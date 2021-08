Las oenegés aragonesas se preparan por si tienen que acoger a refugiados afganos

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) aragonesas que trabajan con refugiados están "preparadas" por si tienen que acoger a personas que huyen de la llegada de los talibanes a Afganistán. El Gobierno de Aragón ya se ha ofrecido para recibir a ciudadanos de dicho país, que en los últimos días ha vivido la salida de las tropas internacionales y la implantación de un nuevo régimen, con imágenes de caos entre la población que intenta abandonar la zona.

España ha planteado a sus socios comunitarios recibir a cerca de 400 afganos que han trabajado para la Unión Europea (UE) y acoger a entre 40 y 60 de ellos, según planteó este martes en Bruselas. El presidente aragonés, Javier Lambán, el lunes ya se puso en contacto con el Gobierno central para ofrecer su colaboración en la acogida de refugiados "ante la catástrofe humanitaria que se va a desencadenar". En este sentido, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha insistido en la necesidad de atender a las mujeres afganas, cuya situación tras el cambio de régimen, "como sociedad nos tiene que preocupar mucho".

"Dar respuesta"

El Gobierno de España ha preparado un operativo con dos aviones del Ejército que han despegado desde la base aérea de Zaragoza mientras se prepara un tercero medicalizado. "Sabemos que hay una idea de acoger a personas de Afganistán que han trabajado con España en el territorio", ha explicado Julia Ortega, responsable territorial de Accem en Aragón, una de las organizaciones especializadas en la acogida de migrantes y que ya se ha ofrecido para colaborar en el proceso. Por ahora, "se está trabajando en gestionar el cómo. No hay decisión de quién ni de qué manera. En cuanto lo tengan perfilado, nos lo comunicarán", espera. El Gobierno central tiene la competencia en temas de asilo y se apoya en las comunidades autónomas.

En Cruz Roja también están listos para recibir a los primeros afganos. "Estamos preparados para acoger a las personas que nos asigne el Ministerio en el momento que sea necesario, nos encargamos de todo el proceso de atención y acogida movilizando todos los recursos necesarios en la mayor brevedad posible", indican. En 2020, la organización atendió en Zaragoza a 255 refugiados y solicitantes de asilo, a través de sus recursos. Procedían de países como Rusia, Ucrania, Mongolia, Venezuela, Colombia, Ecuador o Argelia. Hasta ahora, "no hemos tenido personas procedentes de Afganistán en Aragón", apuntan.

"Las organizaciones que trabajamos en acogida de ciudadanos siempre tenemos en cuenta que tenemos que dar respuesta para que el país pueda asumir sus compromisos internacionales. Si no, no tendríamos sentido. Está en nuestro día a día, como cuando se trabaja en las urgencias de un hospital", señala la delegada en Aragón de Accem.

Accem no espera una llegada masiva a España, ya que tradicionalmente los afganos han pedido asilo en países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. No sabe si llegarán algunos a Aragón porque, de momento, se trataría solo del grupo de personas que han trabajado con España "y sus familias". Lo que tiene claro es que la salida de ciudadanos irá en aumento. Desde Cruz Roja Zaragoza han explicado que el Gobierno central habría "bloqueado" nueve plazas de las que dispone la ONG para afrontar estas situaciones, pero no saben si finalmente serán necesarias o si se requerirán más.

"Hay mucho miedo"

"Hay mucho miedo. La situación de las mujeres en el país va a ser terrible. El régimen talibán dice que no va a tomar represalias pero hay mucha gente que no se quedará para verlo", asegura Ortega. La población ya conoce lo que supone estar bajo el dominio de los nuevos dirigentes. "La legislación talibán anula a la mujer, no puede salir ni vivir sin un hombre que sea su tutor", pone como ejemplo.

"Muchas mujeres refugiadas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, hemos tenido casos en todos los países", añaden desde Cruz Roja. Desde esta última explican que llevan a cabo una atención individualizada y trabajan "con un enfoque de perspectiva de género". Los centros de acogida se adecúan a las distintas necesidades que puedan tener las mujeres "también trabajamos ayudándoles en la conciliación y colaboramos con entidades especializadas para casos que requieren una mayor atención debido a su gravedad".

En el caso de Afganistán, Ortega considera que se da un "perfil claro de asilo" porque las personas "no solo huyen de una guerra que afecta a todo el mundo en su país, sino que además tienen una causa de persecución individual" al haber colaborado con las fuerzas internacionales que han permanecido en la zona durante las últimas dos décadas.

Las imágenes de desesperación que se han vivido en el aeropuerto de la capital afgana, Kabul, con cientos de personas intentado subir a los aviones estadounidenses han alertado de la catástrofe humanitaria que puede producirse. "Afganistán no ha dejado nunca de ser un país del que salían personas por miedo para su vida. Hay mucha persecución política y religiosa. No hemos dejado de atender personas de origen afgano", afirma la portavoz de Accem. En estos últimos años habría sido un "goteo" en España.

"Lo normal es que esta salidas sean a pie y hacia los países limítrofes, pero son países con dificultades como Pakistán, que también es emisor de personas refugiadas"

Desde Cruz Roja señalan sobre el proceso que para acceder al programa de asilo se debe solicitar la Protección internacional a España, y pueden hacerlo en los puestos fronterizos habilitados de entrada al territorio español (puertos o aeropuertos internacionales), en las oficinas de extranjeros o en las Comisarías de policía autorizadas. Una vez realizados los trámites de formalización de solicitud, si cumplen los requisitos necesarios, el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones determina el acceso al Sistema de Acogida de Protección internacional.

En situaciones de éxodos como el reciente de la población siria "lo normal es que esta salidas sean a pie y hacia los países limítrofes", pero Afganistán está rodeado de "países con dificultades como Pakistán, que también es emisor de personas refugiadas", señala Ortea. Es consciente de que la población "va a salir por todas las fronteras que pueda y lo normal es que se asiente en campamentos, como ha pasado alrededor de Siria", augura.