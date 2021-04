Cuencas de vida o por qué no es más fácil encontrarte con tu ex en Teruel que en Madrid

En su enésima declaración controvertida durante la campaña electoral, la candidata del PP a continuar en el cargo como presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha incluido entre las ventajas de vivir en la capital de España que es mucho más difícil encontrarse con un ex. "Puedes cambiar de empresa o de pareja y no encontrarte nunca más a tu exjefe o tu exnovio" porque en la capital "hay mucha densidad de población". Es algo que no pasa "en otras capitales de provincia como Ávila", ha sostenido en una entrevista en Onda Cero.

Más allá de la repercusión de estas palabras en las redes sociales, lo cierto es que las declaraciones vienen a poner sobre la mesa la pertinencia o veracidad de ciertas cuestiones habitualmente relacionadas con el medio rural o las ciudades de tamaño medio o pequeño.

¿Es realmente tan cierto que en los pueblos se conoce todo el mundo? ¿Son las grandes urbes ajenas a la endogamia en las relaciones personales? ¿Tiene que ver la densidad de población con la posibilidad de encontrarse a alguien?

Un término, el de "cuencas de vida", parece dar al traste con la teoría de Díaz Ayuso. Se trata de un concepto manejado por geógrafos que denomina el espacio y el modelo de relaciones de una persona habitualmente. Lo más obvio que se desprende de él es que encontrarse con conocidos o no no depende tanto del tamaño de una ciudad o de su densidad de población, sino del tipo de vida que se lleve.

"Una persona que vive en Panticosa puede tener un modelo de vida más rico y diverso que una persona que vive en un barrio de una gran ciudad cuyo estilo de vida puede tener más que ver con la de un abuelo de 1940", explica Ángel Pueyo, catedrático de Geografía humana y director de la cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica del Ayuntamiento y de la Universidad.

Pueyo opina que el comentario de Ayuso es "básico" y "simplista". Pero además revela "prepotencia" con respecto al medio rural.

"Hay gente que vive en pueblos que hace vida más fuera del pueblo que dentro", argumenta. Y subraya cómo el medio rural es hoy "más digital, más móvil, más diverso, y hasta puede que más abierto; las sociedades son ahora muy complejas".

"Hoy en día hay una gran parte de la población que vive en varios espacios. Por ejemplo, es de Zaragoza, Huesca o Teruel pero el fin de semana va a Jaca o a cualquier otra localidad, a su segunda residencia. Ahora nos movemos más, participamos de diversos modelos temporales en diversos espacios", explica Pueyo, quien recuerda que, precisamente, la pandemia y las restricciones han puesto en solfa este modelo de vida: "El coronavirus ha marcado un cambio de escala en ese sentido".

Ayuso, dice el catedrático, "olvida los pueblos de alrededor de Madrid, que tienen mucha movilidad".

Volviendo a la cuestión de los ex: "Una persona que viva en el centro de una ciudad como Zaragoza puede tener un modelo de relaciones mucho más reducido que otra que, por ejemplo, que viva en Monzón o en Teruel, que puede haber estudiado fuera y tener más movilidad y posibilidades de establecer una relación con una persona que no es de su entorno".

Pueyo insiste en que esas "cuencas de vida" plantean muchas "situaciones contradictorias", confrontan ideas preconcebidas y reducen al mínimo las diferencias en este sentido entre ciudades grandes y pequeñas.