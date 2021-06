Aragón registra 91 nuevos contagios de covid y encadena una semana por debajo de los cien casos diarios

El Gobierno de Aragón registró este jueves 91 nuevos contagios de coronavirus en la Comunidad, según los datos provisionales notificados en el portal de transparencia. Son 8 casos menos que los confirmados 24 horas antes y 30 menos que hace una semana, ya que el jueves pasado se registraron 121 contagios. Además, Aragón no registra ningún fallecido en las últimas horas y encadena una semana por debajo de los cien casos notificados al día.

De los nuevos casos detectados, la gran mayoría se identificaron en la provincia de Zaragoza, donde se dieron 70 positivos, frente a los 9 de la de Huesca y los 8 en la Teruel.

La capital turolense, que el miércoles encabezó el número de contagios por zonas de salud en la Comunidad con 21 nuevos positivos entre el área del Ensanche y del centro, suma 8 casos más (5 en el centro y 3 en el Ensanche).

Varias zonas de salud registraron cinco positivos cada una. Es el caso de Castejón de Sos, Campo de Belchite, María de Huerva, el área de Torrero-La Paz en Zaragoza o el barrio de Santa Isabel, también en el capital aragonesa.

La incidencia a siete días es más elevada en Cuarte, con 111,5 casos, mientras que en las tres capitales de provincia se sitúa en 96,6 en Teruel, en 42,2 en Zaragoza y en 37,1 en Huesca.

En el caso de la incidencia a catorce días, la lista la encabeza Caspe, con 199,5, mientras que en las tres capitales es de 165,6 en Teruel, de 111,2 en Huesca y de 102,2 en Zaragoza.

Cabe destacar que este jueves se dieron 174 altas epidemiológicas a personas que ya han superado el virus en la Comunidad.

"Lenta pero decidida" bajada de la incidencia

Este jueves, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, insistía en que hay una "lenta pero decidida" bajada de la incidencia de la pandemia, que atribuía a la vacunación en un porcentaje "altísimo".

El índice de reproducción se sitúa en el 0,8, por lo que es "lógico" pensar que la incidencia va a seguir bajando, y la ocupación hospitalaria también arroja buenas cifras, con un dos por ciento de las camas convencionales ocupadas por pacientes covid y un 13,3 % de las de las uci, subrayaba.

Hay, agregaba Falo, un descenso "claro" en las tres provincias a pesar de "cierto estacionamiento" en algunas zonas, que espera que sea "transitorio", y la aparición de algunos brotes, en las zonas básicas del Actur de Zaragoza, en Belchite, en Teruel y en María de Huerva, que espera que en unos días se "autorregulen".

Además, achacaba algunos de estos casos al efecto de las fiestas ligadas a los fines de curso y a las fiestas de graduación, encuentro sociales donde "el seguimiento de las medidas quizá no sea muy estricto", enfatizaba.

Por eso volvía a hacer un llamamiento a la responsabilidad e insistía en que aunque la vacuna es "básica y muy eficaz", siguen siendo necesarias medidas de restricción social y de higiene, porque el coronavirus aún tiene "recorrido".

Relajamiento de restricciones

Sin embargo, la mejora de los datos en las últimas semanas ha permitido la autorización para que el ocio nocturno de Aragón pueda abrir hasta las 3.00. Así, los pubs y discotecas ganan tres horas más y ya no tendrán que cerrar a medianoche, una decisión que, según fuentes del sector, hará que hasta un 75% de los locales retomen la actividad.

Además, la DGA permitirá que las piscinas alcancen un 75% de su aforo y la mascarilla no será necesaria durante el baño ni en los espacios de reposo siempre que se haga un uso “racional” y no se esté con personas no convivientes.

Se quita el límite horario de la comida para llevar, se recuperan los servicios de bufé “con medidas higiénicas” y se suprimen las limitaciones de espacio en los transportes privados, permitiendo el “uso efectivo” de todos los asientos.

Últimas noticias del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Más noticias sobre el coronavirus en España y en el mundo.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.