El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una proposición no de ley del PP para exigir al Gobierno de España que autorice un trasvase anual permanentel de 5 hectómetros cúbicos de agua del embalse del Ebro a la región para cubrir las necesidades de abastecimiento de Santander y su bahía, que ha contado con el apoyo de todos los partidos, salvo el PSOE, que se ha abstenido, frente al sí del PRC, su socio en el Gobierno regional.

El socialista Javier García-Oliva ha defendido que en esas condiciones se trataría de un nuevo trasvase que no está contemplado en el plan hidrológico nacional con lo que, según ha remarcado, se está pidiendo al Gobierno de España que "se salte la ley".

"No hagan trampas, no digan que no se autoriza, porque está prohibido ese trasvase permanente", ha argumentado García-Oliva, quien ha subrayado que el Ejecutivo central sí está cumpliendo con Cantabria en materia de agua y ha instado a negociar la medida en la tramitación de los nuevos planes hidrológicos de cuenca, que se están tramitando. "Todavía hay tiempo", ha animado.

Sin embargo, el popular Roberto Media ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tratan de "pisotear" los derechos de los cántabros con el "apoyo" de los socialistas cántabros, mientras los regionalistas "chillan con muy poca voz", ha ironizado.

Y ha recordado que el diputado nacional del PRC, José María Mazón, condicionó el apoyo de su partido al Ejecutivo socialista a que se cumpliera el acuerdo aprobado en el Congreso de los Diputados con el respaldo del PSOE sobre la autorización de ese trasvase, "que los hechos han demostrado que ha sido pisoteado", ha señalado.

"Se arrodillan ante las decisiones sectarias del Gobierno", ha acusado Media a los regionalistas, mientras, según ha sentenciado, "niegan" a los cántabros un derecho que sí reconocen a los vascos o a los aragoneses, porque necesitan sus votos, ha alegado. "No hay un socialista que nos haya dicho la verdad", ha remachado el diputado del PP, quien ha argumentado que si hubiera interés por autorizar ese trasvase permanente se habría introducido en los planes de cuenca que se están tramitando, y no es así, ha afirmado.

El diputado y senador regionalista, José Miguel Fernández Viadero, ha argumentado el apoyo de su grupo a esta iniciativa ante la "fuerte preocupación" en el Arco de la Bahía ante la posibilidad de que no haya suministro de agua suficiente para el consumo por la problemática vivida en años anteriores y ha defendido que este trasvase no afecta al equilibrio hidrológico del Ebro.

"Es complejo explicar a cualquier cántabros que teniendo el pantano del Ebro en nuestra región algunos núcleos corran peligro de no tener agua, cuando de esta misma reserva se nutren el País Vasco o el valle del Ebro", ha apuntado y ha rechazado que no se autorice este trasvase por que pueda afectar a la situación hidrológica. "Nadie puede justificar que la extracción del 1 % del agua del pantano del Ebro suponga un riesgo", ha aseverado.

Y ha reprochado al PP sus críticas a Mazón, animando a este partido a actuar igual en las Cortes Generales, donde, según ha dicho, sus representantes no reivindican los asuntos de la región, que en el Parlamento de Cantabria. "Encima que alguien se preocupa por Cantabria critican que se preocupe por Cantabria. Se trata de construir y traer cosas buenas para la región", le ha replicado al diputado popular.

Antes, el representante socialista ha recalcado que el Gobierno de España está "cumpliendo estrictamente" la ley y ha recordado que el acuerdo aprobado en el Congreso de los Diputados contemplaba la autorización de ese trasvase de 5 hectómetros cúbicos de agua "en caso necesario". "Esa es la palabra clave", ha subrayado Javier García-Oliva, quien ha recordado que tanto el presidente Pedro Sánchez como la ministra aseguraron al diputado regionalista José María Mazón que el suministro de agua a Cantabria "está garantizado".