Casi 300 casos de covid entre jóvenes aragoneses menores de 30 años en la última semana, el 48% del total

Los contagios entre jóvenes se han disparado en la última semana en Aragón. Hasta 297 de los 617 casos de covid registrados, un 48,1% del total, corresponden a menores de 30 años, unas cifras que preocupan, especialmente ahora que se han confirmado los primeros casos de la variante delta en la Comunidad, y que obligaron este viernes a la Consejería de Sanidad a hacer un nuevo llamamiento "a la prudencia y la responsabilidad".

Las cifras del Ejecutivo autonómico revelan fuertes incrementos en la incidencia acumulada a siete días en el grupo de 15 a 19 años, con 120,8 casos por cada 100.000 habitantes. Por sexos, se observan claras diferencias entre ellas, que se mueven en torno a los 91, y ellos, que rebasan los 154.

Los 120,8 casos por cada 100.000 habitantes de este tramo, marcados por los al menos 10 positivos registrados en Alcañiz a consecuencia del ‘macrobrote’ de Mallorca, se sitúan a más de 45 puntos de los 75,5 que marcan los jóvenes de 20 a 24 años, el segundo grupo con peores registros, y duplican los 57,1 que figuran entre quienes tienen de 45 a 49.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, pidió este viernes "un poco de paciencia" a las franjas de edad no vacunadas y admitió que la situación se complicaría "mucho" si el volumen de contagios fuese "muy intenso". Sobre todo ahora que la mascarilla deja de ser obligatoria en exteriores siempre que haya metro y medio de distancia de seguridad. Sobre los diez casos de Alcañiz, aseguró que el control de los contactos estrechos no ha arrojado nuevos positivos, y que no se tiene constancia de otros brotes similares en la Comunidad.

El avance de la variante delta hace que Sanidad no se cierre a adelantar las segundas dosis de Astrazeneca a los aragoneses de entre 60 y 67 años. Aunque por ahora se mantendrá el calendario, Repollés admitió que "esto no quiere decir que en cualquier momento pueda variar la estrategia". La Consejería ganaría entre una y dos semanas, ya que, como recalcó la titular de Sanidad, ya se están empezando a poner segundas dosis. La principal ventaja está en que, en este tramo, el número de positivos es "prácticamente anecdótico".

Sí tiene claro el Gobierno aragonés que estas personas completarán su pauta con la misma marca. No se les ofrecerá Pfizer como a los menores de 60, ya que, como recalcó Repollés, "así viene descrito en la estrategia nacional de vacunación".

hay que acelerar el proceso

Respecto a los primeros cinco casos de la anteriormente conocida como cepa india, apuntó que ninguno reviste una especial gravedad ni tiene un peor pronóstico por tratarse de la variante delta. "Es normal que tengamos algún contagio. Lo contrario no sería entendible. Es lo que esté ocurriendo en el resto de comunidades, forma parte del comportamiento del virus", explicó.

Lo importante, dijo, es que las vacunas siguen siendo "efectivas" contra esta mutación, aspecto que "tranquiliza" al Ejecutivo autonómico. No obstante, los profesionales de Atención Primaria urgen al Gobierno aragonés a acelerar la inmunización de estos grupos de edad. "Habría que intentar avanzar lo más rápido posible. Son los que más posibilidades tienen de moverse y juntarse en verano. Deberían abrirse agendas para grupos más amplios y establecerse turnos en fines de semana en puntos como la Bombarda, Las Fuentes Norte o el polideportivo del Campus San Francisco", afirmó Leandro Catalán, presidente de Fasamet.

En su opinión, es "vital" contener los que están apareciendo estas últimas jornadas. "Estamos temblando. Tenemos la mala experiencia del verano pasado, que fue bastante complicado, y no queremos que se repita", agregó.