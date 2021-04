La Red Española de Desarrollo Rural considera «inconcebible» el recorte de fondos a los grupos Leader de Aragón

La Red España de Desarrollo Rural, que integra a las redes regionales de toda España, que representan a su vez a 200 grupos Leader, celebró ayer su junta directiva en Zaragoza. No fue una casualidad, sino una decisión muy intencionada. "Era evidente nuestra presencia hoy aquí. Queríamos mostrar nuestro apoyo a la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y analizar la situación con los compañeros", señaló Secundino Caso, presidente de la REDR.

Caso aseguró que la red española está "sorprendida" por el recorte de fondos propuesto por el Gobierno de Aragón a los grupos Leader y por "ese sistema perverso" de reducirlos a tres. "No se entiende, es totalmente inconcebible, más en un momento en el que la covid ha hecho que mucha gente quiera volver a los pueblo y cuando se ha demostrado que los Leader son la única herramienta de participación social con la que cuenta el medio rural".

Sorprendido se mostró el presidente de la REDR de que Aragón quiera tomar la dirección contraria a lo que se está haciendo en toda España y en todas las comunidades autónomas" en las que los grupos de acción local están cobrando cada vez más protagonismo, convirtiéndose en ventanillas únicas y desarrollando nuevas líneas de actuación para diversificar la economía", insistió.

Así se lo expuso el presidente de la red nacional al consejero de Agricultura, Joaquín Olona, al que le transmitió "no entender absolutamente nada" de su propuesta y le pidió que "reconsidere la situación". Incluso cuando Olona le recordó que había dado marcha atrás y que nunca planteó la iniciativa como una imposición sino como propuesta, Caso le señaló "que era una propuesta muy desacertada ir en contra de la opinión de la gente del territorio".

Durante la reunión, según Caso, el consejero insistió en que el próximo PDR llegará con menos dinero, si bien se comprometió a dedicar el 10% a los grupos de acción local. Caso insistió en que las cifras de Olona "no nos encajan muy bien", porque la agenda económica del programa no está todavía cerrado, pero insistió en que "tiene que garantizar un mínimo de algo más de 3 millones para cada grupo Leader, y dado que en Aragón hay 20, serían como mínimo 65 millones".

Caso destacó que en su encuentro con el consejero le sorprendieron "sus quejas" tanto sobre el funcionamiento de los grupos, como de mala praxis. Unas quejas ante las que le recordó, según explicó, "él es el responsable último de que esto suceda" y le pidió que"si esto es así, que se reúna con los grupos, los coordine y se asegure de que son una herramienta útil para el territorio". Reconoció que, como señala el consejero, quizás los grupos de acción local se hayan burocratizado más de lo deseado y sea necesario que la dinamización de la economía vuelva a ser el objetivo principal, pero insistió en que “si él quiere potenciar esa parte está en sus mano poder hacerlo” pero siempre teniendo en cuenta la opinión del territorio. Para ello, el presidente de la REDR le brindó el apoyo de la red para mantener una reunión "la semana que viene o en quince días" e intentar así "llevar a buen término esta situación". Reiteró, además, que tanto él como el presidente de la red aragonesa están dispuestos a ponerse a trabajar con el consejero “cuando quiera” para mejorar la herramienta y que esos parámetros que él pide salgan adelante.

Pero Caso reiteró que, aunque probablemente susceptibles de mejora, los grupos de acción local son imprescindibles, porque se dedican a “algo que no es nada sencillo”. Aseguró que lo fácil es tener agricultores y ganaderos y pedir dinero para los agricultores y los ganaderos, pero reiteró que “en muchas ocasiones dinamizar un territorio es complicado, porque hay que sensibilizar a los agentes sociales, a los económicos, a los alcaldes, a los emprendedores, darles información, convencerles para que se queden en los pueblos, para que se animen a invertir en ellos, darles una subvención y acompañarles en todo ese proceso”. Un trabajo, recordó, que nadie está haciendo salvo ellos y además “escuchando a la gente del territorio”.

Porque, como afirmó el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, no hay que olvidar que en las últimas décadas del medio rural “se fue todo el mundo” y se quedaron “los que no se podían ir, los agricultores y los ganaderos”, y con ellos se marchó toda esa actividad “que los grupos Leader quieren incorporar al medio rural si queremos que sea un mundo rural más vivo”.

Nueva reunión

Quien volverá a reunirse hoy con el consejero es el presidente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, José María Merino, convocado por Olona a una reunión en la que también participarán los representantes de las organizaciones agrarias, de los regantes y de la industria alimentaria. "No voy preocupado a ese encuentro porque lo que no voy a hacer es mendigar dinero a los demás. Es una posición ridícula", señaló Merino, que insistió en los grupos de acción local aragoneses mantienen la propuesta que “muy seriamente” ya presentaron al consejero de Agricultura. Explicó que espera que “por el bien de todos” los participantes en la reunión no tengan que estar peleando unos con otros por los fondos, pero advirtió que la RADR no piensa mover ni un ápice sus reivindicaciones, esto es, 16 millones para el periodo transitorio (12 de los 214 millones que llegan de los fondos Feader y otros 4 de la partida de 40 millones del Next Generation) y una dotación de 77 millones para el nuevo periodo que comenzará en 2023.

Merino reconoció que no ha recibido contestación a su petición de reunirse con el presidente Javier Lambán, aunque confió en tenerla pronto para poder explicarle “en persona” al titular del Ejecutivo regional “todo lo que los grupos de acción local están haciendo por el territorio”.