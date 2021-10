La ‘isla’ de Caspe, única población con restricciones en Aragón desde el sábado: "Es evidente que el virus está corriendo"

Desde el lunes de la semana pasada, la zona básica de salud de Caspe ha notificado 54 de los 426 casos de covid en Aragón. Es decir, un territorio en el que habitan 10.600 personas (el 0,8% de la población de la Comunidad) ha concentrado casi el 13% de los casos. Esto ha hecho que la localidad se quede como una especie de isla –junto al Mar de Aragón– en la que se van a mantener las restricciones actuales, mientras que el resto de la Comunidad pasará el viernes por la noche a una situación de casi normalidad. "Es evidente que hay transmisión comunitaria, por aquí el virus está corriendo", señala el coordinador del centro de salud de la localidad, Nima Peyman-Fard.

Los primeros casos se empezaron a ver con la vuelta al cole. Fueron contagios aislados, que llegaron como un lento goteo al centro de salud. Allí, la labor de rastreo no ha perdido intensidad, a pesar de que la pandemia parece que está de retirada. "Aquí se rastrea 24 horas al día. Se hacen PCR y test de antígenos a las 8.00 y a las 20.00, y si salen positivos esa misma noche llamamos a los contactos para que vengan", señala Peyman-Fard.

Esa minuciosidad en el rastreo es uno de los motivos que, a su juicio, explican los datos de los últimos días. "Cuanto más buscas, más encuentras", dice el responsable sanitario. En total, el más de medio centenar de casos ha disparado la incidencia acumulada semanal a 7 días de la ciudad hasta los 488 casos por 100.000 habitantes, cuando la media de Aragón no llega a los 28. Patricia Relancio, coordinadora de Enfermería, apunta que "la sintomatología de todos los casos no es grave", ya que se limita –en caso de existir– a síntomas catarrales o de congestión.

Nima Peyman-Fard, coordinador del centro de salud de Caspe. Francisco Jiménez

En Caspe hay un equipo de tres rastreadoras, formado por Andrea Romero, Carmen Clemente y Nilsa Viejo. Explican que, cuando llaman a estos positivos, se encuentran con contagios "familiares y del ámbito escolar". Uno de los principales focos se ha localizado en colegio Alejo Lorén, donde se han tenido que clausurar dos aulas de infantil. Son niños que, por su edad, ni están vacunados ni tienen que llevar la mascarilla en clase. Se han contagiado un total de 15 alumnos, además de algún profesor. Previamente, también había habido casos sueltos en los otros dos colegios de la localidad, el Compromiso de Caspe y en el Santa Ana.

No obstante, el coordinador del centro de salud aclara que el brote "no empieza en los niños", sino que "se detecta en los niños", al comenzar a hacer PCR de forma masiva cuando sale un positivo en un aula de infantil. El brote fue, por tanto, de las familias al colegio y luego del colegio a otras familias, aunque no ha entrado en todas las casas con la misma virulencia. Según apuntan en el centro de salud, hay casos de personas no vacunadas que se han contagiado, pero no en un porcentaje especialmente significativo. "La mayoría de los padres están vacunados. Hay algunos que no, pero se han contagiado tanto los unos como los otros", señalan las rastreadoras del centro de salud caspolino.

Las rastreadoras Carmen Clemente, Nilsa Viejo y Andrea Romero, este lunes en Caspe. Francisco Jiménez

El problema de la vacunación

Caspe es una de las zonas de Aragón en las que más bajo está el porcentaje de vacunación, algo a lo que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, aludió este lunes para justificar el mantenimiento de las restricciones. En la comarca han entrado en el programa de inmunización el 75% de los mayores de 12 años, cuando en el conjunto de la Comunidad ya se roza el 89%. De las 121 zonas básicas de salud, es la octava con una menor cobertura, por detrás de Sarrión (71,1%), La Almunia de Doña Godina (71,2%), Castejón de Sos (71,5%), Fraga (72,1%), Parque Goya (72,3%), Benabarre (73,1%) y Aínsa (73,4%).

En una de las comarcas con la tasa de inmigrantes más altas de Aragón, se ha trabajado con los líderes de las principales comunidades para tratar de concienciarles de la importancia de vacunarse. Aunque algunos se niegan rotundamente –especialmente una parte de la población del Este de Europa–, en general la acogida ha sido buena.

"Es un tema que nos preocupa porque nos gustaría que la gente se animara a vacunarse más. Lanzamos campaña para que la gente sea responsable y hemos hablado con representantes de las comunidades de paquistanís, musulmanes y rumanos, para que lancen este mensaje en sus reuniones. Han colaborado mucho y la acogida parece que ha sido buena, pero, al final es un tema voluntario de cada uno", señala la alcaldesa de la localidad, Pilar Mustieles.

Pilar Mustieles, quien dijo entender la decisión de mantener las restricciones en el municipio: "Los afectados, como los bares y restaurantes, están cabreados, pero no queda más remedio". Mustieles apeló a "la responsabilidad individual" para "evitar contagios y vacunarse" para pasar de fase lo antes posible.