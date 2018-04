Blancas: la imaginación al poder con el azafrán ecológico como fundamento

José Antonio Esteban nació en Blancas hace 59 años, y lleva junto a su hijo Carlos las riendas de Azafrán La Carrasca, empresa que fundó hace casi una década en el convencimiento de que podían hacerse cosas nuevas y rentables con el tesoro morado tan característico en esta zona del Jiloca.

"Nací en el pueblo, no en hospital –especifica José Antonio– así que soy literalmente de aquí. Blancas era casi autosuficientes en la manutención, todo el mundo tenía su huerto, su trozo de azafrán, legumbres; todos tenían ovejas, pollos… menos azúcar, sal y aceite, había de casi todo".

El azafrán es algo especial; no necesita de una tierra excepcional y aguanta bien las temperaturas extremas, habituales en Blancas y toda la comarca. "La gente pobre podían permitirse cultivarlo, aunque siempre en tierras más alejadas del pueblo, lo que implicaba salir en plena noche de casa para recogerlo al alba; recuerdo una hora de camino con mis padres. El que tenía más tierras o ganado lo usaba como ahorro, para gastos extraordinarios que pudieran surgir. Se conserva muy bien y no hay que consumirlo en un momento determinado; de hecho, repele a ácaros, polillas y roedores. El bulbo en plantación sí se lo come el ratón de campo".