Cóctel de vacunas en las familias aragonesas: "Aunque estemos vacunados hay que mantener las precauciones"

El objetivo de lograr la ansiada inmunidad de grupo se acerca a medida que aumenta la población inoculada contra la covid-19. El calendario de vacunación incluye, de momento, antídotos de cuatro farmacéuticas, que se han distribuido por grupos de edad y colectivos de riesgo, en función de sus características y la disponibilidad en cada momento. Este reparto hace que en cada familia quede reflejado el avance de la inmunización.

En Aragón se han administrado 695.161 vacunas y ya hay 235.531 personas que han recibido la pauta completa, según los datos del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. El último grupo en incorporarse ha sido el de los nacidos en 1966 y 1967, que ya pueden pedir cita para recibir Pfizer o Moderna, según les toque.

Irene García, pediatra zaragozana de 36 años, fue de las primeras de su familia en recibir la vacuna como colectivo de riesgo. "Me vacunaron con Pfizer en enero", recuerda. Todavía le da el pecho a su hijo pequeño, por lo que, en su caso, había dudas sobre los efectos de la vacunación y la lactancia, pero se decidió a dar el paso. "Tengo alguna compañera que no se ha atrevido, pero luego se ha visto que no hay problema", cuenta. Ahora, el Gobierno ha anunciado que comenzará la vacunación a embarazadas y lactantes con Pfizer y Moderna cuando les corresponda por su grupo de edad.

Pfizer y Astra Zeneca

A los familiares más cercanos les han puesto Pfizer o Astra Zeneca, sin que haya habido reacciones graves en ningún caso. Su marido, Jorge Morales, no está todavía inmunizado porque el proceso de inmunización no ha llegado aún a su grupo de edad. La más longeva de la familia, la abuela de su marido, recibió Pfizer.

Irene y Jorge tienen cinco hijos, y son miembros de la asociación de familias numerosas Tres y más. Esperan poder vacunar a los pequeños cuando se empiece a autorizar en niños. Pfizer ha sido la primera en anunciar sus dosis para menores, aprobadas ya en países como Estados Unidos para la franja de 12 a 15 años.

Para que les llegue el turno a los pequeños habrá que esperar. Belén es su hija mayor, que ha cumplido 10 años; a la que le sigue Miguel, con 9; Inés, con 6; Mateo, de 4 años y Jesús, de 2. Estos días los pasan confinados en casa porque estuvieron en contacto con un positivo. Ellos han dado negativo. Alguno, no tiene prisa por recibir el pinchazo. Miguel confiesa, al otro lado del teléfono, que prefiere esperar a ver "cómo va todo".

Los cuatro abuelos están vacunados. "Mis padres son relativamente jóvenes porque tienen menos de 65 años. Mi madre también es médico y fue vacunada con Pfizer de las primeras", cuenta. A su padre, por su edad, le tocó Astrazeneca y se quedó a la espera de si seguirá la inmunización con la misma farmacéutica en la segunda dosis. El Gobierno todavía estudia si resulta mejor continuar con la misma o cambiar a otra, tras la aparición de casos de trombos. En el caso de Aragón, se defiende completar la pauta con Astra Zeneca. "Cualquier medicamento que tomas tiene un riesgo", apunta Jorge García, el padre de Irene, que asegura estar "convencido" de la necesidad de vacunarse y "deseando" que le pongan la segunda dosis. "Me toca para San Fermín", dice, con la fecha en la cabeza. Militar retirado, recuerda que "el riesgo cero no existe, desde que naces".

El aumento de miembros de la familia vacunados no hace que relajen las medidas de prevención de contagios. "Aunque estemos vacunados hay que mantener las precauciones", asegura Irene. Debido a la pandemia recurren a los abuelos solo "en caso de emergencia".

"Nos hemos dedicado a vernos solo al aire libre. Nunca hemos tirado de los abuelos porque a la población que más había que proteger era a ellos", explica. "No es solo estar vacunado sino ver que la situación es propicia", matiza.

Sin embargo, que los mayores de la familia ya estén inmunizados le da tranquilidad. "Yo sigo teniendo los mismos cuidados para no juntarme con ellos, pero de cara a la vida normal, si van a misa o a un centro comercial, tienen más seguridad porque tienen menos papeletas para acabar en la UCI", destaca.

"Lo que más miedo da es el miedo al miedo", considera su padre. En junio se casa una de sus hijas y todavía no saben cuántos familiares podrán acudir por las restricciones de aforo. "Con mis hijos (son cinco) y mis nietos ya somos 20", cuenta, y él viene de una familia de 14 hermanos.

Irene defiende seguir tomando precauciones, pero sin dejar de salir a la calle. El colegio y el parque considera que se ha demostrado que son dos entornos seguros. "Tengo muchos pacientes que no salen, que van del cole a casa, y veo mucha patología psicológica, niños con muchos temores, problemas de comportamiento, estados de ánimo bajos", relata. "Hay que ir poco a poco con cuidado, pero salir al aire libre es clave".

Últimas noticias del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Más noticias sobre el coronavirus en España y en el mundo.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.