Lambán: "No están en el horizonte nuevas amenazas de cierre ni de restricciones"

"No están en el horizonte nuevas amenazas de cierre ni de restricciones". El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha contestado así a una pregunta sobre las medidas tras la finalización de estado de alarma formulada este jueves en el pleno de las Cortes por el grupo parlamentario Ciudadanos. Lambán ha adelantado que la Comunidad tiene su propia ley para afrontar este escenario, en caso de que no se prorrogase el estado de alarma a partir del 9 de mayo, aunque confió en que no sea necesario recurrir a ella dada la situación epidemiológica de la pandemia.

Esa ley, ha mencionado, permitiría a Aragón adoptar confinamientos perimetrales de municipios, comarcas y provincias "sin correr ningún riesgo de tipo jurídico", igual que aquellas restricciones vinculadas al nivel de alerta sanitaria. No se podrá decretar, sin embargo, toques de queda ni cierres autonómicos, "que se podrían sustituir por confinamientos provinciales, que sí permite la ley". En este sentido, Lambán ha añadido: "Me atrevo, no a predecir sino a intuir que, dada evolución de la pandemia y los efectos que está teniendo de la vacunación, no será necesaria la adopción de este tipo de medidas".

Daniel Pérez Calvo, portavoz de Ciudadanos en las Cortes, ha preguntado en su intervención al presidente aragonés por la situación que habría tras el final del estado de alarma: "Más que una pregunta es un ruego, porque la confusión sigue existiendo, para que podamos clarificar qué vamos a poder hacer y qué no a partir del 9 de mayo". Según ha dicho, "si Pedro Sánchez no cambia de idea después de las elecciones de Madrid, el 9 de mayo decae el estado de alarma y no hay un plan B". Pérez Calvo ha recordado que "Ciudadanos ha pedido un plan de actuaciones coordinadas": "Y nos encontramos con que la pelota está en el tejado de las comunidades autónomas". "Vamos a pasar de un estado de alarma a un estado de incertidumbre, y en ese contexto le quiero preguntar si está en condiciones su gobierno de garantizar que se podrán mantener todas las medidas restrictivas si la situación epidemiológica así lo requiere y parece que va a ser necesario", ha añadido.

Lambán ha recordado que Aragón "es la única comunidad que ha legislado en relación con la pandemia" y "por suerte le permitirá afrontar un escenario posterior al 9 de mayo en caso de que no se prorrogue ese estado de alarma". Ha apuntado que esta crisis "la han soportado las comunidades autónomas". Se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al mencionar que "si no hay estado de alarma no podrá imponer un toque de queda de manera legal, es imposible". De hecho, según ha dicho: "Díaz Ayuso podrá tomar bastantes menos medidas en Madrid que nosotros con nuestra ley, que espero que no la tengamos que aplicar, pero estamos en bastante mejor disposición".

En su respuesta a Cs, Lambán ha apuntado: "Debemos tender hacia la eliminación de esas restricciones, curándonos en salud y cruzando los dedos, porque la pandemia guarda siempre sorpresas. Dada la eficacia de la pandemia y cómo está evolucionando el virus podemos ver el horizonte a corto y medio plazo de manera bastante esperanzadora".