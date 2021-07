Más agua del Canal que de Yesa en los grifos de Zaragoza esta semana

En los próximos días el agua que beban los ciudadanos de Zaragoza procederá preferentemente del Canal Imperial, dado que el suministro del pantano de Yesa verá reducido su volumen para reparar una avería en la red de infraestructuras. El Ayuntamiento de Zaragoza explica, no obstante, que queda mucha agua de Yesa almacenada en los depósitos y que se va a poder suministrar una mezcla de las dos procedencias por lo que los vecinos apenas deberían notarlo a la hora de beber agua del grifo.

La incidencia no solo tiene consecuencias en la capital sino que en varios municipios del entorno también se verán afectados por la reparación de la tubería. El arreglo -no obstante- no requiere el corte del suministro total sino tan solo que se baje el porcentaje de agua procedente de Yesa (a través del canal de Bardenas y la acequia de Sora) mientras duren unos trabajos que han comenzado ya esta mañana de martes.

La voz de alarma la han dado los vecinos de La Muela que han sido informados de que la existencia de una avería en la red de infraestructuras de Acuaes (empresa que suministra el agua procedente del Pirineo) y que afecta al ramal del Huerva. Según les han explicado la incidencia durará, al menos, hasta este viernes y eso implicaría que el agua de boca proceda mayoritariamente del Canal, que tiene menos calidad que la del Pirineo.

A los vecinos de La Muela la empresa que gestiona el servicio público del agua, Aquara, les han solicitado que hagan el mínimo consumo posible de agua "para poder intentar llegar al fin de semana con suministro", se lee en un mensaje que corre de móvil a móvil entre los residentes. "Durante estos días hay que evitar todo tipo de riegos, llenados de piscinas y consumos de agua que no sean los necesarios e imprescindibles", explican en el mismo texto.

Ya el pasado mes de abril los trabajos de urbanización de la parcela en la que el grupo Quirón construirá un nuevo hospital privado en Zaragoza obligó a cortar el suministro de agua a la ciudad procedente del pantano de Yesa. En aquella ocasión el corte fue total dado que habría que desviar una tubería y eso obligó a que la captación de agua procediera exclusivamente del Canal Imperial de forma temporal.

Fuentes del área de Infraestructuras recuerdan que el agua del Canal, aunque difiere en olor y sabor de la de Yesa, "es totalmente apta para el consumo, cumple con todos los requisitos y está controlada permanentemente tanto desde la planta potabilizadora como desde el Instituto Municipal de Salud Pública".