Pilar Palomero rueda en el “paisaje hipnótico de los Monegros” su segunda película, ‘La Maternal’

MONEGRILLO. «Los Monegros son un paisaje hipnótico. Es un lugar especialmente cinematográfico, tiene una magia que lo hace muy fotografiable. Llevamos diez aquí por aquí y lo que más me llama la atención –además de lo agradable que es la gente y la colaboración de la Monegros Film Commission– es que al concluir la jornada, la gente del equipo, en vez de irse al hotel, se pone a hacer fotos a los atardeceres», dice Pilar Palomero (Zaragoza, 1980), hacia las dos y media, en el campo de fútbol de Monegrillo, donde rueda una de las primeras escenas con jóvenes escolares de Zaragoza de su segunda película: ‘La Maternal’.

Ese lugar es un escenario histórico del cine español porque en una de las porterías se colgó Javier Bardem en el rodaje de ‘Jamón jamón’, («una de mis películas favoritas», dice Pilar, que tomó su primera lección de cine de la mano de Bigas Luna) y en el entorno se rodaron algunas escenas más. “Este año hemos recibido 78 consultas para rodar de todo: ficción, documentales, clips, cortos, publicidad”, dice Natalia Arazo, de la citada Monegros Film Commission.

"Mi obsesión es hacer la mejor película posible, y ya está. Lo único que está en mi mano es trabajar mucho, disfrutar mucho y rodearme del mejor equipo humano posible para hacer una buena película y que luego guste a la gente…"

«Hemos rodado en Monegrillo, Sariñena, Peñalba, Fraga, y otros lugares, y de este espacio, innominado en la película, son los amigos de la protagonista, Carla», dice Pilar. Por ahora no quieren decir el nombre de la actriz: prefieren que se centre en el rodaje y no someterla a la tiranía y a la exhibición de las redes sociales. «La película sucede en el pueblo y la ciudad. Tampoco he querido abordar la dualidad espacio urbano y espacio rural, ni tampoco he querido trazar unas vidas paralelas entre la protagonista, Carla, y su madre, a la que encarna Ángela Cervantes, que también fue madre joven», dice.

Matiza: «Desde siempre me ha interesado mucho el tema de la maternidad. Cuando empecé a investigar sobre la maternidad en la adolescencia y a conocer a mujeres que habían sido madres a los 13, 14, 15 o 16 años, me di cuenta de que son historias de las que apenas sabemos nada, y que incluso nos da un cierto pudor escuchar». Subraya la realizadora que al conocerlas mejor vio que ahí «había algo que contar, algo en lo que terciar, investigar, conocer más, y darles voz a las jóvenes porque hallé a un grupo de mujeres con muchísima fuerza, muy valientes, personas que para mí son un caso a seguir».

Pilar Palomero en Monegrillo, en el lugar donde Bigas Luna, su primer maestro, rodó 'Jamón jamón'; explica a los niños lo que tienen que hacer como a ella más le gusta hacer: jugando. Pablo Segura.

‘La Maternal’, el relato de una chica que se queda embarazada a los trece años y está en una situación casi de exclusión social, es un tratado visual sobre «la maternidad, tanto la protagonista con el bebé al que cuida como en relación a su madre. Es una película sobre las relaciones humanas en la que se medita cómo se pueden trabajar, cuidar, sanar».

La exitosa directora de ‘Las niñas’ está tranquila. No siente ni la presión ni la responsabilidad de hacer una segunda película tras el gran éxito de la primera. «No me lo planteo. Mi obsesión es hacer la mejor película posible, y ya está. Lo único que está en mi mano es trabajar mucho, disfrutar mucho y rodearme del mejor equipo humano posible para hacer una buena película y que luego guste a la gente… Pero el objetivo no es superar o intentar conseguir lo que hemos conseguido con ‘Las niñas’ porque lo veo casi imposible, y no sería sano para nosotros».

Ángela Cervantes, hija de padres turolenses de La Ginebrosa y Mas de las Matas, asume el papel de la madre de Carla y «está encantada con los Monegros, con el trabajo, con la relación con Pilar y la protagonista», con las que ha estado ensayando y conviviendo durante una semana. Define su papel como alguien de mucha sensibilidad y fragilidad. Está tan metida en su personaje, que ha querido quedarse con el equipo incluso los días en que no rueda. Rubén Martínez es el ‘coach’ de los jóvenes actores zaragozanos en su mayoría y asume un papel masculino importante. «Pilar Palomero cuida mucho los detalles, tiene una mirada realista y poética a la vez, y no es rígida. La conozco desde que tenía 17 años y nos entendemos bien», señala.

Tres aragoneses en el rodaje: Rubén Martínez, 'coach' y actor; Arantxa Ezquerro, responsable de vestuario, y Carmen Arbués, que asume la peluquería y el vestuario. Pablo Segura.

Carmen Arbués es la directora de peluquería y maquillaje y le encanta trabajar con Pilar por el carácter íntimo de sus películas, y Arantxa Ezquerro y su equipo llevan dos meses preparando un vestuario contemporáneo donde hasta los colores adquieren categoría simbólica «y cada actor importante tiene el suyo». Tras casi dos semanas por Monegros, el equipo se traslada a Barcelona. Pilar Palomero recibió la visita de María de Miguel, directora de Aragón Televisión, que colabora activamente con la producción.