilar Alegría, los nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación para la Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, cambios que entrarán en vigor este mismo curso escolar 2021-2022.

El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, permitirá a los alumnos de Segundo de Bachillerato obtener el título con una asignatura suspensa, contempla la repetición de curso como algo excepcional (dos veces como máximo a lo largo de la Enseñanza Obligatoria) y elimina las pruebas de recuperación de junio y/o septiembre en Secundaria, entre otras modificaciones.

Para Alegría, el nuevo sistema de evaluación impulsa la cultura escolar "basada en la confianza, el trabajo colaborativo y la participación". "Intentamos promover un esfuerzo basado en la motivación no en el castigo para que los alumnos alcancen el mejor aprendizaje posible", resaltó durante la presentación del mismo.

Esta es la letra pequeña -que viene a aclarar posibles dudas- de los nuevos cambios que contempla dicho Real Decreto aprobado por el Ejecutivo central, que no obstante tendrá que desarrollarse y aplicarse en cada una de las comunidades autónomas:

¿Repetición en Primaria?

La evaluación del alumnado en Educación Primaria será "continua" y "global" y cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado se establecerán medidas de refuerzo educativo. Dichas medidas, tal y como se recoge en el Real Decreto, deberán adoptarse tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas especiales. Y será el equipo docente quien lleve a cabo la evaluación de forma colegiada en una única sesión al finalizar el curso escolar.

Solo se permite una repetición en Primaria en los cursos finales de los tres ciclos (segundo, cuarto y sexto) y tendrá, en todo caso, carácter "excepcional" tras haber agotado el resto de medidas y cuando se estime que esta medida es la más adecuada para favorecer el desarrollo del alumno. En el resto de los cursos, la promoción será automática. Asimismo, al finalizar esta etapa educativa, cada alumno dispondrá de un informe elaborado por su tutor sobre su evolución y el grado de adquisición de las competencias desarrolladas. "En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, el informe deberá reflejar las adaptaciones y medidas adoptadas y su necesidad de continuidad en la siguiente etapa escolar", se detalla en el texto.

¿Pasar de curso en la ESO sin límite de suspensos?

La evaluación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria será "continua", "formativa" e "integradora", no habrá límite de cates para pasar de curso y será el equipo docente quien tome -de forma colegiada- la decisión sobre la promoción del estudiante de un curso a otro. Pasarán todos los alumnos que tengan una o dos materias suspensas -ahora son un máximo de tres-, pero también lo harán quienes sus docentes valoren que la naturaleza de esas asignaturas "les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica".

Además, los que pasen con suspensos seguirán los planes de refuerzo que establezca el equipo docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto por las administraciones educativas. "Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación", según se detalla.

La repetición se considera una medida absolutamente "excepcional" que solo se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo. Y el alumno podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la Enseñanza Obligatoria (Primaria y ESO).

¿Aprobar la ESO con suspensos?

No hay límites para obtener el título al término de cuarto y último curso. Hasta ahora un alumno solo podía graduarse en la ESO si lo aprobaba todo o si suspendía un máximo de dos asignaturas (siempre que no fueran Matemáticas y Lengua al mismo tiempo). A partir de ahora, se les dará a quienes hayan adquirido -a juicio del equipo docente- las "competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa". Y dicho título será único y se expedirá sin calificación.

¿Adaptación curricular a alumnos con necesidades especiales?

Se adapta el título de la ESO a los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) con el objetivo de facilitarles que se gradúen aunque no hayan superado los mínimos exigidos en dicha etapa. Hasta ahora, los estudianres con algún tipo de discapacidad o trastorno de conducta diagnosticado eran calificados con su nota, pero no llegaban a graduarse porque aprendían unos contenidos que no alcanzaban los objetivos generales de dicha etapa educativa.

¿Refuerzos educativos?

Tanto en Primaria como en ESO -y con el fin de evitar repetición de curso- se establecerán medidas de refuerzo educativo en cuanto se detecte que el progreso de ese estudiante no es el adecuado. En el Real Decreto se hace hincapié en el especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, el alumno que tenga que repetir en la Educación Secundaria Obligatoria recibirá un plan de apoyo personalizado para que logre las competencias que le faltan y se le incluirá desde tercero en un programa de adaptación curricular para facilitar que se titule.

Por otro lado, las Administraciones educativas tendrán que garantizar al alumnado con necesidades educativas especiales que participe en estos programas de diversificación curricular los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para ese alumnado.

¿Fin de las repescas?

A partir de este curso, ya no habrá exámenes de recuperación a final de curso (que tenían lugar en junio y/o septiembre, según cada autonomía) en la ESO de las asignaturas suspendidas. Estas se aprueban o no en la evaluación final en la evaluación final colegiada. El Consejo de Estado advirtió la semana pasada al Ministerio que dirige Pilar Alegría que no podía dejar que fuesen las comunidades quienes decidiesen si hacían o no repescas por última vez porque provocaría diferentes realidades de evaluación escolar, lo que crearía desigualdad y vulneraría el ordenamiento jurídico.

¿Con cuántos suspensos se puede pasar en Bachillerato?

A diferencia de la ESO, se fija un máximo de dos suspensos para que el alumno pase de primero a segundo de Bachiller (los mismos que en la actualidad) y se mantienen las convocatorias extraordinarias en las asignaturas no superadas (en las fechas que determinen las administraciones educativas). Hay que resaltar que en segundo curso deberán matricularse de las materias pendientes de primero.

Asimismo, el Real Decreto recoge que la evaluación del aprendizaje del alumno será continua y diferenciada según las distintas materias y será el profesorado de cada una de ellas quien decida -al término del curso- si el estudiante ha alcanzado el "adecuado" grado de adquisición de las competencias correspondientes.

¿Se debe repetir segundo curso de Bachillerato con más de un cate?

La respuesta es 'no'. Otra de las novedades de Educación es que si los alumnos tienen más de un suspenso al final del segundo curso podrán realizar un tercer año solo para recuperar las materias no superadas. No obstante, se recoge que pueden optar por repetir el curso completo si así lo estiman oportuno.

¿Selectividad con un suspenso?

La condición para la obtención del título de Bachiller es la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos, pero de forma excepcional se contempla la posibilidad de que un estudiante pueda titularse pese a tener una asignatura suspendida siempre y cuando lo acuerde el equipo docente y se cumplan estos requisitos: que haya alcanzado los objetivos y competencias vinculadas a ese título, que haya tenido una asistencia continuada a clase, que se haya presentado a todos los exámenes (incluidas las recuperaciones) y que la nota media de todas las asignaturas de la etapa sea igual o superior a 5. Y a efectos del cálculo de la calificación final, se tendrá en cuenta la nota obtenida en la asignatura cateada.

¿Todo aprobado en Formación Profesional?

Sí. Para obtener la titulación en un ciclo formativo en grado medio, superior o en cursos de especialización de FP será necesario la "evaluación positiva" en todos los módulos profesionales que lo componen. Además, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en dichos ciclos se realizará por módulos profesionales, "teniendo siempre en cuenta la globalidad" del mismo.