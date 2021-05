Lecciones en conserva, el 'coaching' rural que pretende volvernos a enseñar lo que ya sabían nuestros abuelos

“Lecciones en conserva nace del amor. Del amor al pueblo”. Así presentan Ruth Esteban y Lorena Jorcano su proyecto de ‘coaching’ rural. “Queríamos poner en valor el territorio, conservar los saberes, recuperar tradiciones y profesiones y demostrar que todos los pueblos tienen algo que contar. Algo que preservar”. Tras este proyecto se encuentran dos jóvenes que guardan “un vínculo muy fuerte” con su pueblo, Blancas. “Es una localidad pequeña de la comarca turolense del Jiloca, y si algo nos diferencia es nuestro patrimonio inmaterial. Como a todos los lugares. Y eso no puede perderse”, asegura Esteban, que sueña con que este proyecto se replique en otras zonas.

Detrás de este afán de “preservar”, con el que surge este proyecto de dinamización rural, que ganó la segunda convocatoria del programa Made in Rural, un certamen promovido por los grupos de Acción Local en Aragón, Esteban y Jorcano pretenden la difusión del patrimonio inmaterial de su pueblo, Blancas, en forma de vídeos cortos. “Además ponemos a disposición la web y todo lo que podamos aportar a otros municipios para que se animen a conservar su sabiduría. Y es que al final puedes buscar en Google o preguntar a tu abuelo”, anota Esteban, que teletrabaja desde esta localidad turolense. “Nosotras hemos optado por preguntar a aquellos que tenemos cerca y crear una biblioteca virtual, en la que dejamos al alcance de todos los recursos del saber hacer de todo un pueblo y su gente”.

Así han creado, lo que Jorcano y Esteban llaman, un ‘coaching’ rural. “Este anglicismo se define como un método que consiste en acompañar, instruir o entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. Y como este término está tan de moda, nos parecía muy apropiado porque Lecciones en conserva pretende que volvamos a tener la necesidad volver a aprender lo que ya sabían nuestros abuelos”, explica Esteban.

La web ya cuenta con ‘lecciones’ de un escultor, agricultores, ganaderos y pelotaris, como se llama a los jugadores de la Pelota Mano, un tradicional juego de Blancas. “Hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho. A nosotras todo nos sorprende y los más mayores del lugar nos lo cuentan de una forma muy natural e incluso no entienden el motivo por el que queremos conocer más sobre cosas que ya no se utilizan o ya no se hacen de esa forma”, cuenta Esteban, que reconoce que “este proyecto sin todas las personas que lo nutren de sabiduría no sería posible. Nosotras al final solo preservamos el saber”.

Pero si ha habido un momento que ha emocionado a estas dos jóvenes es aquel día en el que entregaron material grabado de dos personas que fallecieron este año a sus familiares: “Estas dos personas habían colaborado mucho con nosotras y les dimos el material. Fue muy emotivo e impactante. Vimos que ese era el regalo que todos querríamos tener de nuestros padres y abuelos”.

Por eso, ahora solo esperan que otras localidades se animen a replicar el proyecto. “Por el momento, muchos se han animado a seguirnos en las redes sociales y a ofrecer su sabiduría en los comentarios. Algo que nutre en gran medida nuestro proyecto. Hacen que estas enseñanzas sean bidireccionales”, indica Esteban. “Así que ojalá sirva de ejemplo a otros municipios en la misma situación de despoblación para reivindicar las posibilidades de los pueblos”.