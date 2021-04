Autocitas para la vacuna covid: "He estado toda la mañana llamando. Me he cansado y hemos venido"

El sistema de autocita para la vacunación de la covid-19 sigue causando problemas a algunos zaragozanos, que han acudido este jueves en busca de ayuda a los centros cívicos que ha habilitado el Ayuntamiento de Zaragoza para atender de forma presencial.

La dificultad para manejarse en internet era un problema para muchos, aunque había quien confesaba que se "apañaba". Rosalía Valcarreras ha dicho que se manejaba "un poco" por internet para hacer algunas cosas, pero no habían podido con la autocita. "Yo pedí por teléfono para ella porque a mí no me daban todavía y al día siguiente ya no había", ha explicado su marido, Félix Domínguez. Demandaban que se incluyera a los diabéticos entre los grupos de riesgo.

Esperaban en la puerta del centro cívico Río Ebro del Actur (edificio José Martí) porque a media mañana todavía no había llegado la persona encargada de dar las citas, por un problema personal, según explicaron desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Al final de la mañana solo tres de los 12 usuarios que se acercaron se fueron con cita.

Pedro y Chelo acudían después de que sus hijos hubieran estado intentando cogerles cita por internet sin conseguirlo. "Estaba todo bloqueado", han explicado. "He estado llamando al teléfono de pago, al que me salía por internet, al que me dieron en el centro de salud", ha enumerado Chelo. "He estado toda la mañana llamando y todos estaban comunicando. Me he cansado y hemos venido", ha contado.

Anular una cita en Barbastro

Otros llevaban días intentando solucionar algún problema. "Soy de Zaragoza y llevo tres días nerviosa para anular una cita que me dieron en Barbastro. He llamado allí y a todos los teléfonos del Salud", ha explicado M.ª Carmen Artajona, que esta misma mañana había conseguido anularla por teléfono y quería volver a pedir otra, pero ahora prefería hacerlo presencialmente. "Anularla ha sido un follón", ha confesado, pero decía, convencida, "cómo me voy a ir a vacunar a Barbastro".

Su experiencia con la aplicación móvil había sido buena en un primer momento, cuando pidió cita y le dieron en su centro de salud, pero tras anulársela desde el mismo dos días antes fue cuando surgieron los problemas. Después ya solo le salía la opción de ir a Barbastro, Huesca o Teruel, que rechazó, pero finalmente, sin darse cuenta, "cuando ya no me aparecían y le di a finalizar salió que estaba citada en Barbastro".

Cambio en los teléfonos

"Y espera que venga la factura del teléfono 902 de pago, pero ya no me importaba lo que me costara con tal de que me anularan la cita", ha reconocido. El Gobierno de Aragón ya ha anunciado que se ofrecerán teléfonos gratuitos para la citación.

Entre la decena de personas que esperaban a las puertas del centro cívico había a quienes la aplicación les había dado opción de ir a vacunarse a otros barrios, pero dentro de Zaragoza. "Me salía en La Bombarda o La Almozara pero, ¿por qué me tengo que desplazar cuando mi centro de salud está debajo de casa", se preguntaba una vecina del Actur, que tenía que ir con su marido que está enfermo y necesita silla de ruedas. Otra usuaria consiguió cita para finales de abril pero ahora aseguraba que había "desaparecido" y ya no la veía en el móvil.

Julián Vicente era de los que había pedido ayuda a su hijo e incluso a la farmacia que tiene cerca de casa. "Yo no me manejo por internet. Mi hijo miró pero no había, por eso he venido", ha dicho, antes de marcharse sin cita porque se retrasaba el inicio del servicio.

El Ayuntamiento de Zaragoza comenzó a prestar este servicio este miércoles, pero tuvo que suspenderlo ese mismo día por la falta de citas. Presta atención en algunos centros cívicos, en horario de 10.00 a 13.00 y mediante sistema presencial o telefónico. Se puede llamar también al teléfono 900 101 194.

Este jueves han acudido 16 personas al centro cívico de Garrapinillos, donde se dieron ocho citas; a La Almozara fueron 25 personas y se pudo citar a 23; en Universidad se atendió a 27 y se dieron 20 citas; en Torrero fueron 10 usuarios y 6 citas; en Delicias, 20 personas y 16 citas y en el centro cívico Estación Norte, 10 peticiones y 7 citas. A ello habría que sumar las citas concertadas por teléfono. En el del barrio Oliver no hubo servicio. Este viernes y el fin de semana permanecerán cerrados por el puente de San Jorge.

