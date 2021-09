Tormenta perfecta para el autoconsumo en Aragón: ayudas, placas baratas, menos papeleo y la luz por las nubes

Los cambios en la normativa, alguna rebaja de impuestos y el anuncio de que llegan ayudas europeas han aumentado el interés por las instalaciones de autoconsumo para generar electricidad en hogares y empresas. La escalada del precio de la luz, que sigue encareciendo la factura, ha contribuido también a que se produzca el despegue de estos proyectos, principalmente fotovoltaicos, cuyas solicitudes se han duplicado en lo que va de año en Aragón.

"Ha habido un aumento del autoconsumo importante", reconoce César Gimeno, delegado en Aragón de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Después de la travesía del desierto que sufrieron las energías verdes por el recorte de las renovables en la crisis anterior, el real decreto 244/2019 supuso el pistoletazo de salida para las instalaciones de autoconsumo. "Se había quitado el 'impuesto al sol' y entonces se dio un marco jurídico claro", explica sobre los cambios normativos más relevantes. A ello se ha unido la simplificación de trámites aprobada por el Gobierno de Aragón el pasado mes de febrero y la rebaja del 30% del IBI del Ayuntamiento de Zaragoza que se aplica desde este año. "Todo influye mucho", asegura, además de que los precios de la electricidad hayan empezado a dispararse este año.

Cambios normativos

La ley autonómica ha permitido que no sea necesario pedir una licencia de obras para instalar unas placas solares y baste con una declaración responsable, para acortar los plazos. "Las instalaciones sin excedentes no tienen que pedir ni autorización administrativa previa ni de construcción", recuerda, en cuanto a las que no vierten energía sobrante a la red eléctrica.

"Desde 2005 los precios de los paneles se han dividido por 15 y por 10, los de las instalaciones"

A ello se ha unido que la tecnología avanza y abarata los costes de las placas solares. "Desde 2005 los precios de los paneles se han dividido por 15 y por 10, los de las instalaciones", lo que ha mejorado la rentabilidad de las instalaciones. En una vivienda se puede amortizar la inversión con los ahorros en la factura en unos 8 ó 10 años, calcula el también directivo de la compañía Iasol. En una empresa se acorta el plazo situándose de 4 a 6 años. El coste medio de colocar placas fotovoltaicas en una vivienda oscila entre los 5.000 y 10.000 euros, de 5 kilovatios (Kw), y puede ser de 80.000 a 85.000 euros en el caso de una industria que necesite 100 Kw, según los cálculos de Iasol.

"Esos son los dos grandes aspectos que han hecho que el autoconsumo doble sus tasas de crecimiento de potencia cada año y esperamos que esto siga así", augura. UNEF colabora en el plan nacional de autoconsumo, uno de los pilares de la transición energética, que incluye multiplicar por 16 la potencia en autoconsumo en España. De los 600 megavatios actuales a los 10 gigavatios en 2030.

"El autoconsumo tiene un papel muy relevante, pero tenemos que acelerar ese proceso. En Alemania tienen 35 gigavatios de autoconsumo y nosotros estamos en uno"

"El cambio normativo fuerte fue en 2019 con el real decreto, eso fue lo que ha supuesto un punto de inflexión en el mercado fotovoltaico", recalca Isabel Guedea, desde Endef, compañía aragonesa especializada en este tipo de instalaciones. "El autoconsumo tiene un papel muy relevante, pero tenemos que acelerar ese proceso. En Alemania tienen 35 gigavatios de autoconsumo y nosotros estamos en uno", pone como ejemplo. Por ello, considera que aún se tiene que "acelerar".

Crisis del transporte y materias primas

No todo son vientos a favor. Las empresas del sector se encuentran con algunos ayuntamientos que todavía no aplican la normativa autonómica y siguen exigiendo licencia de obras, lo que retrasa los proyectos. A ello se une que el propio 'boom' de instalaciones hace que las tramitaciones, incluso las rápidas, vayan con más lentitud porque al final todo lo tramita la consejería de Industria del Gobierno de Aragón, desde los grandes parques fotovoltaicos a las pequeñas instalaciones de autoconsumo. Gimeno pide "darles prioridad" a estas últimas y "que no pasen por los mismos canales". Y falta todavía por desarrollar las comunidades energéticas, cuya normativa se ve "demasiado estricta" desde el sector.

"Se habla de simplificación pero se tienen que agilizar más las licencias y la parte administrativa", pide Guedea, que reconoce que no a todos los municipios les basta una declaración responsable.

Además, el sector sufre los retrasos y el aumento de precio del transporte internacional desde Asia, donde se encuentran la mayoría de los fabricantes de placas solares, y el alza de las materias primas. "Se ha multiplicado por cuatro el coste de los contendedores, por lo que al final impacta en el precio y también se ha encarecido del acero, el cobre y las placas", reconoce Gimeno. Pese a ello, se compensa con que la electricidad sigue muy por encima de los precios que se esperaban, lo que hace que "las instalaciones tengan ahorros más altos de los previstos", asegura.

Desde asociaciones de consumidores como OCU vienen recordando que habrá que valorar la rentabilidad de la inversión que se requiere en cada caso para saber si compensa. Esta se ve reducida en el caso de las comunidades energéticas.

Del 'barrio solar' del Actur a la era de Luco de Jiloca

Entre los proyectos en marcha en Aragón avanza el llamado 'barrio solar' en el Actur de Zaragoza, una experiencia de consumo compartido en bloques de viviendas, donde se está cerrando la lista de 200 vecinos inscritos para apuntarse a una comunidad energética impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ecodes y Edp. "No tienen que cambiar de comercializadora ni hay permanencia", explica Carlos Pesqué, ingeniero de Ecodes.

Cuando se conecten los paneles solares instalados en el pabellón municipal siglo XXI los inscritos podrán beneficiarse de ahorros entre el 20% y el 30% en su factura, pagando 6 euros al mes de cuota. "Queríamos simplificar lo máximo posible al ser la primera experiencia de autoconsumir", explica sobre el proyecto colectivo. El 10% de los participantes son familias vulnerables. "Queremos crear una cultura energética en torno a energía solar en el barrio. Buscamos que en tres o cuatro años haya muchas comunidades de vecinos que instalen", apunta.

La difusión la llevan a cabo también en el mundo rural. Este martes explican el funcionamiento de una comunidad energética en Alagón, dentro de 12 talleres que llevan a cabo en municipios para "poner actores locales en contacto". Entre sus proyectos figura el de Luco de Jiloca, municipio perteneciente a Calamocha, que quiere convertirse en la primera comunidad energética rural de Aragón de iniciativa ciudadana con un huerto solar en la propia localidad que genere 60 KW de potencia y abastezca en torno a 25 familias, edificios municipales y otras entidades. La instalación corre a cargo de Endef. "La semana que viene entramos a montar la instalación", explica Guedea. Se coloca en una era cercana al pueblo que ha comprado la cooperativa que han constituido. Destaca que todavía hay cierto "vacío legal" en cuanto a las comunidades energéticas.

El sector tiene la vista puesta en los fondos europeos que se aprobaron en julio y para los que ahora las comunidades autónomas tienen que sacar normativa autonómica. "El impacto de la subida luz se está notando, pero más el anuncio de los fondos recuperación que se esperan", afirma Gueda. Aragón destinará 23 millones de euros, financiados por el Ministerio de Transición Ecológica, para impulsar el autoconsumo y el almacenamiento de energía renovable mediante seis programas de incentivos, según ha informado el Ejecutivo regional. El plazo finalizaba este mes, por lo que el sector espera que estén la semana que viene como tarde. "Las ayudas todavía van a impulsar más autoconsumo", augura Gimeno.

