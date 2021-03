Última hora del coronavirus en Aragón

El Gobierno de Arag贸n ha publicado este viernes en el Bolet铆n Oficial de Arag贸n la orden que proh铆be las reuniones entre no convivientes en domicilios. La medida, acordada entre Gobierno y comunidades en el marco del Consejo Interterritorial, tendr铆a que haberse aplicado a partir del pr贸ximo d铆a 26, pero entrar谩 en vigor esta pr贸xima medianoche. El decreto, publicado ya en el Bolet铆n Oficial de Arag贸n (BOA), incluye la ampliaci贸n del cierre auton贸mico hasta el 9 de abril y del toque de queda, que seguir谩 de 23.00 a 6.00.

El hecho de no permitir reuniones entre no convivientes provoc贸 extra帽eza desde un principio, ya que en espacios p煤blicos s铆 se permitir谩n encuentros de un m谩ximo de seis personas en lugares abiertos y cuatro si son cerrados. Es decir, dos personas que no sean convivientes podr谩n verse en un bar o un restaurante, pero no en un domicilio particular. Estas restricciones estar谩n en vigor toda la Semana Santa. Llegan, adem谩s, en un d铆a en el que Arag贸n ha comunicado 221 contagios, el doble que en las 煤ltimas 24 horas.