Giro en la enseñanza de Lengua: "Necesitamos que el alumnado comprenda cualquier texto"

Potenciar la capacidad de los alumnos para comunicarse por escrito y oralmente y también su comprensión lectora. Esos son los cambios que contempla el borrador del nuevo currículo del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Lengua Castellana y Literatura en Primaria, ESO y Bachillerato, tal y como ha trascendido en los últimos días. Unas modificaciones en las que también se reduce el tiempo dedicado al análisis sintáctico de las oraciones, lo que supone un giro significativo en la enseñanza de dicha asignatura. La profesora Guadalupe Jover -una de las personas que ha revisado el borrador- declaraba a 'El País' que la falta de destrezas de comprensión lectora "está en la entraña misma del fracaso escolar".

Para Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón), trabajar la Lengua desde el punto de vista comunicativo le parece "un avance" en cuanto a comprensión lectora, oral, de expresión y de comprensión de textos multimedia. "Si la reforma va por ahí va a ganar mucho. Tanto Lengua como Matemáticas son materias instrumentales y si no trabajamos la primera de forma adecuada de alguna manera se ven perjudicadas el resto", advierte.

Tras su larga trayectoria como docente de Lengua y Literatura -en la actualidad da clase a Primero de ESO y Segundo de Bachiller en el Instituto de Educación Secundaria Cinco Villas en Ejea de los Caballeros-, Bajén destaca que se nota "mucho" la falta de comprensión lectora de los alumnos y avisa de que la enseñanza de la sintaxis se convierte en una "rémora" cuando se les obliga a hacer análisis excesivamente complejos. "Sería mucho más adecuado para aquellas personas que van a seguir una carrera universitaria relacionada con las Lenguas, pero para un conocimiento general no es imprescindible. Los alumnos tendrían que hacer como cuando estudiábamos nosotros: redactábamos muchos textos, leíamos mucho...", considera.

Asimismo, esta profesora dice que a día de hoy aún se trabaja mucho la memorización y no la parte de comprensión de textos. "Necesitamos que el alumnado comprenda cualquier texto que se le ponga por adelante, que es lo que le va a permitir como material instrumental desarrollar esa competencia lingüística que le pueda posibilitar trabajar con cualquier otra materia. Y también me parece fundamental la lectura de textos de medios de comunicación; que un alumno cuando termine la ESO sea capaz de entender un artículo de opinión o una noticia de cualquier periódico", ahonda.

Por su parte, Domingo Chica, filólogo inglés y profesor de Lengua Castellana y Literatura en el Colegio San Gabriel en Zuera, destaca que el espíritu de la norma va encaminada a concretar los procesos de aprendizaje desde un punto de vista competencial, pero sin olvidar los contenidos. "No hay competencias sin contenidos. Hay que mirar la nueva normativa como una oportunidad para poder seguir aplicando ese aprendizaje competencial y que nuestro alumnado traslade lo que sabe en diferentes contextos para el desarrollo de sus competencias", afirma.

Además, Chica recuerda que ese enfoque competencial de la Lomloe no es "nada nuevo". "El aprendizaje competencial, la evaluación por competencias y la evaluación criterial ya estaba redactado en la LOE, que es en la ley orgánica en la que se basa. Desde entonces siempre se ha intentado mirar más desde los criterios de evaluación por la integración y aplicación de los contenidos en contextos reales", apunta.

La pobreza de vocabulario y de expresión, una "pandemia"

El presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Juan Antonio Planas, recuerda que los cambios que contempla Educación eran una reivindicación de buena parte del profesorado y, sobre todo, de los orientadores. "Desde hace muchos años estábamos viendo que muchos alumnos -sobre todo varones- tenían un atasco con todo lo que es la lectoescritura. Ahora mismo, hay más de un 20% de alumnado con estas dificultades en España en todos los niveles educativos", afirma.

Planas explica que una de las claves de esta situación es el excesivo peso que se da al análisis sintáctico; por ello ve necesario que se potencie la lectura, la escritura y, sobre todo, la comunicación verbal y no verbal. "En general, el alumnado tiene bastante pobreza de vocabulario y en expresión por múltiples factores (entre ellos el uso de las tecnologías)", avisa.

También la psicopedagoga aragonesa Olga Lázaro habla de "pandemia" de escolares con dificultades de lectura comprensiva al llegar a Secundaria. "Estoy asustada. Siempre hay niños con dificultades, pero ahora es como que se han expandido más en las clases. Hay menores de 6, 7 y 8 años que no consolidan bien los procesos de aprendizaje; que como no entienden lo que leen ni saben expresarse oralmente ni de forma escrita difícilmente tienen autonomía para estudiar. También puedes hablar con profesores de la Evau; ven una expresión pobre -oral y escrita- que no está a la categoría de las carreras que esos chavales puedan estudiar", cuenta.

Para Lázaro, lo primero es empezar la pirámide desde el principio, es decir, el manejo "perfecto" tanto en expresión como en comprensión. Asimismo, indica que el bilingüismo ha frenado "de alguna manera" la consolidación de esos aprendizajes. "No digo que no haya que tener esa impregnancion de esa segunda lengua sino que dejen espacios para que en edades tempranas puedan manejarse muy bien en los procesos de lectroescritura. Y luego meter contenidos en lengua castellana y también en inglés. Tener materias como ciencias naturales o sociales en otro idioma no les deja expresarse en lengua castellana y no aprenden bien. Hay comunidades (Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla y León) que han reducido las horas de bilingüismo porque han visto que no consolidan el castellano", sostiene.

"Muchas veces nos quedamos en la literatura medieval, renacentista, barroca... No da tiempo a llegar a la que existe a partir de la Guerra Civil y nos encontramos con obras que están alejadas de la vida de los alumnos"

Por otro lado, el borrador del nuevo currículo del Departamento que dirige la aragonesa Pilar Alegría incluye cambios en la enseñanza de Literatura: se plantean unas lecturas más autónomas por parte de los escolares y otras seleccionadas por el profesorado. En este apartado, Eva Bajén ve necesaria una elección que les permitiera dar una visión "más global" de la literatura. "Muchas veces nos quedamos en la medieval, la renacentista, la barroca... No da tiempo a llegar a la que existe a partir de la Guerra Civil y nos encontramos con obras que están alejadas de la vida de los alumnos", señala la presidenta de Adiaragón, partidaria de que los chavales puedan escoger también lo que quieren leer. "Este año, en Primero de ESO estamos combinando el uso de lecturas obligatorias y, al mismo tiempo, experimentamos con que bajen a la biblioteca y seleccionen un libro. Y estamos muy contentos; queremos recuperar esos hábitos lectores que se van perdiendo conforme llegan a la adolescencia", resalta.