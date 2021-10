Mascarillas en los recreos: "Si no se pueden guardar las distancias, primamos que los chavales compartan espacios y juegos"

Aragón está cada vez más cerca de la normalidad y toda la Comunidad, salvo Caspe, pasa desde este sábado a nivel 1 de alerta, pero modulado. Aforos al 100%, bailes en discobares y consumos en barras son algunas de las cosas que se recuperan. Lo que seguirá siendo obligatorio es el uso de la mascarilla en interiores y también en exteriores si hay aglomeraciones o no se puede mantener la distancia de 1,5 metros, lo que incluye los patios de recreo en los centros educativos.

Fuentes del Departamento Educación señalan que la medida, de momento, se mantiene y no está encima de la mesa ningún cambio. "Su uso se reguló a nivel nacional y Educación lo recogió en su orden del 22 de junio. Las únicas excepciones son para Educación Física y actividades deportivas siempre que se realicen en el exterior", recuerdan.

Concretamente, dicha orden indica que si así se estima necesario podrán escalonarse los recreos, pero que no es necesario sectorizar o dividir físicamente el espacio del patio de recreo para los distintos grupos estables de convivencia. "Pudiendo interactuar con alumnado de otros grupos en el espacio al aire libre del patio. En este espacio, el alumnado continuará usando la mascarilla como norma general y siempre y cuando las autoridades sanitarias no dicten otras normas al respecto", se recoge.

Para la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón, las medidas de flexibilización que afecten al ámbito social tendrían que trasladarse al educativo, pero a su vez entiende que es "complicado" plantear que se quite la máscara facial en los recreos si no se puede guardar la distancia "mientras Sanidad siga manteniendo la necesidad de la misma como una de las medidas más efectivas para evitar los contagios de la covid". "Si no se pueden guardar las distancias, nosotros primamos el hecho de que los chavales se puedan relacionar y compartir espacios y juegos. Eso nos parece más importante que el hecho de que puedan llevar mascarilla", añaden fuentes de Fapar.

Además, las mismas fuentes afirman que no les ha llegado ninguna queja formal de padres en contra de su uso en el patio de recreo. "Otra cosa es que parece que las medidas educativas son siempre las últimas en llegar. Nos costó el año pasado con el tema de la semipresencialidad", dicen desde la Federación.

Necesario

Por su parte, la presidenta de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagon), Conchita Ibáñez, señala que los padres y las familias están concienciadas de que hay que llevarla por seguridad cuando las distancias no se respetan en espacios abiertos. "No han puesto ningún inconveniente, al revés. Para nosotros, en ese caso es necesario. Mientras las autoridades sanitarias no digan lo contrario, cuando no se respete esa distancia el uso de mascarilla -tanto en interior como exterior- lo vemos muy bien", comenta.

Desde la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa), su presidente Ricardo Civera recuerda que en el ámbito educativo se deben a una normativa sanitaria y a una referencia legal que tienen que aplicar respetando las instrucciones marcadas por el Departamento de Educación. "En este sentido, se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla en el recreo por precaución y seguridad porque en algunos de los centros en Primaria lo que se hace ya no es sectorizar los patios sino que están mezclados y combinados diferentes grupos estables de convivencia", explica Civera, que indica que la única excepcionalidad que existe es en las clases de Educacion Física. "Cuando es el único grupo estable de convivencia y está con el profesor de referencia", detalla.

Necesario ante una gripe que se prevé "agresiva"

En el ámbito sanitario, Ángel Lario, coordinador del Servicio de Pediatría y Urgencias Pediátricas el Hospital HC Miraflores de Zaragoza, considera que el uso de la máscara facial en colegios e institutos habría que mantenerlo hasta ver cómo evoluciona el invierno. "Ha habido muchos virus en niños y ahora va a haber más. Estamos esperando la epidemia de la gripe, que va a ser bastante agresiva. De hecho, la Asociación de Pediatría recomienda vacunar a todos los menores de cinco años por la gripe estacional. A ellos el coronavirus no les da mucha patologías, pero si coexiste con otra gripe estacional puede ser más grave. Cuando empiece la gripe normal, la inmunidad les bajará", advierte.

Asimismo, este pedriatra resalta los beneficios de su uso. "Hemos evitado un contagio para toda la clase y también proteger a los abuelos. Por el niño no hay problema: o no les da clínica o le da muy leve. El problema son los que les rodean, algún paciente con enfermedad crónica o los abuelos que normalmente están más inmunodeprimidos", explica.