Olona retira su propuesta de reducir los Leader y replanteará el reparto de fondos

La consejería de Agricultura da marcha atrás y retira su propuesta de reducir a tres (uno por cada provincia) los 20 grupos Leader que existen actualmente en la Comunidad. Una medida que tenía previsto poner en marcha a partir de 2023, fecha en la que entrará en vigor la nueva Política Agraria Común (PAC), y con ella su segundo pilar, es decir, el dedicado al Plan de Desarrollo Rural (PDR).

El titular del departamento, Joaquin Olona, tomó esta decisión este martes tras la reunión del comité de seguimiento del PDR, en el que la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR), la Diputación de Huesca, Seo y las organizaciones sindicales CC. OO. y UGT votaron en contra de la modificación de dicho programa, en la que se establecía el reparto de fondos entre las distintas líneas del desarrollo rural para el periodo transitorio 2021-2022. Un reparto que, según han denunciado en los últimos días los grupos de acción local, dejaba apenas sin recursos a estas entidades "que dinamizan la economía del medio rural". En dicha votación hubo además cinco abstenciones (UAGA, Asaja, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, así como la federación de regantes).

Aunque había mayoría suficiente para su aprobación, el consejero ha decidido replantear el sistema de aplicación de los fondos del PDR para el periodo transitorio. Para ello, la próxima semana convocará a todos los agentes implicados en relación con las medidas Leader para que propongan de qué partidas se detraen los 12 millones de euros que reclaman. "¿De dónde los quitamos? ¿De la incorporación de jóvenes, de las industrias, de la modernización de regadíos?" Son las preguntas que Olona espera que respondan en dicho encuentro aquellos que han mostrado su desacuerdo, a los que recordó que en 2018 ya se detrajo esa partida de las otras líneas de desarrollo rural para garantizar el funcionamiento de los grupos Leader hasta 2023.

El rechazo a sus planteamientos en la comisión de seguimiento del PDR hizo también que el consejero decidiera dar marcha atrás la posibilidad de reducir el número de los grupos Leader. "Quiero dejar claro que mi propuesta de crear tres grupos lo que pretendía era garantizar la sostenibilidad de los propios grupos Leader a medio y largo plazo, dotándolos de una estructura administrativa más fuerte y una garantía jurídica", insistió Olona, que reiteró que la retira"vista la situación que se ha creado".

El responsable de la política agraria de la Comunidad reconoció que le ha sorprendido que el enfoque planteado "claramente a favor del sistema productivo agroalimentario" no haya contado con el apoyo del propio sistema productivo, pero insistió en que en ningún momento ha cuestionado el programa Leader. "Creo que no se ha entendido o no se ha querido entender el intento de priorizar en favor de las inversiones productivas agroalimentarias", lamentó.

En cuanto a la asignación de fondos del próximo PDR, Olona aclaró que su intención era plantear un escenario "por transparencia y por información". Advirtió, sin embargo, que dado que no hay ningún escenario planteado, no tomará "ninguna decisión ni ninguna acción" hasta que no se apruebe el Plan Estratégico Nacional, "que es donde se establecerá la distribución de presupuesto por Comunidades autónomas". Será entonces y, a partir de ahí, "cuando empezaremos a hablar", dejando claro que el diálogo se pospone hasta que esté definido el reparto de fondos.

Satisfechos

La RADR, que agradeció los apoyos conseguidos, se mostró satisfecha con la decisión de la consejería, porque, como recordó, la representación de los diferentes órganos del Gobierno de Aragón en el comité suma la mayoría con lo que DGA podría haber aprobado la propuesta y no lo hizo.

Los responsables de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, mantienen sus exigencias, y recuerdan al consejero que esos 12 millones de euros que dice que ofreció a los grupos de acción local detrayéndolos de la incorporación de jóvenes en 2018 ya se habían consignado el presupuesto original de Leader en el PDR de 2016."Eran parte de un pacto entre las tres principales organizaciones profesionales agrarias de Aragón y RADR, un pacto único en España", señaló dicha organización.