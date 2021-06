Aragón suma 97 contagios y se dispara la incidencia en Teruel, con 21 nuevos casos

Aragón sumó este miércoles 97 nuevos casos de coronavirus, según los datos provisionales que aporta cada día el Ejecutivo autonómico. Son nueve más que un día antes, pero seis menos que hace una semana. De ellos, 66 se dieron en la provincia de Zaragoza, que siempre suele ser la que registra un mayor número de casos. Pero lo que llama la atención son los 21 positivos notificados en Teruel capital, 15 en la zona del centro y otros seis en la del Ensanche. Hacía semanas que no se registraba un dato tan alto en la capital bajoaragonesa. En el resto de la provincia de Teruel no hubo constancia de más contagios. La de Huesca contabilizó siete.

María de Huerva, en Zaragoza, también registró un alto número de casos al identificarse ocho positivos.

Se dispara la incidencia en Teruel

Con estos datos dispara la tasa de incidencia en la ciudad de Teruel a 7 días. La capital turolense se sitúa como el municipio de más de 10.000 habitantes con una incidencia más elevada a una semana, con 91,1 casos, y Caspe encabeza los contagios, 269,3, a catorce días.

Huesca es la capital de provincia con la tasa de incidencia más baja a 7 días con 40,8 casos y Zaragoza baja a los 46,5 contagios mientras que a 14 días la capital aragonesa alcanza los 107,2, Huesca los 137,1 y Teruel los 165,6.

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón ascienden a 126.968 y a 120.905 las que se han recuperado, de las que 183 recibieron el alta este miércoles

El número de personas fallecidas por covid-19 asciende a 3.534, cinco más de las que figuraban este miércoles en el portal, ninguna en las 24 horas previas.

Ingresados

El martes permanecían ingresadas en los hospitales aragoneses 106 personas, 4 menos que el día anterior, de las que 28 estaban en las uci, 1 menos.

En cuanto a la distribución por hospitales públicos, los que más enfermos de covid acogen son el Miguel Servet (37 con 11 en la uci), el Clínico Universitario (35 con 9 en la uci), el Royo Villanova (12), el de Barbastro (4 con 1 en la uci), el Nuestra Señora de Gracia (4 con 3 en UCI); San Jorge de Huesca (2 con 1 en uci), el Obispo Polanco (4) y el de Alcañiz (2).

En los hospitales privados hay ingresados 5 pacientes covid, de los que 3 están en la uci: 1 en la Clínica Montpellier, 1 en el Hospital Quirón y 1 en la MAZ.

