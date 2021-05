El oficio (en extinción) de los pastores llega a las pantallas

Vocación, pasión por los animales y amor por el medio rural. Así define Silvia Pradas el denominador común de los seis pastores aragoneses a los que ella y su equipo de Crew Films han acompañado durante un año en la grabación del documental ‘La senda del pastor’, su primer largometraje. Pese a sus diferencias -tanto de edad como de género, pero también geográficas y de tipo de pastoreo-, estas seis personas comparten una filosofía de vida ligada a un oficio que, si bien adoran y tratan de preservar, reconocen se encuentra en peligro de extinción.

"Este tipo de oficios se está extinguiendo y su extinción va afectar a la sociedad; si ellos se extinguen, hay una serie de cadenas que pueden hacer que nosotros lo notemos de aquí a unos años. En el documental seguimos de cerca a los pastores durante un año y eso nos ha permitido ver no solo el manejo del oficio en diferentes estaciones del año, sino también su evolución y su visión de la vida y de las cosas. Lo que hacemos es descubrir una serie de personas y su vocación por el pastoreo de ovino", afirma Silvia Pradas, directora del documental.

La idea del proyecto surgió hace unos años, cuando Pradas, que se considera "una chica de ciudad", conoció a unos pastores y se quedó prendada de su entrega, de "cómo se dedicaban en cuerpo y alma a un oficio eminentemente vocacional". Tras hablar con su productor, Javier Llovería, ambos se pusieron manos a la obra en busca de un grupo de pastores que ofreciera una visión diversa de esta profesión. Así dieron con Lorena Genzor, Lorena Palacio, Antonio Enfedaque, Joaquín Guillamón, Alberto Riba y José Luis Hernández, los seis protagonistas de esta historia.

Durante el rodaje, que se prolongó de agosto de 2019 a junio de 2020 , Silvia y su equipo se desplazaron por todo Aragón para conocer la realidad de cada uno de estos pastores y sus distintos modos de pastoreo. El viaje les llevó hasta Viu de Linás, en la provincia de Huesca, donde Lorena Palacio trabaja el pastoreo de montaña. En Teruel, visitaron Valderrobres, Mosqueruela y Galve; y en Zaragoza, Villanueva de Gállego, con un pastoreo más estepario. Además, estuvieron en Pobar, en Soria.

Silvia Pradas, directora del proyecto, durante un momento del rodaje en la localidad de Galve. Crew Films

Primer niño en 50 años

Precisamente en la provincia castellanoleonesa conocieron la historia de Lorena Genzor, una aragonesa que con 24 años "se lió la manta a la cabeza, se compró 200 ovejas y se fue a vivir sola a Pobar, un pueblo de la España vaciada; y así estuvo tres años hasta que conoció a su pareja, se juntaron y de ahí nació su primer hijo, que fue el primer niño nacido en 50 años en ese pueblo. Además, cuando acabamos el documental, Lorena ya estaba embarazada de su segundo hijo", explica Silvia Pradas.

El relato de Lorena Genzor contrasta con el de Joaquín Guillamón, otro de los protagonistas, un pastor trashumante al que pillaron en pleno proceso de jubilación y con el que pudieron conocer la reflexión del adiós a una vida dedicada a este oficio.

Otra de las anécdotas del rodaje es que, debido a la pandemia, que durante semanas les impidió acercarse a los pueblos, tuvieron que pedir a los pastores que grabaran ellos mismos unos "videodiarios", material que también ha sido incorporado al documental.

No hay relevo

Pese a lo dispar de sus situaciones, los seis pastores coinciden en que uno de los principales problemas a los que se enfrenta su profesión -y lo que la podría condenar a desaparecer- es la falta de relevo generacional. "Actualmente, vivimos en una sociedad del bienestar en la que intentamos ir a mejor, hacer nuestras 8 horas en nuestro trabajo, olvidarnos y tener tiempo libre para nosotros mismos. Pero las ovejas son un animal muy delicado. Ellos se pegan muchas horas encima de los animales porque, si ocurre cualquier cosa, son ellos los que se hacen cargo. Además, es un oficio que, por mucho que introduzcas tecnologías, no se pude modernizar del todo; pastorear en el campo es algo que tienen que hacer sí o sí, las ovejas no las puedes meter en una nave como los cerdos, los conejos o las gallinas. Y todo eso lo hace un oficio no atractivo", comenta Silvia Pradas, que también cita algunos problemas políticos o económicos como la gestión de la PAC.

No obstante, la directora asegura que los pastores defienden que este es uno de los oficios que más población asienta en el medio rural: "Tus ovejas no las puedes tener en una ciudad, necesitas vivir en un pueblo, y si tienes hijos, necesitas un colegio. Y así estás dando vida al pueblo, ellos animan a eso", apunta.

Todas estas historias y reflexiones podrán verse en el documental ‘La senda del pastor’, que ahora está en proceso de distribución para su estreno internacional, previsto para febrero o marzo de 2022.