¡Y luego dicen que los jóvenes no leen!

Cuatrocientos jóvenes lectores. Cuatrocientos alumnos de 3º y 4º de ESO. Cuatrocientos exigentes miembros del jurado literario más grande de nuestra Comunidad autónoma. Tres novelas. Cuatro autores –una de ellas escrita a cuatro manos– y todo un curso por delante para lecturas compartidas, críticas, reseñas, actividades, debates… Y, al final: un ganador. La mejor novela juvenil del Premio Criticón es… ‘Las palabras heridas’ del incombustible y prolífico Jordi Sierra i Fabra.

Durante todo este curso, se ha desarrollado en Zaragoza el I Premio Criticón, un certamen que combina la difusión de la lectura, la visibilidad –especialmente– de la literatura para jóvenes y el fomento de la lectura entre los alumnos de educación secundaria y bachillerato. "Sabemos bien que es en estas edades cuando nos jugamos que los chavales sigan leyendo y se conviertan en lectores. Por eso, apostamos por esta iniciativa, un premio que los ponga en el centro, en el que ellos sean los protagonistas, el jurado, y decidan cuál es la obra que más les ha gustado», subraya David Lozano, gerente de Zaragoza Cultural (Ayuntamiento de Zaragoza) y promotor de este galardón, que se inspira en el Premio Mandarache de jóvenes lectores de Cartagena, que ya va por su XV edición, auténtico referente en el fomento de la lectura en todo el país.

Los estudiantes valoraron a los escritores a través de cartulinas de colores Premios Criticón

El nacimiento de un premio

Convocados por Zaragoza Cultural, un grupo de profesores voluntarios de institutos y colegios de la capital formaron el primer comité seleccionador de las tres obras finalistas del I Premio Criticón. Durante horas, hablaron acerca de las lecturas que «más y mejor» han funcionado con sus alumnos en los últimos años, repasaron los autores más motivadores y de mayor calidad –que son tantos– de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) nacional y decidieron incluir, siempre, un autor aragonés –lo cual no resultará difícil porque esta tierra está como abonada por grandes escritores LIJ–. Y, en el mes de enero, se dieron a conocer las tres novelas seleccionadas: ‘Las palabras heridas’, de Jordi Sierra i Fabra; ‘Catorce’, de Paula Figols, y ‘BIS’, de Jorge Gómez Soto y David Fernández Sifres.

Los autores Jorge Gómez y Paula Figols charlaron con los jóvenes lectores Premios Criticón

El Ayuntamiento de Zaragoza ha facilitado a todos los centros ejemplares de dos de los tres títulos seleccionados y ha negociado con los libreros de la ciudad para poder ofrecer el tercero, en las mejores condiciones.

Once colegios e institutos

Once colegios e institutos han participado en esta primera edición, que nacía como un ‘piloto’ con la pretensión de abrirse en próximas ediciones a muchos más centros públicos y concertados de la ciudad. Los centros escolares participantes en esta edición han sido: los IES El Picarral, José Manuel Blecua, Miguel Catalán, Cantín y Gamboa, Jerónimo Zurita y Clara Campoamor, y los colegios Santa María del Pilar (Marianistas), Corazonistas, Jesuitas, San Valero y Nuestra Señora del Carmen. Con los libros ya en colegios e institutos, comenzó la lectura y el desarrollo de iniciativas que han permitido a los alumnos compartir y disfrutar su lectura. En cada uno de los centros escolares y desde diferentes materias y áreas de conocimiento se han trabajado los tres libros con diversas actividades: recreando las portadas, elaborando cortometrajes que narran una experiencia, como si fueran personajes de alguna de las obras, trabajando las cuestiones ‘éticas’ de ‘Catorce’, la libertad de expresión en ‘Las palabras heridas’ o las consecuencias de nuestros actos en ‘Bis’.

La experiencia en colegios e institutos no ha podido ser mejor: la directora y profesora de Lengua del Colegio FEC Nuestra Señora del Carmen, Elisa Moreno, destaca cómo "este premio provoca una lectura en red con los otros colegios, una lectura con premio, una lectura con evento, en definitiva, una lectura de lecturas: integradora, inspiradora y estimulante para nuestros alumnos de 4ºESO". Lo mismo recalcan alumnos de varios centros participantes, como Ana, a quien le ha parecido una experiencia diferente, que le ha ayudado a leer "otro tipo de géneros literarios que normalmente no leo". O Yago, que afirma que "ha estado bien, porque es una manera de leer más libros y, encima, conoces a los autores".

Y llegó el momento de votar ‘online’ Premios Criticón

Precisamente, el pasado 30 de abril, tuvo lugar el encuentro de los autores, con más de 300 alumnos, que se celebró en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. La escritora zaragozana Paula Figols y Jorge Gómez-Soto acudieron al evento, mientras que David Fernández Sifres –coautor junto con Jorge de ‘Bis’– y Jordi Sierra i Fabra lo siguieron a través de videoconferencia. Previamente, en sus respectivos centros, los alumnos habían preparado un buen puñado de preguntas con las que sometieron a un cerrado interrogatorio a los autores. Estos tuvieron la posibilidad así de explicar y defender sus obras ante un público entregado y exigente, que valoraba sus intervenciones con cartulinas de distintos colores. Fue un encuentro festivo, animado y lleno de colores –el rojo amarillo y verde de las cartulinas–. "Nos quedamos con las ganas de conocer a los lectores del resto de institutos y colegios, de compartir opiniones, de haber hecho alguna actividad juntos, pero la situación sanitaria no lo ha permitido. Esperemos que en próximas ediciones sea posible", declara Susana Berdejo, bibliotecaria y profesora del Colegio Santa María del Pilar.

Los autores defendieron sus obras con ingenio, anécdotas, explicaciones… y mucho sentido del humor. Fue el momento culmen del particular proceso de este premio. Paula Figols puso de manifiesto la importancia de contar historias que nos impactan, que nos incumben, aunque nosotros creamos que no. Jorge Gómez y David Fernández hablaron del proceso creativo y Jordi Sierra i Fabra del valor de las palabras.

Las aulas se han llenado de actividades lectoras Premios Criticón

Tras la lectura y el encuentro, los cerca de 400 estudiantes del jurado emitieron su voto, mediante un sistema ‘online’, resultando ganador de la primera edición el escritor Jordi Sierra i Fabra, con su obra ‘Las palabras heridas’, con un porcentaje de votos del 46,5%. Solo podía ganar uno, sin embargo, los alumnos han sido unánimes en su veredicto sobre el certamen: "No solo me han encantado los tres libros, sino que el hecho de poder escuchar a los autores hablar de sus creaciones me parece increíble", dice Carmen, mientras Angelina insiste en que "el Premio Criticón me ha parecido una experiencia nueva, me ha encantado; el sitio es precioso y el autor de mi libro favorito estaba ahí. Me hubiera encantado que me firmara el libro, pero no pudo asistir".

Las tres obras finalistas del certamen Premios Criticón

El premio, que se entregará el próximo martes, 15 de junio, está dotado con 2.000 euros y un trofeo diseñado por la artista Gema Rupérez. Un premio que da voz a los alumnos para que sean ellos quienes pregunten, valoren y sean protagonistas. Un premio en el que no hay críticos en el jurado, sino "criticones", y que para Pedro –la voz de un alumno más– ha supuesto "un enorme placer por leer unos libros increíbles y poder escuchar a sus autores defenderlos. Pero, sobre todo, este premio me ha regalado el interés por la lectura. Estos tres libros han conseguido que este verano este deseando leer muchos más. Por eso, recomiendo a todo el mundo que participe en los próximos años. Será algo que nunca olvidaréis y que disfrutaréis un montón".

Apúntate a la newsletter de Heraldo Escolar y recibe todos los jueves en tu correo experiencias en las aulas, educación emocional para familias, libros, ciencia, TICs, entrevistas y mucho, mucho más...