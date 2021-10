Sanidad reconoce que habrá "ligeros repuntes" en la pandemia pero con menor impacto hospitalario

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido este martes que la evolución de la sexta ola de la pandemia ha experimentado un "ligero repunte", con 87 nuevos casos notificados hoy, que será la tónica general para los próximos meses, con "subidas y bajadas", pero con un menor impacto hospitalario. Y es precisamente este indicador, que ahora está casi en mínimos, el que tienen en cuenta las autoridades sanitarias para adoptar las medidas de regulación, tanto a la hora de flexibilizar como de endurecer las restricciones.

La nueva normalidad tras la sexta ola de la covid se acerca ya a los hospitales. La ocupación de las ucis se sitúa en el 5,9%, todavía en riesgo bajo, mientras que en planta, con un 1,3%, la situación está ya normalizada, por debajo del 2%.

La positiva evolución epidemiológica que mantenía la Comunidad las últimas semanas, sin embargo, muestra este martes un repunte, con 87 nuevos contagios, tras haber tocado suelo en Aragón a finales de la semana pasada. “Vemos un ligero ascenso, igual que el resto de comunidades, que es lo esperable no solo por las celebraciones sino por la propia dinámica de la pandemia”, ha explicado la consejera de Sanidad en una rueda de prensa ofrecida este martes para trasladar el paso de Aragón (excepto Caspe) al nivel de alerta 1 con modulaciones.

El conocido semáforo del Ministerio de Sanidad, que recoge cómo están actualmente los principales indicadores, muestra niveles mínimos en el caso de la presión asistencial en planta y en la positividad global de las pruebas diagnósticas en los últimos 7 días (3,03%), mientras que en riesgo bajo aparece la incidencia acumulada tanto en los últimos 7 como 14 días (27,91 y 54,99 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente) y la ocupación de camas de uci para enfermos de coronavirus. En las últimas horas ha cambiado la tendencia del índice reproductivo básico, que señala el número de contagios originados por un caso activo, que sube ya del 1 (1,05).

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha añadido que “los próximos días vamos a subir, esa es la realidad, igual que en otras muchas comunidades, estamos adoptando un patrón parecido. No hay que pensar que porque pasamos a fase 1 van a bajar: estamos en una situación inestable, ahora se trata de acometemos un modelo diferente de gestión de la pandemia”, respetando las medidas preventivas, como mascarilla, distancia de seguridad y vacunación. En Zaragoza capital, tras las ‘no fiestas’, “todavía no hemos notado el impacto. Vamos a gestionar esas subidas y bajadas las próximas semanas, y meses”.

“Es importante hablar de vacunación, la diferencia entre la cuarta y la sexta ola es las tasas de vacunación, y las estrategias de valoración de indicadores deben ser diferentes”, indica la consejera. “Damos más valor a los indicadores sobre la presión asistencial, por una razón: sabemos que puede haber incidencias que en algún momento pueden plantear alguna duda, pero la repercusión sobre el sistema sanitario es mínima, radicalmente diferente al de otras olas”.

La incidencia en la mayoría de los municipios de más de 10.000 habitantes “están ya en nueva normalidad o en nivel 1”, aunque una excepción es el municipio de Caspe, que alcanza una incidencia acumulada a 7 días de 488 casos cada 100.000 habitantes, muy superior a la del conjunto de Aragón (27,91). En esta población, ha asegurado Repollés, la “tasa de vacunación es algo menor que en el resto de la comunidad”.

“El ligero aumento era esperable y reafirma que el virus sigue circulando”

Aragón ha notificado este martes 87 nuevos contagios de coronavirus, la cifra más alta desde hace casi un mes y que corresponde además al último día de la semana cultural por el Pilar. Los expertos consideran que este incremento era previsible e instan a ser responsables y mantener las medidas de precaución a pesar del levantamiento de las restricciones.

Así lo confirma Federico Arribas, secretario de la Sociedad Española de Epidemiología y profesor de Salud Pública en el campus de Huesca, quien considera que “el ligero aumento que era lo esperable, reafirma que el virus sigue circulando y que va a dar guerra siempre que le demos oportunidad”. De alguna forma, asegura, “estos días del Pilar son como una ‘prueba del algodón’. Si tras ellos la incidencia hubiera seguido bajando hubiera implicado que todo iba a mejor". Arribas confía en que no haya un repunte franco, “sino casos y brotes en colectivos no inmunizados o con particularidades especiales con multimorbilidad y fragilidad”. “Es importante -dice- seguir mandando mensajes de que se vacunen los que no lo han hecho y de seguir manteniendo ciertas precauciones, aunque se quiten restricciones”.

En la semana del Pilar, a pesar de que aún se han mantenido ciertas medidas de control en horarios y aforos de hostelería, “de forma global el tema se ha relajado”. Este otoño, además, al bajar la presencia de covid puedan aparecer otros virus respiratorios, en especial gripe, y por ello va a ser complicado para la Atención Primaria el hacer el diagnóstico diferencial. “Recomendaría la vacunación de gripe y realizar los test diagnósticos para descartar casos de coronavirus”, añadió.

Antonio Aísa, médico de Familia en el centro de salud de Las Fuentes Norte, destaca que el aumento de trabajo de Atención Primaria “es exponencial”. “Como cada otoño, hay explosión de catarros y ahora se les realiza prueba covid a todos los que consultan por lo que el trabajo aumenta”. A esto se une, tal y como añade, que “se ha despedido en general al personal de Enfermería de apoyo y ese trabajo es añadido al habitual”.

Por su parte, Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, reconoce que los datos "hacen ver que la incidencia en estas 'no fiestas' está siendo mejor que otras celebraciones donde el pico de contagios fue mucho más elevado, como las pasadas Navidades. Y esto es gracias a la masiva vacunación que ha hecho un gran efecto". "En estos momentos no se está notando ninguna incidencia o presión en Atención Primaria, ahora estamos bien, a lo mejor puede aumentar algo la incidencia pero esperemos que no sea así porque justo ahora estamos inmersas en la preparación de la campaña de la gripe", afirma.

Contratos covid

La consejera Sira Repollés se ha referido también a los contratos covid, que han finalizado a mediados de octubre. En respuesta a los medios, ha asegurado que "desde un primer momento se dijo que se revisarían uno a uno". "Se hicieron, ha recordado, en virtud a una necesidad epidemiológica y para disponer de recursos humanos, para rastreo y también para la vacunación". Sin embargo, al decaer esas necesidades, se reduce también el número de profesionales necesarios para atenderlas: "Si en algunos momentos hemos llegado a rastrear 28.000 personas, ahora hay días que algunas zonas de salud no rastrean porque no hay casos. El volumen de actividad no es comparable". "Los contratos covid acabaron el 15 octubre, pero alguno se prolongará; y los que no sean necesarios, decaen. Y si fuera necesario se procederá de nuevo a la contratación".