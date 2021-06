Entre la prudencia y la liberación en el primer día sin mascarilla en Zaragoza

Salir del patio de casa con la mascarilla y quitársela al pisar la calle. Este ha sido uno de los gestos más repetidos por algunos zaragozanos en esta primera mañana tras el fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores. No todos. La bajada de los contagios de coronavirus y el avance de la vacunación ha llevado al Gobierno a dar un paso importante en la vuelta a la normalidad en todo el país, para el que algunas personas todavía no están preparadas por miedo o prudencia. En Aragón, los contagios de covid-19 han vuelto a bajar según los últimos datos provisionales.

Esta mañana quienes se han quitado la mascarilla la llevan en la muñeca, bajo la barbilla o en el bolso mientras pasean por la ciudad, hacen deporte o esperan la apertura de los comercios en el primer fin de semana de rebajas. "No me la quito todavía, por precaución", ha confesado una señora que caminaba con paso ligero por el paseo de la Independencia, temerosa al cruzarse con alguien que ya no llevaba la cara tapada. Hay familias en las que la siguen usando todos sus miembros, otras solo algunos y despistados que no se habían enterado del fin de la medida de prevención de contagios. Las farmacias han recordado estos días que la mascarilla debe guardarse en un lugar apropiado cuando no se use, ya que será necesario llevarla en interiores como comercios.

Volver a ver las caras

Para otros, este sábado ha servido para volver a ver los rostros que han permanecido tapados durante tantos meses y que a algunos les costaba enseñar de nuevo. Los psicólogos empiezan a hablar del miedo a la "cara vacía". A algunas personas les provoca cierta sensación de "desnudez" sentir de nuevo la brisa en la boca y la nariz, como si algo faltara. Entre los paseantes hay miradas algo tímidas al poder contemplar el rostro completo de las personas con las que se cruzan.

El fin de la obligatoriedad al aire libre no es total, ya que seguirá siendo necesaria la mascarilla, incluso en exteriores, cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad, entre otras situaciones, según ha detallado el Gobierno en la publicación de la decisión en el BOE.

