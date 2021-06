Los consumidores mandan, pero poco

"El consumidor tiene el poder". "Comprar determinados alimentos puede marcar la manera de producirlos y elaborarlos". Estas frases se usan cada vez más como mantras que pretenden depositar en los usuarios la capacidad de generar cambios en las empresas productoras hacia nuevos procesos productivos más adecuados en términos sociales y medioambientales.

Sin embargo, el propio presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón), José Ángel Oliván, cuestionaba esta perspectiva en una mesa redonda en el marco del foro Aliméntatech que analizó los nuevos hábitos y tendencias de consumo: "Se coloca a los consumidores en el centro del debate, pero tenemos poca capacidad de influir. El consumidor tiene que estar dispuesto a pagar más, pero, en muchos casos, simplemente no puede", lamentaba Oliván en un debate en el que también participaron el subdirector general de Promoción y Seguridad Alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), Victorio Teruel, y el economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Máximo Torero.

"Hay consumidores que se alimentan mal y no podemos decirles que es por su culpa", proseguía Oliván, para quien la clave de la seguridad alimentaria pasa por la "accesibilidad", principalmente económica: "Si hay gente que no puede pagar por los alimentos, no se puede decir que hay seguridad alimentaria", señalaba el responsable de Ucaragón.

Una afirmación que cuantificó en datos Máximo Torero. Según la FAO, en el mundo hay 3.000 millones de personas que no pueden acceder a una dieta saludable en un mundo que produce alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de todo el planeta "en términos de calorías", por lo que el problema "no solo es de productividad, sino también de redistribución de esos alimentos".

Desperdicio alimentario

El desperdicio alimentario fue otro de los asuntos que se abordaron en esta mesa redonda. Según el Ministerio de Consumo, los hogares españoles desperdiciaron más de 1,3 millones de toneladas de alimentos en 2020, algo que Oliván achacó a cuestiones sociales como "los horarios laborales, la situación social, la desaparición de algunos alimentos de los lineales...". Además, Oliván pidió que el foco del desperdicio alimentario se sitúe en otros eslabones de la cadena y no se culpe a los usuarios particulares que, "al menos pagan por su desperdicio, algo que no hacen sectores como el ‘retail’ o la restauración".

Disyuntiva

Por su parte, Máximo Torero lamentaba que "el mundo se mueve por modas" y afirmaba que en este momento es necesario plantear la siguiente disyuntiva: "¿Queremos un mundo limpio pero sin gente o un mundo con gente bien alimentada?", se preguntaba el representante de la FAO, para criticar que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hay divergencias, ya que apuntan en estas dos direcciones difícilmente conciliables.

¿Son los alimentos seguros?

A pesar de que los alimentos que llegan a nuestros supermercados son totalmente seguros, los consumidores no lo acaban de percibir así. Según el Eurobarómetro de 2019, solo el 28% de los consumidores "dan por hecho" que los alimentos son seguros, lo que significa que dos de cada tres consumidores tienen una opinión diferente en un momento en el que la Unión Europea "tiene los niveles de seguridad alimentaria más altos de su historia", afirmaba Teruel.

Una visión distinta planteaba el presidente de Ucaragón, José Ángel Oliván, para quien un sistema de autocontrol en el que las administraciones hacen inspecciones "tiene margen de mejora". "No todo lo que hay en el lineal de un supermercado es seguro, aunque solo de problemas algunas veces", aseguraba.