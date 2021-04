La plaza de los juzgados de Teruel, un escaparate del rechazo social que provoca Igor el Ruso

La plaza de San Juan de Teruel, donde se ubica Palacio de Justicia en el que está siendo juzgado Robert Feher, más conocido como Igor el Ruso, fue durante este lunes un escaparate de damnificados por el triple crimen de Andorra y también una antesala del propio tribunal ante la imposibilidad de acceder a las dependencias judiciales por las restricciones derivadas de la covid-19. En la céntrica plaza se personó Amigos de Iranzo, una asociación de allegados al ganadero José Luis Iranzo, una de las víctimas mortales del pistolero serbio.

Este colectivo extendió una pancarta con el lema "Siempre Iranzo" para reclamar que, además de condenar a Igor el Ruso a prisión permanente revisable, se aclare lo ocurrido entre el tiroteo de Albalate del Arzobispo del 5 de diciembre de 2017 -protagonizado por el Ruso- y el triple crimen del día 14. El portavoz de Amigos de Iranzo, Luis Alquézar, indicó que sentenciar a la máxima pena al serbio es "el primer paso para hacer justicia", pero aclaró que está no será completa hasta que "no se investigue lo que pasó esos nueve días. No hacerlo es una falta de respeto a la gente que sufrimos el peligro por la presencia de del Ruso, que estuvo tan tranquilo por la comarca aquellos días".

También comparecieron el secretario general y el portavoz provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Javier Armero y Cristóbal Soria, respectivamente. Este pidió para el acusado "la máxima condena que prevé el Código Penal para sacarlo de la sociedad, porque solo sabe causar dolor". Añadió que para el traslado de Igor el Ruso desde Zuera a Teruel se desplegaron los Grupos de Reserva y Seguridad, la unidad de elite de la Guardia Civil que "debería haberse desplegado entre el 5 y el 14 de diciembre de 2017, y no se hizo". El sindicalista reclamó "reconocimiento" moral y económico para las familias de las víctimas.

La plaza sirvió también de improvisada sala de prensa en la que los abogados atendieron a decenas de periodistas desplazados al juicio. Jorge Piedrafita, letrado de la viuda de Víctor Romero, respondió al terminar la primera jornada a preguntas de los medios que la sesión le sirvió para "acreditar elementos y circunstancias que demuestran que Igor el Ruso se emboscó de forma planificada, fría y cruel sin ninguna opción de defensa para los guardias civiles y que no actuó en legítima defensa ni bajo ningún trastorno que alterara sus facultades volitivas".

"Igor el Ruso no actuó en legítima defensa ni bajo ningún trastorno que alterara sus facultades volitivas"

El letrado Ramón Castro, que ejerce la acusación particular en nombre de la madre de Víctor Caballero, se mostró "impactado" por las declaraciones de Igor el Ruso durante su interrogatorio en la Audiencia al afirmar que disparó contra los dos guardias civiles hasta acabar con sus vidas para "recuperar una Biblia". Para el abogado, aunque el acusado dijo haber disparado sin intención de matar, en la práctica actuó con ensañamiento".

Mariano Tafalla, abogado de la pareja de Víctor Caballero y de los padres de Víctor Romero, admitió su "sorpresa" ante la decisión de Igor el Ruso de responder a las preguntas de todas las partes. A su juicio, las palabras del acusado suponen una "confesión" de todos los crímenes que se le achacan.