Últimas noticias del coronavirus en Aragón: las restricciones tras el estado de alarma

El Gobierno de Arag贸n est谩 ultimando los detalles de sus previsiones de actuaci贸n ante el pr贸ximo fin del estado de alarma, que llega este domingo, 9 de mayo. La preocupaci贸n por la creciente incidencia de la covid-19 en algunas zonas de la comunidad durante esta quinta ola de la pandemia es alta, sobre todo en la provincia de Zaragoza. Por ello, este mi茅rcoles 5 de mayo, la consejera de Sanidad del Gobierno de Arag贸n, Sira Repoll茅s, y la de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte P茅rez, han comparecido en una rueda de prensa para informar sobre la situaci贸n actual de la pandemia en Arag贸n; adem谩s, han repasado los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno celebrado esta misma ma帽ana; el objetivo final sigue siendo frenar el avance del virus en la regi贸n. "El levantamiento del estado de alarma no es el fin de la pandemia", ha dicho Repoll茅s y ha a帽adido que respecto a los horarios no se modifica nada "ni los de la hosteler铆a ni de las actividades no esenciales". Tras el fin del estado de alarma se eliminar谩 el confinamiento perimetral de la comunidad y el toque de queda. No obstante, Arag贸n podr谩 seguir confinando unidades territoriales en base a la Ley 3/2020 de 3 de diciembre. Se mantienen las medidas restrictivas en horarios y aforos en funci贸n de los diferentes niveles de alerta establecidos. "Un ciudadano de una zona que no est谩 confinada perimetralmente, se podr谩 ir a la playa si no est谩 tambi茅n confinada perimetralmente", ha dicho Repoll茅s este mi茅rcoles.

Este martes 5 de mayo, el Gobierno de Arag贸n public贸 en el BOA la orden de confinamiento perimetral del municipio de Calatayud y de las comarcas de la Ribera Alta del Ebro, Valdejal贸n y Campo de Cari帽ena, que se suman a los de Tarazona, Jaca y la Comarca de las Cinco Villas; todas estas zonas permanecen en el nivel de alerta sanitaria 3 agravado debido a la alta incidencia de contagios-. Sin embargo, se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 ordinario en el municipio de Fraga.

Arag贸n ha notificado este mi茅rcoles 381 nuevos contagios, 186 m谩s que el d铆a anterior y 19 m谩s que hace una semana. Seg煤n los datos provisionales publicados este mi茅rcoles en el Portal de Transparencia por el Gobierno de Arag贸n, 308 de los nuevos casos se han detectado en la provincia de Zaragoza, 57 en la de Huesca y 13 en la de Teruel y en ocho no se ha precisado la procedencia. Adem谩s, 69 pacientes permanecen en las UCI de los centros sanitarios aragoneses y 304 en planta.

En la Comunidad Aut贸noma se han puesto 549.760 vacunas, de las que 154.368 son segundas dosis, lo que supone que m谩s del 33% de los aragoneses ya tiene una dosis administrada y m谩s del 13% la pauta completa. Arag贸n va a distribuir durante esta semana un total de 94.932 dosis de vacunas contra la covid-19, la mayor cifra desde que se inici贸 la campa帽a de inmunizaci贸n. Del total, 37.800 son de AstraZeneca y se administrar谩n tanto durante esta semana como la pr贸xima, 390 de Moderna y 56.742 son de Pfizer.