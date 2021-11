Pepe Lorente, un actor polifacético y ubicuo

Ha salido en ‘El ministerio del tiempo’, en ‘Élite’, en ‘Amar es para siempre’, en ‘Las chicas del cable’… Podría decirse que es un rostro habitual de la pequeña pantalla y, sin embargo, acaba de dar un paso adelante más al ser uno de los protagonistas de ‘Todo lo otro’, la primera serie española estrenada en HBO Max, que escribe y dirige Abril Zamora. La ficción retrata las vidas de varios treintañeros llenos de frustraciones y Lorente da vida a Juancho, “un tipo que a priori puede caer mal pero es entrañable, viene de provincias y no entiende toda la modernidad de los demás protagonistas, pero es un tipo noble y sincero”, afirma el actor.

“El no tener filtro le mete en problemas, es bruto y torpe a la hora de decir las cosas, pero tiene un giro maravilloso y me ha encantado darle vida”, comenta Lorente, que se deshace en elogios con todo el equipo de la serie. “Es que no ha habido ni un levantamiento de voz por parte del ayudante de dirección”, bromea, al tiempo que explica que Abril Zamora ha sabido crear “un ambiente maravilloso”, apoyada en que muchos de los intérpretes eran sus amigos. “Cualquier otra cadena normativa hubiera puesto pegas porque no son actores conocidos, pero HBO Max apostó y eso ha sido un triunfo y una forma de demostrar que el talento está en muchos lugares”. La serie son ocho episodios de media hora y constituye el primer proyecto de la plataforma en España, que probablemente haga las Américas (o, al menos, se estrene en Francia).

El intérprete zaragozano -que, por cierto, es licenciado en Derecho- se formó como actor en la escuela dramática Corazza y, sobre todo, en las tablas. En el teatro ha trabajado con grandes de la escena aragonesa como Marian Pueo y Joaquín Murillo, y una vez dio el salto a la pantalla grande también coincidió -y lo sigue haciendo- con importantes talentos de la tierra. Hizo Lorente un papelito en ‘De tu ventana a la mía’, de la cineasta zaragozana Paula Ortiz, con quien acaba de volver a coincidir en la nueva versión de las ‘Historias para no dormir’, con las que distintos directores homenajean a Chicho Ibáñez Serrador. Esta nueva hornada de historias se graban para Amazon Prime y Ortiz recrea un crudo relato titulado ‘El asfalto’, con Dani Rovira como protagonista, y que acaba de estrenarse en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. “Ha funcionado muy bien, estoy muy contento, tengo una pequeña escenita pero ha sido muy divertido”, dice Lorente, orgulloso de que cineastas aragoneses de tanta valía, “con una mirada tan comprometida”, cuenten con él.

El actor acaba de grabar también con Pilar Palomero, que sigue preparando ‘La maternal’, un filme que llega después del éxito arrollador de ‘Las niñas’ y que Lorente cree que es “otra película magistral, inteligentísima”, de Palomero, con quien ya coincidió muchos años atrás grabando el corto ‘Niño Balcón’.

De izquierda a derecha, el elenco de ‘Lehman Trilogy’: Pepe Lorente, Leo Rivera, Víctor Clavijo, Aitor Beltrán, Darío Paso y Litus. Barco Pirata

“El mundo audiovisual se está recuperando bien tras la pandemia. Durante el confinamiento se vieron tantísimas series, que las plataformas tienen que volver a crear y ahora hay mucho movimiento”, señala Lorente, que se trasladó a Madrid en 2004 y que agradece el poder haber trabajado de seguido como actor desde 2021. Protagonizó una de las mejores escenas de ‘El reino’, de Rodrigo Sorogoyen, e incluso probó suerte en Hollywood en ‘Resucitado’, junto a Joseph Fiennes.

El rodaje de ‘La estrella azul’, de Javier Macipe, se interrumpió el pasado marzo por la pandemia Archivo HA

La pandemia, sin embargo, vino a interrumpir uno de sus mayores retos como era el de dar vida a Mauricio Aznar en la película ‘La estrella azul’ que rueda Javier Macipe. “Empezamos a finales de febrero de 2020, rodamos tres días y estalló el estado de alarma”, cuenta. Durante estos meses en los que el filme ha estado en ‘stand by’, “Macipe y yo tuvimos que mantener la llama del interés, ni muy fuerte para no quemarnos ni muy floja para que no se extinguiera, pero hemos trabajado todo este tiempo”. La película sigue adelante y está previsto que entre enero y febrero el equipo se traslade a Argentina para rodar un par de meses, antes de que la grabación recale de nuevo en Zaragoza más o menos para el mes de junio.

“Sabíamos que la pandemia no era una china en nuestro zapato, sino en el zapato del mundo, y los productores nos aseguraron que se iba a hacer. Habían visto la secuencia de diez minutos del concierto de Más Birras que recreamos en el Centro Cívico Delicias y les encantó, así que seguimos adelante con todo el proyecto”.