Zaragoza sí tiene playa: horarios, precios, dónde comer y cómo llegar

El grupo The Refrescos hizo popular a finales de los 80 una canción llamada ‘Aquí no hay playa’ en referencia a Madrid, pero se convirtió en un himno veraniego en todas las ciudades de interior. Zaragoza es una de ellas, y la canción se sigue bailando en las fiestas populares, pero Zaragoza sí tiene playa. De hecho, siempre las ha tenido, ya que las fluviales también lo son, pero ahora cuenta con unas Playas con nombre propio en las inmediaciones del recinto Expo, junto al Parque del Agua. Playas con palmeras y arena blanca, de aguas cristalinas gracias a una cuidada labor de filtrado y limpieza del Ebro, con un recinto habilitado para disfrutar del ambiente de ‘marina’ y todas sus comodidades. Un recurso perfecto para quienes no salen de la ciudad en verano y quieren disfrutar del ambiente playero. Dispone de zona para practicar el tenis playa y para los más pequeños de la casa el jumping les animará la visita.

Dónde comer en Las Playas de Zaragoza

Para tomar un refresco o recobrar fuerzas después un largo baño, el chiringuito tiene a disposición de sus clientes una carta con varias opciones, tanto para los muy comilones como para los que pretenden seguir con la operación bikini el resto del verano. La oferta gastronómica va desde ensaladas o raciones (salchichas tres salsas, papas bravas, fingers, rabas, alitas...) a tostadas, bocadillos o hamburguesas para los que la jornada playera les ha dado hambre. Además, hay opciones para celíacos.

Tarifas de Las Playas de Zaragoza y horarios

Para acceder durante la temporada de este 2021 hay diferentes precios según la edad. Para adultos (mayores de 14 años), mayores de 65 años o personas diversidad funcional o junior (de 3 a 13 años). Los menores de 3 años entran gratis. A partir de los 14 años, los niños pueden entrar en las instalaciones sin la compañía de un adulto.

Adulto : 4,50 euros de lunes a viernes y 5 euros sábados, domingos y festivos.

: 4,50 euros de lunes a viernes y 5 euros sábados, domingos y festivos. Junior : 3,50 euros de lunes a viernes y 4 euros sábados, domingos y festivos.

: 3,50 euros de lunes a viernes y 4 euros sábados, domingos y festivos. Senior: 3,50 euros de lunes a viernes y 4 euros sábados, domingos y festivos.

También hay disponible un abono de 10 accesos por 40 euros y se compran en las taquillas de Las Playas.

Se pueden alquilar hamacas para la comodidad de los usuarios por 4 euros de lunes a viernes y 6 euros los sábados, domingos y festivos. Sombrilla y dos hamacas salen a 12 euros de lunes a viernes y 14 los sábados, domingos y festivos. La Jaima vale 13 euros de lunes a viernes; 15 euros los sábados, domingos y festivos. La Super Jaima sube a 30 euros de lunes a viernes y a 35 euros los sábados, domingos y festivos.

Para alquilar la pista de voley la hora cuesta 15 euros todos los días de la semana.

El horario para disfrutar de las playas zaragozanas es de 10.00 a 22.00 todos los días de la semana. Para darse un baño, el horario va de 10.30 a 20.30. A partir de las 20.00, durante la temporada de piscinas, el acceso a la zona de restauración es libre.

Se permite entrar en las mascotas a partir de las 20.30, pero no podrán acceder a la zona de playa y piscina. En todo caso, la empresa especifica que los dueños se deberán hacer responsables de los daños causados por sus mascotas.

Las Playas de Zaragoza. Oliver Duch

Medidas covid

No hay que olvidar que seguimos en pandemia y no conviene bajar la guardia bajo ningún concepto. Actualmente, los casos están disparados en Aragón, con 349 nuevos contagios a fecha de este martes 6 de julio.

Cabe recordar que toda la comunidad se encuentra en el nivel de alerta 1 flexibilizada, por lo que el aforo máximo de las piscinas es del 75%. En cambio, el porcentaje de aforo máximo permitido en la hostelería queda fijado en el 75% en interior del local y el 100% en terraza. Se permite el servicio de barra, debiendo quedar garantizada la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. Cada mesa puede ser ocupada por un máximo de diez personas en el interior y quince personas en terraza. Queda prohibido fumar en la terraza.

Cómo llegar a Las Playas de Zaragoza

Al recinto de las playas (Avenida Ranillas s/n Parque del Agua) se accede desde la margen izquierda del Ebro rodeando el Palacio de Congresos y pasando bajo las últimas arcadas del puente del Tercer Milenio. Un amplio aparcamiento es la antesala del recinto. Desde la margen derecha solo hay que cruzar el citado puente y girar a la derecha en el mismo punto de acceso al Palacio de Congresos para repetir la operación hecha desde la margen izquierda. Para ir en transporte público llegan muy cerca las líneas CI1 y CI2.

